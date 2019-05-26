Против России? Турция завезла оружие в Идлиб

Турция усилила снабжение оружием повстанцев, чтобы помочь им отразить поддерживаемое Россией наступление правительственной армии президента Сирии Башара Асада, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя сирийской оппозиции.

Россия поддерживает крупную воздушную и наземную операцию сирийской армии, которая стремится получить контроль над последним крупным участком удерживаемой повстанцами территории на северо-западе страны, заявили повстанцы.

Анкара начала наращивать военные поставки после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что Москве следует прекратить поддержку Асада. По словам турецкой стороны, создающаяся ситуация в Сирии приводит к росту притока беженцев в Турцию.

Накануне турецкий военный конвой прибыл на базу в северной части Хамы недалеко от удерживаемого повстанцами Джабала аль-Завия. Противники Асада получили от Анкары несколько десятков бронированных машин, ракетных пусковых установок «Град», противотанковых управляемых ракет и BGM-71 ТOW — американские тяжелые противотанковые ракетные комплексы.

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев пояснил, что Турция не заинтересована в разгроме сирийских боевиков в Идлибе, передает НСН.

«Мы имеем дело со сложной игрой, в которой, с одной стороны, Турция заинтересована в сохранении Идлиба, который контролирует террористическая группировка «Хайат Тахрир аль-Шам» (джихадистский альянс, связанный с международной террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России), запрещенной в РФ), несмотря на то, что Турция не оказывает решающего влияния на повстанцев. Турция не заинтересована в том, чтобы «идлибский котел» был ликвидирован, потому что за время сирийского конфликта в страну прибыло 200 тысяч беженцев.

Турция хочет оставить за собой контроль в части Сирии, чтобы вытеснить туда прибывших беженцев», — указал эксперт.

В прошлом месяце Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам сирийских провинций Хама и Идлиб, которые находятся под контролем боевиков, передавал Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.

Как отмечало издание, бомбардировка стала ответом на попытку нападения на авиабазу «Хмеймим», где дислоцируются российские войска, передает ФАН.

Прежде чем атаковать «Хмеймим», экстремисты ударили ракетами «Град» в направлении городов Латакия и Слунфе. Затем они предприняли попытку при помощи беспилотников атаковать формирования России, расквартированные на сирийской авиабазе.

Телеканал Ikhbariya сообщил, что при ракетном обстреле террористами жилых кварталов города Латакия на западе страны один человек получил ранение.

Местное агентство LNN отмечало, что в ответ на обстрел сирийская армия атаковала позиции боевиков в окрестностях Латакии. Это подтвердил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, по словам которого сирийские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня во время попытки боевиков обстрелять автовокзал в Латакии.

В марте нынешнего года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu. Отмечалось, что

Россия и Турция патрулируют разные зоны. Турция занимается демилитаризованной зоной, а российская сторона — внешним периметром зоны деэскалации.

«Совместное патрулирование Турции и России в Идлибе важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии», — добавил Акар.

За месяц до этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может развернуть военную полицию в создаваемой буферной зоне на сирийско-турецкой границе.

Как отмечается, глава МИДа рассказал об этом в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

«У нас, в принципе, есть опыт, когда договоренности «на земле» о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что для данной буферной зоны такая возможность сохраняется.

В том же месяце советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет возродить Османскую империю, включив в нее сирийские территории. Об этом она сказала на полях ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У Турции есть амбиции занять земли. Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся, потому что наши люди готовы защищать нашу землю и нашу страну», — подчеркнула Шаабан.

Таким образом она прокомментировала намерения Эрдогана создать на севере Сирии зоны безопасности. По ее словам, у Анкары «есть амбиции оккупировать» территорию республики.

Необходимо отметить, что ни Турция, ни США, ни возглавляемая Вашингтоном коалиция не имеют разрешения сирийского правительства на проведение в регионе военных действий. К тому же, у них нет мандата СБ ООН. В Дамаске допустили военное присутствие только двух стран — России и Ирана.