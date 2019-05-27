Пакт о ненападении: может ли Иран найти защиту от соседей

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений с государствами региона и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Для начала уточним, какие государства относятся к странам Персидского залива. Это королевство Саудовская Аравия, абсолютная монархия Оман, дуалистическая монархия Кувейт, абсолютная монархия Катар, Объединенные Арабские Эмираты и дуалистическая монархия Бахрейн.

Военно-политические отношения всех этих стран с главным врагом Ирана — США — можно охарактеризовать следующим образом: или союзник Белого дома, или находится в сильной военной и финансово-экономической зависимости от Вашингтона, или ни шагу не ступит в области внешнеполитических отношений без соответствующих консультаций. А в большинстве случаев — присутствует все сразу.

К примеру, на территории небольшого островного королевства Бахрейн дислоцируется штаб 5-го флота ВМС США. На базе ВМС в Манаме располагаются оперативные группы, а также размещается региональный пункт управления спецопераций США.

В южной части Бахрейна с 2009 года функционирует военно-воздушная база ВВС США Шейх Иса (Isa Air Base). Взлетно-посадочная полоса протяженностью более 3 800 м позволяет принимать все типы воздушных судов, включая стратегические бомбардировщики. Представить себе ситуацию, при которой король Бахрейна подписал бы договор с Ираном о ненападении, достаточно трудно.

Или рассмотрим еще одного гипотетического участника подобных соглашений — Катар. На территории этого султаната на базе в Эс-Сейлия дислоцируется командный пункт Объединенного центрального командования ВС США (USCENTCOM или CENTCOM). CENTCOM представляет собой единое командование в составе вооруженных сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Сразу уточним, что штаб USCENTCOM расположен на авиабазе Мак-Дилл, Тампа, Флорида. А вот передовые органы управления ОЦК находятся на территории Катара на военной базе Эс-Сейлия. Численность личного состава штаба в мирное время составляет около 1000 человек.

ВВС США также используют на территории Катара авиабазу Эль-Удейд, на которой находится командный пункт ВВС США. Взлетно-посадочные полосы базы длиной более 4 000 м позволяют принимать все типы боевых и военно-транспортных самолетов. Оперативная емкость Эль-Удейда — более 100 летательных аппаратов.

Опять-таки вообразить в подобных условиях ситуацию, при которой эмир Катара о чем-то договорился с Ираном за спиной Соединенных Штатов, тем более о ненападении, достаточно трудно.

Одним из ближайших союзников Соединенных Штатов в регионе является Саудовская Аравия. В настоящий момент на территории королевства официально нет крупных воинских контингентов США с техникой и вооружением, однако там находится несколько тысяч американских советников и технических специалистов, оказывающих помощь в подготовке саудовских вооруженных сил.

Последние военные базы США в Саудовской Аравии были закрыты в конце 2003 года после окончания активной фазы войны в Ираке. Однако тесное военно-техническое сотрудничество между обеими странами продолжается. Военно-транспортные самолеты, заправщики и разведывательные самолеты США всегда при необходимости пользуются аэродромами королевства, среди которых — авиабаза Король Абдулазис (King Abdulaziz Air Base, иногда ее называют Принц Султан, хотя полное наименование авиабазы — принц Султан ибн Абд Аль-Азиз Аль Сауд). Аэродром находится в пригороде Дахрана. В этих же целях Соединенными Штатами используется авиабаза Король Фейсал (King Faisal Naval Base).

Наконец, помимо всего прочего, не так давно между Вашингтоном и Эр-Риядом были подписаны соглашения о продаже американского вооружения и военной техники Саудовской Аравии на рекордную сумму — $110 млрд, причем поставки оружия спланированы на много лет вперед.

Но самое главное в том, что Саудовская Аравия и Иран — противники по многим направлениям принципиального плана. Представить в настоящий момент времени подписание каких-либо соглашений между Эр-Риядом и Тегераном достаточно трудно, если возможно в принципе.

Наконец, стоит подробно остановиться еще на одной стране Персидского залива — Омане. В этом султанате находятся следующие военные базы США: пункты базирования ВМС в Райсуте, Сиди Лехза и Маскат. Оман предоставил США и право размещения баз ВВС в Эль-Хасибе, Сибе, Марказ-Тамариде и Масире. К примеру, во время иракской кампании 2003 года в Марказ-Тамариде базировались американские бомбардировщики В-1В.

В Омане также располагается командный пункт американских ВВС. С американских авиабаз в этом султанате периодически осуществляются полеты беспилотных летательных аппаратов над территориями многих стран, вплоть до Афганистана.

По всей видимости, Ирану не стоит надеяться на подписание каких-либо договоренностей и с этим государством Персидского залива.

Нет смысла подробно останавливаться на Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, как возможных подписантов договора о ненападении с Ираном. Американское военное присутствие и влияние в этих странах достаточно сильно.

Достаточно только упомянуть авиационную базу Ахмед-Эль-Джабер (Ahmed Al Jaber Air Base) с длиной ВПП 3 000 м и Эль Салем (Ali Al Salem Air Base) в Кувейте, которые активно используются ВВС США.

Или же, к примеру, в ОАЭ в 32 км к югу от Абу-Даби расположена крупная авиабаза Эль-Дафра (Al Dhafra Air Base). Здесь имеются две взлетно-посадочные полосы длиной 3 661 м. Эль-Дафра совместно используется ВВС ОАЭ и ВВС и авиацией ВМС США. В интересах Агентства национальной безопасности с авиабазы Эль-Дафра действуют разведывательные самолеты U-2S и тяжелые беспилотные летательные аппараты RQ-4 Global Hawk.

Если же говорить в целом об американском военном присутствии в регионе, то оно выглядит в настоящий момент времени в целом следующим образом.

В Персидском заливе численность частей и соединения ВС США сегодня составляет приблизительно 40 тыс. человек, из них 7500 — в Катаре, 5000 — в Бахрейне, около 3000 — в Объединенных Арабских Эмиратах, несколько меньше — в Саудовской Аравии и Омане. Вместе с тем никаких оснований полагать, что возможное военное вторжение США в Иран примет характер общевойсковой операции с применением частей и соединений Сухопутных войск США,

и об этом ранее писала «Газета.Ru». В этой связи численный состав ВС США в регионе не так важен. Успех будущей иранской кампании будет предопределен действиями Космических войск, военно-воздушных и военно-морских сил США.

Что касается желания стран Персидского залива заключить какие-либо договоренности с Ираном, то надо отметить, что подобное стремление со стороны монархий региона сегодня отсутствует. Эти государства не нацелены на какие-либо переговоры с Тегераном. Но в то же большинство из них вряд ли примет какое-либо деятельное участие в гипотетическом нападении Соединенных Штатов на Иран. Со стороны монархий Персидского залива подобное участие в лучшем случае ограничится предоставлением объектов инфраструктуры.