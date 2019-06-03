«Вторжение Румынии и Молдавии»: на Украине шуток не понимают

Пользователь под ником 30192, который в конце мая опубликовал на YouTube ролик, вызвавший опасения украинской стороны, обратился к главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу.

Создатель видео поблагодарил за популярность, а также признался в любви к Украине. «Я слышал, что вы мой большой фанат, поэтому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, господин Анатолий, Украина — моя любимая страна», — сказал он в новом видео.

Кроме того, автор отметил, что ждет в Румынии главу военной прокуратуры, и пригласил его «немного выпить». В подписи к видео пользователь указал, что к размещенному контенту стоит относиться с юмором.

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26 мая «30192» разместил на свое канале любительское видео, прогнозирующее конфликт объединившихся Молдавии и Румынии с Украиной. Автор обозначил, что этот ролик является «историей войны из альтернативной реальности». Это видео к сегодняшнему дню посмотрели более 370 тыс. пользователей ютьюба. Это, как отметил 30192, «пролог» к книге, которую он в настоящий момент пишет.

По прогнозам юзера, загрузившего ролик, румыно-молдавский союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей в 2022 году. Кроме того, автор подчеркнул предстоящую активную деятельность ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также вступление в конфликт России.

В качестве развязки пользователь указывает, что Румыния присоединит утраченные ранее территории, Украина признает независимость Донбасса, а также в состав России войдет Одесса. При этом описанные события, как спрогнозировал автор ролика, не отразятся на членстве Румынии в НАТО.

Впоследствии пользователь удивился тому, что он набрал столько просмотров и стал вирусным, так как он поделился им лишь с тремя людьми. Кроме того, он не ожидал, что руководство Украины настолько серьезно воспримет его «альтернативную реальность».

«Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей», — прокомментировал автор ролика сложившуюся вокруг видео ситуацию.

Реакция украинских властей была действительно серьезной. Ранее стало известно, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос собирает во вторник, 4 июня, совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ.

При этом Матиос решил внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подготовке неустановленными лицами «особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

По словам военного прокурора, «даже травоядные могут стать хищниками», если не будет оказана необходимая защита государства.

Кроме того, на ролик отреагируют и в правоохранительных органах Украины, пообещал первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

«Я, естественно, видел ролик. Господин Матиос якобы — я узнал из интернета — пригласил меня на совместное совещание. К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом», — цитирует Баканова РИА «Новости».

Он отметил, что проблемы есть «и в других регионах», об этом он пообещал сообщить на предстоящем собрании. Затем, по словам замглавы СБУ, «правоохранительные органы примут совместное решение».

По мнению Баканова, когда журналисты обращают внимание на этот ролик, «необходимо взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или [надо] просто эффективно на них реагировать».

Между тем, в России считают, что это либо «удачная реклама», либо украинские власти просто отчитываются о своей реакции. Такое мнение выразил в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Все это больше напоминает, с одной стороны, очень удачную рекламу, с другой стороны, попытки [украинского руководства] отчитаться по поводу, который не требует ни усилий, ни труда, а просто реакции», — заявил Безпалько.

Он считает, что «одни прорекламировали свою книгу, а другие отчитались, что внимательно следят за событиями, за «угрозой» сепаратизма».

В то же время, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал реакцию украинских силовиков очень показательной.

По его мнению, «чтобы отбирать у Украины ее земли, Молдавии сперва надо решить свои серьезные внутренние проблемы». «Но военный прокурор Украины, видимо, не способен мыслить критически. И его реакция на фантазийную видеозарисовку это доказывает», — выразил свое мнение бывший парламентарий ФАН.

Он предположил, что Матиос решил, что автор ролика таким образом нагнетает «истерию». По словам украинского политика, «Матиосу и сотоварищам постоянно что-то кажется».