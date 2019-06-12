Преемник Макарова: российская армия получила новый пистолет

Первая партия новейших пистолетов «Удав» поступила на вооружение российской армии, началась их опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА «Новости» генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.

Самозарядный пистолет «Удав» 9-мм калибра является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих.

Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, которая принимает решение о допуске пистолета к серийному производству, завершила работу — пистолет получил литеру «О1».

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Пистолет позволяет использовать полную номенклатуру боеприпасов 9x21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Специально для «Удава» были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Он должен прийти на смену пистолету Макарова.

Гражданская версия пистолета будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков. По мнению разработчика, ее тактико-технические характеристики позволят конкурировать с известными брендами, в том числе Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.

Баков сообщил агентству, что гражданская версия «Удава» появится уже в этом году.

О том, что межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству, стало известно 11 апреля. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова, акт о допуске пистолета утвердило Министерство обороны России.

Как сообщил тогда агентству заместитель гендиректора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов, после этого планируется, что комплекс примут на вооружение или введут его в эксплуатацию в российских войсках.

В январе телеканал «Звезда» сообщал, что «Удав» должен стать заменой пистолета Макарова (ПМ), принятого на вооружение еще в 1951 году. В России не единожды предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, но любые новинки, в том числе, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в российской армии.

Инженер ЦНИИточмаша Кирилл Дугин в разговоре с корреспондентом телеканала назвал «Удав» более мощным оружием, чем ПМ. В частности, он обратил внимание на то, что для ПМ максимальная эффективная дальность составляет около 40–50 м, тогда как у «Удава» этот показатель равен 100 м. К тому же магазин ПМ вмещает восемь патронов, при том что в «Удав» входит 18.

Впрочем, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский все же считает, что

новому оружию не удастся заменить пистолет Макарова.

Он подчеркнул, что «Удав» скорее предназначен для сил специальных операций и разведывательных подразделений. При этом эксперт не рассматривает его как пистолет для основного состава вооруженных сил.

В частности, он обратил внимание на патроны калибра 9х21 мм. По его словам, это специальные патроны, разработанные еще в период СССР. Они способны пробивать бронежилеты, небронированную технику, имеет повышенный импульс отдачи, подчеркнул Мураховский. То есть это оружие не предназначено для повседневного ношения, отметил он.

«Преимущество его именно в пробивной способности, повышенной прицельной дальности стрельбы, подобного рода оружие, по сути, позволяет специальным подразделениям действовать и на переднем крае, и в тылу врага с высокой эффективностью. Пистолет Макарова, хоть и не отвечает требованиям времени, но, тем не менее, остается на снабжении вооруженных сил», — сказал он НСН.

Военный эксперт отметил, что Министерство обороны еще не нашло массовой модели, которую можно было бы закупать для вооруженных сил десятками и сотнями тысяч единиц. А «Удав», по его убеждению, для замены пистолета Макарова не предназначен.