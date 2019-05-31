Пожары на складах: Савченко раскрыла махинации Порошенко

Народный депутат Надежда Савченко обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в пожаре, который произошел на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года. Она заявила в эфире телеканала «112 Украина», что это было организовано по личному приказу экс-главы государства.

Результаты экспертизы, говорившие об ответственности России за случившееся, она назвала фальсифицированными.

«На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими Вооруженных сил Украины «Сармат» [21-й отдельный мотопехотный батальон — «Газета.Ru»]. Об этом знает [военный прокурор Анатолий] Матиос, об этом знает [генеральный прокурор Юрий] Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко», — убеждена Савченко.

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Она рассказала, что тогда находилась в Балаклее и лично пообщалась с очевидцами. Парламентарий убеждена, что бывшее украинское руководство намерено замалчивало факты о взрывах и настоящую причину пожара, опасаясь негативной реакции со стороны европейских партнеров. По словам депутата, тогда подходило время отчета и проверки боевой готовности складов, и отчетность уже нельзя было подделать.

«Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть», — пояснила она.

Теперь расследованием событий, по убеждению Савченко, должно заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). «Я могу предоставить те материалы, которые должна передать в ГБР прокуратура. И уже я передала это [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — сообщила украинский политик.

Пожар на складе с вооружением в Харьковской области в городе Балаклея произошел в ночь на 23 марта 2017 года,

о чем этом сообщили на сайте Минобороны Украины. Для оказания помощи и выявления причин случившегося на место ЧП сразу же прибыла комиссия во главе с замминистра обороны Игорем Павловским, офицерами ведомства и Генштаба.

По данным телеканала «24.ua», пожар начался из-за взрыва, который произошел примерно в 02:30 (03:30 мск). Он был настолько мощный, что его почувствовали в близлежащих городах и селах. Огонь от него был виден за десятки км от Балаклеи. Это один из крупнейших в стране складов боеприпасов.

В тот же день на городском информационном сайте сообщили, что местные жители начали покидать район военной части. Мобильная связь была перегружена или отсутствовала вовсе. В некоторых местах не было и стационарной. Горожане сообщали, что в соседних с военными складами районах практически не осталось окон с целыми стеклами.

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала случившееся как диверсию.

В том же году 26 сентября еще один пожар произошел на военных складах в Винницкой области. Полицейские и нацгвардейцы начали эвакуацию жителей города Калиновка и близлежащих сел, сообщали на сайте Национальной полиции. Сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей поступило в 21:50.

По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, на месте развернули деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции, чтобы осуществлять эвакуацию людей из зоны возможного поражения.

На следующий день после пожара советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что взрыв боеприпасов был устроен беспилотным летательным аппаратом.

«Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить», — написал он в своем фейсбуке.

Но эту гипотезу опроверг главный военный прокурор Украины, отметив, что у следователей нет данных, подтверждающих эту информацию. Матиос также отметил, что следствие не установило это и не обнаружило сведения о диверсионных группах при изучении материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области.

Кстати, военный склад в Бакалее горел не один раз. Пожар там произошел и 3 мая прошлого года, сообщали в пресс-службе областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. При этом в ГСУ ЧС заявили, что «что-то там [в Балаклее] происходит, а что именно — пока известно, наверное, только министерству обороны [Украины], потому что это их компетенция».

Возгорание тушили сотрудники минобороны Украины. Из-за ЧП были эвакуированы около 20 тыс. человек.

Изначально СМИ сообщили, что пожар начался в результате возгорания сухой травы во втором часу дня. На территории складов велись работы по разминированию остатков снарядов, не взорвавшихся «в результате чрезвычайного происшествия в прошлом [2017] году».

Позже в украинском военном ведомстве сообщили, что на неизвестное взрывное устройство на территории складов «наехал пожарный танк». Взрыв спровоцировал пожар, из-за которого произошла еще серия взрывов боеприпасов.