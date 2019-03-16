Они заплатят за это: солдаты США осквернили Свободу в Латвии

Полиция Латвии оштрафовала на €400 каждого из двух американских военных за то, что они справили малую нужду на памятник Свободы в Риге, передает ФАН со ссылкой на представителя латвийского полицейского ведомства Тома Садовскиса.

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По его словам, 8 марта сотрудники центра видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, оскверняющих монумент. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали вандалов – ими оказались военнослужащие США.

«Каждый из военнослужащих армии США оштрафован на 400 евро за открытое неуважение к памятнику Свободы», — пояснил Садовскис.

Позднее в министерстве обороны Латвии подтвердили причастность американских военных к инциденту, отметив, что данные военнослужащие приехали в Латвию для участия в совместных учениях. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащих ждут суровые санкции со стороны министерства обороны США.

В январе нынешнего года сообщалось, что солдаты американского подразделения в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе. По данным портала Baltnews, инцидент скрывали от общественности на протяжении нескольких месяцев.

Заявление об акте вандализма со стороны военнослужащих армии США поступило в местную полицию. Как отмечали журналисты, американские военные сорвали один из государственных символов прямо со здания прокуратуры, а потом разорвали его.

Сотрудники правоохранительных органов обсудили инцидент с представителями оборонного ведомства страны и командованием американских военных, указывало издание. По итогам переговоров скандальный эпизод решили скрыть от общественности, подчеркнул автор материала. Кстати, газета Kauno dienа сообщала об этом инциденте еще в мае. По данным издания, он произошел в ночь на 25 апреля.

В ноябре 2017 года

в Японии в городе Наха военнослужащий США, находившийся в нетрезвом виде, устроил ДТП, в результате которого погиб местный житель.

Морской пехотинец управлял грузовым автомобилем ВС США. Он столкнулся с фургоном. По словам очевидцев, военный выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Количество алкогольных веществ в организме предполагаемого виновника ДТП было превышено в три раза.

В июне 2016 года японская полиция задержала на Окинаве очередного военнослужащего США, управлявшего автомобилем в пьяном виде. Подозреваемым в нетрезвом вождении оказался 27-летний сержант Кристофер Арон Платт с американской военной базы Кадэна.

В связи со случившимся власти Японии направили протест посольству США в Токио. После частичной отмены ограничений на употребление алкоголя и передвижение за пределами американских военных баз это был первый случай задержания военнослужащего США на Окинаве.

Ограничения на алкоголь и передвижение за пределами баз без служебной необходимости были введены командованием военно-морских сил США после того, как гражданин США, сотрудник американской военной базы был задержан по подозрению в пьяном изнасиловании и убийстве японской девушки.

Во время действия ограничений была задержана пьяная американка с военной базы, по вине которой произошло ДТП с пострадавшим. В начале июня военнослужащая американской базы «Кадэна» была задержана за нетрезвую езду, приведшую к аварии, в которой пострадали два японца. Несмотря на это, к концу июня временный «сухой закон» для американских моряков был снят.

В феврале того же года солдаты Соединенных Штатов после распития алкогольных напитков отправились в аквапарк «Друскининкай» в Литве. Там они устроили настоящий погром:

в состоянии сильного алкогольного опьянения военнослужащие испортили декоративную стенку одного из бассейнов и домогались до сотрудниц развлекательного комплекса.

В феврале 2014 года на сайте CNN появился список самых уродливых, по мнению редакции, монументов в мире. На одном из первых мест там оказался памятник защитникам Брестской крепости в Белоруссии, передает НСН.

«Мужество» — это, скорее, относится к тому, что вам потребуется, чтобы взглянуть снизу вверх на этого надутого бетонного белоруса, который то ли злится, то ли страдает запором», — так американские журналисты описали памятник героям Великой Отечественной войны.

По их мнению, «гигантский злой белорус появляется из горы бетона с таким видом, будто он собирается подчинить Запад». «Он символизирует защиту Брестской крепости и победу Советского Союза. И еще он служит напоминанием о том, что не надо связываться с Белоруссией», — написали авторы заметки.