Эскалация в Донбассе: в чем Зеленский обвинил Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. С соответствующим заявлением он обратился к российскому руководству, указав, что за последние сутки из-за обстрелов позиций украинских военных на востоке страны погибли три человека, и столько же пострадали.

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«Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров», — написал Зеленский в твиттере.

Ранее он сообщил в своем фейсбуке, что намерен обсудить обострение ситуации в Донбассе с западными партнерами в Брюсселе, где он находится с рабочим визитом.

По его словам, эта тема будет подниматься и на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске.

«Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — заявил украинский лидер, обращаясь к России и самопровозглашенным республикам Донбасса.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, такая позиция официального Киева оставляет все меньше надежд на скорейшее разрешение внутреннего конфликта в Донбассе. Он также в очередной раз напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к боевым действиям на востоке Украины. Сенатор также выразил уверенность, что «все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают».

«А что касается поведения Зеленского, могу сказать: ни один уважающий себя президент так себя вести не будет, особенно если речь идет о президенте такой крупнейшей европейской страны, как Украина», — сказал Клинцевич ФАН https://riafan.ru/1184624-v-sf-otreagirovali-na-strannoe-obrashenie-zelenskogo-v-svyazi-s-obostreniem-v-donbasse?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.

Заявление главы украинского государства, по мнению российского политика, является особенно странным на фоне его предыдущих заявлений о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские соглашения.

Клинцевич уверен: такое поведение демонстрирует полную зависимость Зеленского как президента, а также наличие внешнего управления вверенной ему страной.

«Судя по всему, все разговоры о приверженности минским соглашениям, о намерении вести переговоры по мирному урегулированию абсолютно ничего не значат. А его обращение к России — это просто еще один повод, чтобы сорвать переговоры», — считает сенатор.

Действительно всего за день до этого Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Киева пойти на переговоры с Москвой и выполнять минские соглашения.

«Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять минские соглашения. Тем не менее, мы вначале должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне», — подчеркнул президент.

Вместе с тем он в очередной раз заявил о якобы «продолжающейся российской агрессии», которая является «серьезным вызовом для евроатлантической безопасности». Украинский президент назвал ключевой задачей обеспечение безопасности в Черноморском регионе, а для этого, по его словам, требуются дополнительные усилия со стороны Североатлантического альянса.

Тогда же он заявил о наличии у украинских властей конкретных предложений по активизации переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он отметил, что эти идеи будут представлены на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 5 июня.

«У нашей группы уже есть конкретные предложения. У нас нет долгих лет для прекращения войны и продолжения «Минска». И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта... У нас есть действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский обозначил прекращение огня в Донбассе как основную цель своей политической программы. При этом пока ситуация в регионе только усугубляется. В конце мая новый украинский президент посетил расположение украинских военных в зоне боевых действий. В ходе своего визита глава государства пообщался с украинскими военными и расспросил их об условиях содержания украинской армии.

Но сразу после этого донецкое ополчение сообщило об усилении огня со стороны украинских военных.

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС [операции объединенных сил], усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.