Не стареют душой ветераны: в ДНР поймали 54-летнего бойца ВСУ

Среди задержанных в селе Новотроицкое Волновахского района бойцами самопровозглашенной Донецкой народной республики военнослужащих Вооруженных сил Украины есть 54-летний Борис Пундор, носящий звание старшего солдата.

Как указывает в своем фейсбуке украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, восемь бойцов 43-го мотопехотного батальона «Патриот» были задержаны на подконтрольной ополченцам территории, когда по неизвестной причине пересекли на своем «КамАЗе» линию разграничения.

«Утром отправились по делам — для сверки документов по отдельным взводах мпб. В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и все находились в трезвом состоянии», — посетовала автор поста.

Она также задалась вопросом, как случилось, что украинские военные решили сократить проложенный маршрут, а также, почему на контрольном пункте въезда/выезда у них не спрашивали направления и цели поездки за линию разграничения.

Известно также, что

экипаж имел пароли, но только для проезда по подконтрольным территориям Украины.

В состав задержанных также входит 25-летний старший солдат Александр Геймур.

Накануне бойцы украинской так называемой Операции объединенных сил провели массированный артиллерийский обстрел сел под Мариуполем. В целом ВСУ активизировали обстрелы по всей линии фронта с ДНР. Резкое обострение боевой обстановки фиксируется по всей линии соприкосновения войск, передает ФАН.

Более 300 снарядов и мин уложили вооруженные формирования Украины по девяти населенным пунктам ДНР. Из общего числа выпущенных по республике боеприпасов 100 артиллерийских снарядов калибром 122 мм пришлись по южным селам ДНР Сосновское и Набережное, где обстрелами были повреждены жилые дома и линии электропередач, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

В тот же день военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотник киевских силовиков, проводивший разведку вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что ВСУ продолжают демонстративно нарушать Минские соглашения, используя БПЛА вдоль всей линии соприкосновения, передает Луганский информационный центр.

«Вчера благодаря умелым действиям подразделений ПВО (противовоздушной обороны) Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» 30-й бригады. Беспилотник пытался провести воздушную разведку позиций подразделений Народной милиции», — пояснил военный.

В этой связи

постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников в Донбассе.

«Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей», — сказал дипломат.

По его словам, Москва обеспокоена расширением практики использования БПЛА.

За день до этого сообщалось, что власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы продолжить процесс передачи Киеву заключенных, которые были осуждены до начала конфликта в Донбассе. Об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

В пятницу, 24 мая, ЛНР передала украинской стороне 60 заключенных, которые были приговорены к тюремным срокам еще до начала конфликта в Донбассе, а также выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР. Всего луганские ополченцы намерены передать Киеву около 400 человек, передает НСН.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».