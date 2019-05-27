Пакт о ненападении: может ли Иран найти защиту от соседей

Зачем Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе. Однако государства залива имеют очень серьезные связи с Вашингтоном, и за спиной США навстречу Тегерану вряд ли пойдут. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, чем могут завершиться подобные предложения со стороны Ирана.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений с государствами региона и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Для начала уточним, какие государства относятся к странам Персидского залива. Это королевство Саудовская Аравия, абсолютная монархия Оман, дуалистическая монархия Кувейт, абсолютная монархия Катар, Объединенные Арабские Эмираты и дуалистическая монархия Бахрейн.

Военно-политические отношения всех этих стран с главным врагом Ирана — США — можно охарактеризовать следующим образом: или союзник Белого дома, или находится в сильной военной и финансово-экономической зависимости от Вашингтона, или ни шагу не ступит в области внешнеполитических отношений без соответствующих консультаций. А в большинстве случаев — присутствует все сразу.

К примеру, на территории небольшого островного королевства Бахрейн дислоцируется штаб 5-го флота ВМС США. На базе ВМС в Манаме располагаются оперативные группы, а также размещается региональный пункт управления спецопераций США.

В южной части Бахрейна с 2009 года функционирует военно-воздушная база ВВС США Шейх Иса (Isa Air Base). Взлетно-посадочная полоса протяженностью более 3 800 м позволяет принимать все типы воздушных судов, включая стратегические бомбардировщики. Представить себе ситуацию, при которой король Бахрейна подписал бы договор с Ираном о ненападении, достаточно трудно.

Или рассмотрим еще одного гипотетического участника подобных соглашений — Катар. На территории этого султаната на базе в Эс-Сейлия дислоцируется командный пункт Объединенного центрального командования ВС США (USCENTCOM или CENTCOM). CENTCOM представляет собой единое командование в составе вооруженных сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Сразу уточним, что штаб USCENTCOM расположен на авиабазе Мак-Дилл, Тампа, Флорида. А вот передовые органы управления ОЦК находятся на территории Катара на военной базе Эс-Сейлия. Численность личного состава штаба в мирное время составляет около 1000 человек.

ВВС США также используют на территории Катара авиабазу Эль-Удейд, на которой находится командный пункт ВВС США. Взлетно-посадочные полосы базы длиной более 4 000 м позволяют принимать все типы боевых и военно-транспортных самолетов. Оперативная емкость Эль-Удейда — более 100 летательных аппаратов.

Опять-таки вообразить в подобных условиях ситуацию, при которой эмир Катара о чем-то договорился с Ираном за спиной Соединенных Штатов, тем более о ненападении, достаточно трудно.

Одним из ближайших союзников Соединенных Штатов в регионе является Саудовская Аравия. В настоящий момент на территории королевства официально нет крупных воинских контингентов США с техникой и вооружением, однако там находится несколько тысяч американских советников и технических специалистов, оказывающих помощь в подготовке саудовских вооруженных сил.

Последние военные базы США в Саудовской Аравии были закрыты в конце 2003 года после окончания активной фазы войны в Ираке. Однако тесное военно-техническое сотрудничество между обеими странами продолжается. Военно-транспортные самолеты, заправщики и разведывательные самолеты США всегда при необходимости пользуются аэродромами королевства, среди которых — авиабаза Король Абдулазис (King Abdulaziz Air Base, иногда ее называют Принц Султан, хотя полное наименование авиабазы — принц Султан ибн Абд Аль-Азиз Аль Сауд). Аэродром находится в пригороде Дахрана. В этих же целях Соединенными Штатами используется авиабаза Король Фейсал (King Faisal Naval Base).

Наконец, помимо всего прочего, не так давно между Вашингтоном и Эр-Риядом были подписаны соглашения о продаже американского вооружения и военной техники Саудовской Аравии на рекордную сумму — $110 млрд, причем поставки оружия спланированы на много лет вперед.

Но самое главное в том, что Саудовская Аравия и Иран — противники по многим направлениям принципиального плана. Представить в настоящий момент времени подписание каких-либо соглашений между Эр-Риядом и Тегераном достаточно трудно, если возможно в принципе.

Наконец, стоит подробно остановиться еще на одной стране Персидского залива — Омане. В этом султанате находятся следующие военные базы США: пункты базирования ВМС в Райсуте, Сиди Лехза и Маскат. Оман предоставил США и право размещения баз ВВС в Эль-Хасибе, Сибе, Марказ-Тамариде и Масире. К примеру, во время иракской кампании 2003 года в Марказ-Тамариде базировались американские бомбардировщики В-1В.

В Омане также располагается командный пункт американских ВВС. С американских авиабаз в этом султанате периодически осуществляются полеты беспилотных летательных аппаратов над территориями многих стран, вплоть до Афганистана.

По всей видимости, Ирану не стоит надеяться на подписание каких-либо договоренностей и с этим государством Персидского залива.

Нет смысла подробно останавливаться на Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, как возможных подписантов договора о ненападении с Ираном. Американское военное присутствие и влияние в этих странах достаточно сильно.

Достаточно только упомянуть авиационную базу Ахмед-Эль-Джабер (Ahmed Al Jaber Air Base) с длиной ВПП 3 000 м и Эль Салем (Ali Al Salem Air Base) в Кувейте, которые активно используются ВВС США.

Или же, к примеру, в ОАЭ в 32 км к югу от Абу-Даби расположена крупная авиабаза Эль-Дафра (Al Dhafra Air Base). Здесь имеются две взлетно-посадочные полосы длиной 3 661 м. Эль-Дафра совместно используется ВВС ОАЭ и ВВС и авиацией ВМС США. В интересах Агентства национальной безопасности с авиабазы Эль-Дафра действуют разведывательные самолеты U-2S и тяжелые беспилотные летательные аппараты RQ-4 Global Hawk.

Если же говорить в целом об американском военном присутствии в регионе, то оно выглядит в настоящий момент времени в целом следующим образом.

В Персидском заливе численность частей и соединения ВС США сегодня составляет приблизительно 40 тыс. человек, из них 7500 — в Катаре, 5000 — в Бахрейне, около 3000 — в Объединенных Арабских Эмиратах, несколько меньше — в Саудовской Аравии и Омане. Вместе с тем никаких оснований полагать, что возможное военное вторжение США в Иран примет характер общевойсковой операции с применением частей и соединений Сухопутных войск США,

и об этом ранее писала «Газета.Ru». В этой связи численный состав ВС США в регионе не так важен. Успех будущей иранской кампании будет предопределен действиями Космических войск, военно-воздушных и военно-морских сил США.

Что касается желания стран Персидского залива заключить какие-либо договоренности с Ираном, то надо отметить, что подобное стремление со стороны монархий региона сегодня отсутствует. Эти государства не нацелены на какие-либо переговоры с Тегераном. Но в то же большинство из них вряд ли примет какое-либо деятельное участие в гипотетическом нападении Соединенных Штатов на Иран. Со стороны монархий Персидского залива подобное участие в лучшем случае ограничится предоставлением объектов инфраструктуры.