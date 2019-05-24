Новая должность? Чем в армии России займется главный сержант

Военное ведомство сообщает, что главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе. Ранее некоторые отечественные источники поторопились сообщить, что «главный сержант» — это новое звание в Вооруженных силах России.

Проводимый по решению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова эксперимент призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины.

Ранее в войсках ЮВО был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава.

Военные полагают, что для назначения в новую должность у военного должны присутствовать лидерские качества, авторитет в воинском коллективе — как среди подчиненных, так и равных военнослужащих, а также среди офицеров воинской части. Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Генерал-полковник Александр Дворников во время встречи с главными сержантами соединений и воинских частей рассказал им об основных задачах, их особом статусе и привилегиях. По его словам, главный сержант — это первый помощник командира подразделения, который способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину, а также показывать личный пример, мотивирующий солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке.

О появлении такой должности в 2011 году впервые заявил пресс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

В некоторых российских источниках сообщается, что в Армии США (Сухопутных войсках) существует аналогичная должность. Там главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.

На самом деле это не совсем так. Эта должность в Армии США называется сержант-майор Сухопутных войск (он даже имеет свое знамя). Обладатель этого звания является командиром всех сержантов Армии США и назначен, чтобы защищать их интересы и быть их представителем в высшем руководстве Вооруженных сил США. Самое главное, эта должность не является выборной (как, впрочем, и все остальные сержантские должности в ВС США).

Следует отметить, что в армиях развитых государств Запада сержантских и унтер-офицерских званий значительно больше, чем, к примеру, в Вооруженных силах России. Обычно это девять (а иногда даже и больше) ступеней. Характерно, что примерно это же число присутствует и в системе офицерских званий (включая звания младшего, старшего и высшего офицерского состава). У офицеров от лейтенанта до фельдмаршала — десять ступеней.

В Армии США рядовые и сержанты имеют следующие воинские звания: рядовой, рядовой первого класса, специалист (в США это воинские звание), капрал, сержант, штаб-сержант, сержант первого класса, мастер-сержант, первый сержант, сержант-майор, главный сержант-майор, сержант-майор Сухопутных войск. То есть речь идет примерно об 11 ступенях возможного продвижения по служебной лестнице. И это принципиально важно.

Примерно столько же званий имеют рядовые и унтер-офицеры вооруженных сил ФРГ — бундесвера: рядовой, ефрейтор, обер-ефрейтор, гаупт-ефрейтор, штабс-ефрейтор, обер-штабс-ефрейтор, унтер-офицер, штабс-унтер-офицер, фельдфебель, обер-фельдфебель, гаупт-фельдфебель, штабс-фельдфебель, обер-штабс-фельдфебель.

Так же обстоит дело с сержантскими и унтер-офицерскими званиями и в вооруженных силах других стран.

Такое количество званий принципиально важно и для служебного роста, и для психологии обладателей подобных званий. К примеру, в российской армии в одной из категорий военнослужащих есть всего два звания — прапорщик и старший прапорщик (аналоги этих званий в ВС иностранных государств найти достаточно сложно). По факту получается, что если военному присвоено звание старший прапорщик, то ему больше и мечтать не о чем.

Невелико и количество сержантских званий в российской армии — младший сержант, сержант, старший сержант. Есть, правда, еще плохо переводимое на иностранные языки звание «старшина».

А так быть не должно — у каждого военного перед глазами должно быть не меньше 10 ступеней потенциального роста. И пускай его карьера закончится, к примеру, на четвертой ступени. Несмотря на это, военнослужащий должен осознавать, что теоретически он мог дослужиться до самой верхней ступени в этой своеобразной служебной лестнице.

В свое время иностранных военных специалистов очень удивляло отсутствие в Рабоче-Крестьянской Красной и Советской армиях отсутствие Корпуса (института) младших командиров. Сержантами были по сути дела рядовые военнослужащие с нашитыми на погоны лычками. Ничем другим от остальной солдатской массы они не отличались. Последствия этого в области боевой подготовки, организованности, воинской дисциплины и ведения вооруженной борьбы были самыми неблагоприятными.

Что касается проводимого эксперимента в Южном военном округе с главными сержантами, то пока непонятно, чем они будут отличаться от остальных представителей корпуса младших командиров. Если это выборная должность (а с выборами в армии и на флоте даже большевики покончили еще в далеком 1918 году), то, по всей видимости, никаких внешних отличий (погоны, портупея, аксельбанты, шевроны и пр.) от других младших командиров главный сержант иметь не будет. А это чрезвычайно принципиальный момент.

На выборных должностях, как правило, не положено и дополнительного денежного довольствия. Не предусматриваются и действующим Дисциплинарным уставом какие-либо права главного сержанта (как и сама эта должность) по отношению к другим военнослужащим.

Об этом авторы нововведения пока ничего не сказали (возможно, будут дополнительные разъяснения).

Пока ясно только одно — российская армия еще в середине пути по созданию Корпуса (института) младшего командного состава Вооруженных сил, который будет отличаться от ныне действующего комплектованием, образованием, званиями, разнообразными (в том числе и пенсионными) льготами.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).