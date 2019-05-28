Первый выстрел: война между Косово и Сербией?

В Сербии заявляют, что подразделения косовского спецназа ROSU «вторглись» на территорию всех четырех сербских муниципалитетов, расположенных на севере Косово. «Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, нет официальных данных о числе задержанных», — сообщили на местном ТВ.

На государственном телевидении Сербии подчеркнули, что сербская армия в настоящий момент находится в полной боевой готовности. По уточненной информации местных СМИ, косовскими силовиками задержаны 13 сербов.

Кроме того, на севере региона задержан гражданин России, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

По данным ТАСС, имя россиянина Михаил Краснощеков, он находится в больнице с телесными повреждениями.

«Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них — серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения», — цитирует миссия ООН врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.

В МИД РФ осудили задержание косоварами россиянина и дали свое объяснение причин произошедшего. «Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук», — заявили в министерстве. По мнению российских дипломатов, такие шаги Косово ведут к разжиганию межэтнической напряженности.

В посольстве России в Сербии призвали немедленно освободить Краснощекова. «Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова», — говорится в сообщении.

Никаких подробностей о том, что представляет собой полная боевая готовность в сербском варианте, не приводится. По большому счету, перевод войск в наивысшую степень боевой готовности, каковой является полная, означает начало военных действий в ближайшие часы.

Согласно теории военного искусства, в случае объявления полной боевой готовности войска поднимаются по боевой тревоге (если она ранее не объявлялась), приводятся в готовность к выполнению задач в соответствии с оперативным предназначением (предварительно осуществив доукомплектование или отмобилизование).

Однако в этом случае остается неизвестным, как выглядит план применения вооруженных сил Сербии — каковы стратегические цели предстоящих военных действий и задачи вооруженных сил, их содержание и способы выполнения, необходимые для этого силы и средства, распределение и согласование усилий группировок войск, всестороннее обеспечение и управление ими в интересах успешного достижения ими политических целей в войне. Иными словами, с кем и каким образом собираются в этом случае воевать сербы, остается неясным. Сегодня это является государственными и военными секретами Белграда.

Кроме того, в ходе перевода вооруженных сил в боевую готовность «полная» выполняются следующие мероприятия: соединения и части войсковой ПВО полным составом развертываются для прикрытия войск в занимаемых районах; авиационные части находятся к выполнению боевых задач (часть авиации может содержаться в готовности номер один); в полном объеме проводится призыв и подача мобилизационных ресурсов; базы и склады осуществляют отгрузку материальных средств войскам и подачу оперативных запасов по предназначению.

Однако данных, что сербские военнообязанные отправились на призывные пункты, и в стране проводится полномасштабное стратегическое развертывание, пока нет. Нет информации и о том, что части и соединения сербской армии выводятся в районы оперативного предназначения, артиллерия занимает огневые позиции, авиация перелетает на аэродромы передового базирования.

При этом боевая готовность «полная» — это мобилизация и, соответственно, война. В этом случае в любом вооруженном конфликте для любой из сторон важны союзники. Союзников у Сербии, вооруженные силы которой составляют в настоящее время чуть меньше 30 тыс. человек и несколько десятков самолетов (из которых далеко не все исправны), практически нет.

Какие-либо надежды Белграда на Россию, скорее всего, не оправдаются. Помимо всего, у России и без того в настоящее время немало проблем в отношениях с Европой. И вряд ли в Кремле присутствует желание обострять ситуацию еще больше.

На стороне Косово при любом развитии ситуации, скорее всего, выступят США, НАТО, да и Евросоюз в целом.

К слову, число стран-членов ООН, признавших независимость Косова, достигло 114. В то же время против признания независимости края выступает всего лишь несколько государств, среди которых Россия и Китай. Сербия не признает ее независимость и называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия, хотя фактически властями Сербии Косово не контролируется — и это, кстати понимают в Белграде: во время обращения к парламенту 28 мая 2019 года Вучич призвал не заниматься самообманом по этому вопросу.

Кроме того, в Белграде вряд ли забыли 78-дневные бомбардировки НАТО в 1999 году. И второй раз испытывать на себе военную мощь альянса, в случае вторжения сербской армии в Косово, в Сербии особого желания не наблюдается.

К тому же, в исторически обозримый срок Белграду, несмотря на заявления некоторых политиков, придется вступать в Евросоюз. В частности, Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. Переговорный процесс может завершиться к 2023 году, после чего еще около двух лет потребуется на ратификацию соглашения странами.

Что касается НАТО, то руководство Сербии официально провозгласило политику военного нейтралитета. В Белграде уверяют, что страна не намерена вступать в военный блок. Однако отношения Сербии с альянсом прогрессируют.

И противопоставлять себя обеим этим структурам — ЕС и НАТО — тем более бряцая оружием и доводя дело до вооруженного противостояния с соседями, в Белграде сегодня охотников немного.

Иными словами, вероятнее всего, полная боевая готовность в нынешних условиях — это, скорее, протокол о намерениях или, если угодно, военно-политический жест, призванный продемонстрировать некую решимость Белграда в достижении поставленных целей.

Несмотря на заявления президента Сербии Вучича, что в случае эскалации конфликта сербские военные готовы защитить интересы сербов, проживающих на севере Косово, вряд ли сербская армии перейдет границы региона. Можно предположить, что полной боевой готовности Белград даст отбой уже в ближайшие 2-3 дня.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).