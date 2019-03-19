Стихия не пощадила: затоплены «самолеты судного дня»

В американском штате Небраска военную базу «Оффатт» затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке. По его словам,

«Оффатт» затопило почти на треть, повреждены 30 из 200 зданий. Он также добавил, что вода проникла в несколько ангаров с Boeing E-4B Nightwatch («Ночной дозор»), которые как раз и известны под названием «самолеты судного дня».

Манион подчеркнул, что почти километр взлетно-посадочной полосы оказался под водой.

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В 2017 году два аналогичных самолета E4-B Boeing 747s на той же базе получили повреждения в результате торнадо. «Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе «Оффатт», получили повреждения в результате шторма», — сообщал тогда представитель командования ВВС США Пэт Райдер.

Boeing E-4B прозвали «самолетом судного дня», поскольку он предназначен для высшего политического и военного руководства США — президента, министра обороны и других высокопоставленных чиновников — в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Этот лайнер способен находиться в воздухе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая такая машина способна поднять в воздух сотню человек.

К слову, в апреле 2018 года «самолет судного дня» уже поднимался в воздух. По крайней мере, такие выводы можно сделать из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir. Тогда лайнер пролетел над штатом Индиана, свидетельствовали сведения портала Flightradar.

Подобные новости подогревали спекуляции на тему опасений американского руководства по поводу возможности начала крупного военного конфликта в мире. Поэтому внимание обращает на себя и бюджет США, согласно которому в 2020 году Вашингтон планирует потратить $4,7 трлн. Это больше, чем США потратят в 2019 году. При этом на нужды обороны пойдет пятая часть этих средств, то есть около $750 млрд, а главной задачей военных расходов станет «стратегическое соперничество» с Россией и Китаем.

В проекте военного бюджета на 2020 финансовый год утверждается, что этот документ обеспечивает министерство обороны всеми необходимыми ресурсами для непосредственной обороны Соединенных Штатов, позволяет остаться США выдающейся военной мощью в мире, гарантирует сохранение равновесия сил в ключевых регионах мира в пользу Америки, обеспечивает прогресс и международный порядок, который в наибольшей степени способствует американской безопасности и процветанию.

Подобный бюджет, полагают в Вашингтоне, увеличивает боеготовность и боеспособность вооруженных сил страны и усиливает готовность Пентагона противостоять всем существующим угрозам, если Вашингтон сочтет их таковыми.

Бюджет уточняет приоритеты в стратегическом соревновании с Китаем и Россией, повышает возможности для противостояния враждебным режимам КНДР и Ирана, ликвидации террористических угрозы и стабилизации обстановки в Ираке и Афганистане.

Пентагон собирается наращивать инвестиции, поскольку это восстановит «смертоносную мощь» американской армии и флота, усилит сеть союзников и партнеров и катализирует реформы.

Финансовый документ также предоставляет сухопутным войскам, военно-морским силам, военно-воздушным силам и Корпусу морской пехоты возможности обеспечить господство в воздухе, на земле, и на море, усиливает достижения в ключевых технологиях, включая высокоточное оружие большой дальности, гиперзвуковые ракеты и системы противоракетной обороны.

В сфере космоса бюджет поддерживает создание нового вида вооруженных сил США — Космических войск Соединенных Штатов, и нового командования — Космического командования США, в то время как Космическое агентство по вопросам развития, основанное в 2019 году, будет способствовать необходимым инновациям.