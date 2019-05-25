Отпустите моряков: трибунал ООН ударил про России

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял решение о том, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Кроме того, судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге обязал также вернуть Украине три конфискованных судна, передает РИА «Новости».

Решение трибунала является окончательным и обязательным для выполнения участвующими в споре сторонами. В Киеве итоговое постановление считают «настоящей победой». Украинские власти ждут от Москвы полного и быстрого выполнения решения трибунала.

Отметим, что освобождение моряков и возвращение украинских кораблей не означает, что Москва должна прекратить уголовное дело задержанных украинцев.

«Трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации прекратить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских моряков и воздержаться от возбуждения новых уголовных дел», — говорится в вынесенном решении по итогам слушаний, проведенных в субботу, 25 мая.

Кроме того, трибунал призвал обе стороны не совершать действия, которые могли бы усугубить ситуацию. При этом, обе стороны конфликта должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.

Между тем российское внешнеполитическое ведомство заявило, что намерено отстаивать свою позицию, связанную с этим конфликтом.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Отметим, что российской стороны ни на одних слушаниях не было. Однако это, по мнению ITLOS, не могло стать причиной не рассматривать дело.

Ранее, 6 мая, Министерство иностранных дел России предупредило Международный трибунал по морскому праву о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что трибунал не обладает соответствующей юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по «керченскому инциденту».

«Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа», — сказали в дипведомтсве.

Кроме того, там призвали украинскую сторону «действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы». Также посоветовали киевским властям «проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», отметив, что Россия готова «к контактам в двустороннем формате» по всем вопросам, которые связаны с инцидентом в Керченском проливе.

В МИД России обратили внимание на то, что «процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются». В частности, им предоставили помощь адвокатов и медицинских работников.

10 мая Москва заявила, что притязания на Керченский пролив, заявленные Украиной на международном трибунале, неуместны.

«В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой части РФ и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств», — объяснил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Напомним, что украинских военнослужащих задержали российские пограничники в ноябре 2018 года. По сообщению ФСБ России, 25 ноября прошлого года три корабля украинских Военно-морских сил (ВМС) незаконно вторглись через Керченский пролив на территорию российского государства. Находясь в акватории Черного моря, украинские моряки совершали опасные маневры и на требования российских пограничников остановиться не реагировали.

В итоге российским спецслужбам пришлось задержать нарушителей, применив оружие. По факту незаконного пересечения границы в России возбудили уголовное дело против моряков. Лефортовский суд в середине апреля постановил продлить арест задержанным до 24 июля 2019 года.

В связи с этим инцидентом, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Заявление в ГБР подал экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он обвинил экс-президента в государственной измене из-за возникшего конфликта в Керченском проливе. Порошенко, по мнению Портнова, подверг жизнь украинских военнослужащих угрозе, отправив их в российскую акваторию, передает ТАСС.