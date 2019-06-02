Румынская угроза: Киев испугался ролика на YouTube

Украинские силовики проведут масштабное межведомственное совещание из-за видеоролика об аннексии Румынией части территории Украины. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, передает ФАН.

«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», — написал он в своем фейсбуке.

В анонсированном Матиосом совещании примут участие представители руководства Министерства обороны Украины, Генштаба Вооруженных сил, Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и разведки.

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«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!» — подчеркнул военный генпрокурор.

Поводом для тревоги в Киеве стал видеоролик — «фантазия» на тему возможного объединения Румынии и Молдавии в 2022 году. После этого румынские войска якобы

начали военным путем возвращать часть Одесской области и Буковины, ранее входивших в состав Румынии.

Кроме того, в видео говорится, что при таком сценарии Киев будет вынужден признать независимость Донбасса, а Одесса перейдет под суверенитет Российской Федерации.

Реальность выглядит несколько менее воинственной — после воссоединения Крыма с Россией в прохладных румыно-украинских отношениях наметилось потепление. «Русская весна» была с тревогой воспринята румынскими властями и сподвигла их к пересмотру своей внешней политики на украинском направлении.

21 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко посетил с официальным визитом Бухарест. Он встретился со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, а также с премьер-министром и другими политиками. Стороны отметили, что контакты между Украиной и Румынией были активизированы на самом высоком уровне, институты двустороннего сотрудничества восстановлены — в том числе в сфере национальной безопасности. Визит Порошенко сопровождался громкими заявлениями о готовности углублять контакты с Румынией в сферах обороны, экономики и культуры.

Как сообщает НСН, Порошенко даже объявил о возможном создании совместной с Румынией флотилии в Черном море — под эгидой НАТО.

Румынское направление пользуется большой популярностью при составлении «прогнозов» о большой войне на Украине.

В апреле 2018 года Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал комикс, в котором предсказал поражение стран НАТО в войне с Россией в 2027 году. По замыслу создателей комикса, американские военные должны задуматься «о военных конфликтах будущего», а также о подготовке к грядущим войнам.

По сюжету комикса,

в 2027 году войска Молдавии и Румынии в союзе переходят через «красную линию» России (при этом российские войска находятся на территории Украины) в самый горячий момент — когда войска РФ и НАТО проводят военные учения по разные стороны границы.

В какой-то момент отдельные военные части отклоняются от первоначального замысла учений, начинаются воздушные бои беспилотных летательных аппаратов и роботов — разгорается война в Европе.

При этом в результате молниеносной войны Россия побеждает войска Североатлантического альянса. Применив высокотехнологичное кибероружие, российская армия выводит из строя оружие и технику НАТО. После этого войска РФ захватывают американское консульство в одном из городов Европы. «Наша миссия в том, чтобы предотвратить подобный сюрприз для армии», — заявили создатели «пророческого» комикса.

В начале февраля 2019 года глава министерства обороны Румынии Габриел Леш в ходе своего визита в США обвинил Россию в «провокациях» на Черном море. Как сообщает телеканал Antena3, он призвал союзников по альянсу вместе противостоять Москве.

«Речь не идет об «угрозах» со стороны России, которые могли бы нанести урон Румынии. Речь идет именно о провокациях, к которым уже можно было привыкнуть», — заявил министр обороны. Леш подчеркнул, что Бухарест будет укреплять трансатлантические связи с США и Румыния не будет отвечать на действия России «в одностороннем порядке».

В свою очередь, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелескану заявил, что усиление европейской обороноспособности станет одной из главных тем во время председательства Румынии в Совете Европейского союза. В частности, Бухарест будет уделять особое внимание усилению кибербезопасности и противостоянию угрозам «гибридной войны», исходящим от России, отметил он.