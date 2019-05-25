Трибунал России не указ? Вынесен вердикт в пользу Киева. LIVE

МИД России уже ответил, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденты в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.
«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельства», — отмечается на сайте МИД РФ.
Украина теперь ждет, что Россия выполнит решение Международного трибунала по морскому праву ООН.
«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит распоряжение трибунала», — написала в фейсбуке замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль.
Порошенко выборы проиграл — причем разгромно, а новый украинский президент Владимир Зеленский назвал освобождение украинских моряков — одной из главных своих задач на ближайшее время.
Президент России Владимир Путин однозначно охарактеризовал произошедшее как провокацию со стороны киевских властей, совершенную в электоральных целях.
«Наверное, он [Порошенко] свою задачу [повышение рейтинга] выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — говорил Путин в декабре.
Примечательно, что сам инцидент произошел в разгар подготовки к избирательной кампании на Украине. Петр Порошенко, который существенно потерял поддержку избирателей за пять лет своего президентства, проводил кампанию под эгидой триады «армия — вера — язык», а также обвинял Россию в том, что она якобы превращает Азовское море в свое внутреннее море. Очевидно, переход кораблей через Керченский пролив должно было стать демонстрацией силы для внутреннего избирателя.
Украина в течение последних пяти лет обвиняют Россию в «агрессии» и постоянно пытается своих западных партнеров склонить к усилению международного давления на Москву. При этом Киев неоднократно — и даже на высоком уровне — признавал, что доказать присутствия российских военнослужащих на территории Донбасса не может.
Москва же повторяет, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает материальной, технической и финансовой помощи ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не направляет туда своих военнослужащих и военную технику.
Киев с самого начала пытается представить задержанных Москвой моряков в качестве военнопленных, однако Россия настаивает, что эта версия несостоятельна, поскольку задержанные граждане Украины обвиняются в совершении уголовного преступления, и — кроме того — Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны.
При этом позже ФСБ обратили внимание, что инцидент происходит в территориальных водах России, которые были таковыми даже до перехода Крыма в юрисдикцию РФ.
На борту трех кораблей оказались 24 военнослужащих, которые были задержаны, и предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы РФ.
В течение нескольких часов они совершали опасные маневры, не реагируя на требования российских правоохранителей остановиться. В результате пограничники задержали корабли, предварительно сделав предупредительный выстрел, а после нанеся удар по украинскому катеру.
Трое украинских моряков получили легкие ранения, впоследствии выяснилось, что их ранения не пулевые, а носят осколочный характер — от разрушенной обшивки судна. В сжатые сроки им была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в керченскую больницу.
Отношения Москвы и Киева в акваториях Черного и Азовского морей накалялись уже давно. Резкое обострение произошло 25 ноября 2018 года — тогда три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря.
Решение трибунала уже прокомментировали в российском МИДе: при разрешении сложившейся ситуации невозможно задействовать Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, и Россия будет отстаивать свою позицию, в том числе в части отсутствия у арбитража юрисдикции рассматривать спорную ситуацию.
«Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требования российского законодательства, касающегося судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», — цитирует РИА «Новости» комментарий ведомства.
Вместе с тем Россия неоднократно ранее заявляла, что не собирается участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.
Вместе с тем в решении отмечается, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков ВМС Украины и корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил глава трибунала Пак Чжин Хен.