«Ядерная угроза»: НАТО будет воевать с Россией по-новому

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы «ядерной угрозы» со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее решение на этой неделе одобрили эксперты военного блока.

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — заключил Столтенберг.

Два дня назад Столтенберг заявил, что Россия недооценила степень сплоченности членов альянса. В частности, по его мнению, такая «ошибочная» позиция РФ проявилась в ситуации с Крымом и Донбассом, передает ФАН.

«Я думаю, что РФ недооценила единство нашего альянса. Если посмотреть, что РФ делала в последние годы в Крыму, в Донбассе, то они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, как оно сделало, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями. И теперь в киберпространстве мы также хотим разоблачить то, что они делают», — заявил генсек военного блока, выступая на конференции по кибербезопасности в Лондоне.

Также сообщалось, что помимо модернизации берегового комплекса противоракетной обороны Aegis около румынской коммуны Девеселу, дополнительно в Черное море Соединенные Штаты планируют направить два эсминца, оснащенных противоракетами SM-3.

Кроме того, для непосредственного противоракетного прикрытия объекта ПРО в Девеселу будет развернута батарея противоракетного комплекса (ПРК) типа THAAD из состава 69-й противовоздушной бригады, дислоцируемой в Форт-Худе, штат Техас. Средства батареи будут интегрированы в существующую систему противоракетной обороны НАТО.

Помимо этого, стало известно, что

НАТО планирует за счет Украины увеличить возможности военных вузов альянса и государства в вопросах подготовки специалистов по оказанию противодействия гибридным угрозам,

говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019 — 2020 годы, передает НСН.

В этих целях организация планирует изучить военные аспекты гибридной войны и украинский «опыт» противостояния «российским тактикам гибридной войны», чтобы впоследствии преобразовать эти знания в «общие уроки для более широкого применения».

Более того – в середине нынешнего месяца директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению.

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — обратил внимание дипломат.

По его словам, в такой ситуации не может быть речи об усилении режима нераспространения ядерного оружия. Ермаков также предупредил, что страны Европы сами ставят себя «на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».

Впрочем, Россия будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран НАТО у ее границ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что

стремление представить РФ как основную угрозу Западу уже стало основой политики альянса, действующей по принципу «сам придумал — сам в это и поверил».

По словам Шойгу, члены военного блока сами придумали «российскую угрозу» и сами себя ею пугают.

«При этом практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», — пояснил глава ведомства.

Он пообещал, что ответные меры будут приняты своевременно и не обязательно симметрично действиям НАТО. Расширение НАТО, по его словам, продолжается в Европе, к тому же растет военная активность альянса в Арктике.

В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов пообещал, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов. В Западный входят большая часть регионов Европейской России, от Нижегородской до Калининградской области, а в Южный — регионы от Нижней Волги до Северного Кавказа, а также Крым.

При этом призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых «разграничительных линий», снизить противостояние по линии Россия-НАТО, а также строго придерживаться «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО» 1997 года, согласно которому «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников».

Численность вооруженных сил стран НАТО составляет около 3,2 млн военных. В апреле 2014 года тогдашний генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал европейских членов Альянса к увеличению расходов на оборону в качестве реакции на обострение российско-украинских отношений.