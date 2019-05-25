Отпустите моряков: трибунал ООН ударил про России

Морской трибунал ООН обязал Россию отпустить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, а также вернуть Украине конфискованные военные корабли. При этом обе стороны конфликта должны предоставить трибуналу отчеты об инциденте до 25 июня. В МИД России, в свою очередь, намерены и дальше отстаивать свою позицию по данному вопросу.

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял решение о том, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Кроме того, судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге обязал также вернуть Украине три конфискованных судна, передает РИА «Новости».

Решение трибунала является окончательным и обязательным для выполнения участвующими в споре сторонами. В Киеве итоговое постановление считают «настоящей победой». Украинские власти ждут от Москвы полного и быстрого выполнения решения трибунала.

Отметим, что освобождение моряков и возвращение украинских кораблей не означает, что Москва должна прекратить уголовное дело задержанных украинцев.

«Трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации прекратить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских моряков и воздержаться от возбуждения новых уголовных дел», — говорится в вынесенном решении по итогам слушаний, проведенных в субботу, 25 мая.

Кроме того, трибунал призвал обе стороны не совершать действия, которые могли бы усугубить ситуацию. При этом, обе стороны конфликта должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.

Между тем российское внешнеполитическое ведомство заявило, что намерено отстаивать свою позицию, связанную с этим конфликтом.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Отметим, что российской стороны ни на одних слушаниях не было. Однако это, по мнению ITLOS, не могло стать причиной не рассматривать дело.

Ранее, 6 мая, Министерство иностранных дел России предупредило Международный трибунал по морскому праву о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что трибунал не обладает соответствующей юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по «керченскому инциденту».

«Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа», — сказали в дипведомтсве.

Кроме того, там призвали украинскую сторону «действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы». Также посоветовали киевским властям «проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», отметив, что Россия готова «к контактам в двустороннем формате» по всем вопросам, которые связаны с инцидентом в Керченском проливе.

В МИД России обратили внимание на то, что «процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются». В частности, им предоставили помощь адвокатов и медицинских работников.

10 мая Москва заявила, что притязания на Керченский пролив, заявленные Украиной на международном трибунале, неуместны.

«В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой части РФ и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств», — объяснил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Напомним, что украинских военнослужащих задержали российские пограничники в ноябре 2018 года. По сообщению ФСБ России, 25 ноября прошлого года три корабля украинских Военно-морских сил (ВМС) незаконно вторглись через Керченский пролив на территорию российского государства. Находясь в акватории Черного моря, украинские моряки совершали опасные маневры и на требования российских пограничников остановиться не реагировали.

В итоге российским спецслужбам пришлось задержать нарушителей, применив оружие. По факту незаконного пересечения границы в России возбудили уголовное дело против моряков. Лефортовский суд в середине апреля постановил продлить арест задержанным до 24 июля 2019 года.

В связи с этим инцидентом, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Заявление в ГБР подал экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он обвинил экс-президента в государственной измене из-за возникшего конфликта в Керченском проливе. Порошенко, по мнению Портнова, подверг жизнь украинских военнослужащих угрозе, отправив их в российскую акваторию, передает ТАСС.