Выбить деньги: Трамп угрожает союзникам войсками

Президент США 10 марта проводит кампанию по сбору средств на выборы 2020 года. В своей резиденции Мар-а-Лаго он встречается с крупными донорами Республиканской партии.

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Собирая деньги на компанию, Трамп хочет предстать перед спонсорами рачительным бизнесменом, который заботится о сохранности финансов Америки. Президент США готов продемонстрировать это за счет стран-союзников, в которых размещены американские войска.

Трамп хочет заставить союзников платить полную стоимость за размещение американских военных на своей территории плюс 50%.

Об этом рассказали американские и иностранные чиновники изданию The Washington Post. Как говорится в статье, некоторые страны, если такое решение примут официально, будут платить в пять раз больше, чем сейчас, за базирование американских военных.

Речь прежде всего идет о таких государствах, как Южная Корея, Германия и Япония. Американские войска размещаются в этих странах с начала «холодной войны», и их присутствие было оправдано разными причинами. Так, в Германии американский военный контингент противостоял советскому контингенту в тогдашней ГДР, в Южной Корее США защищали дружественное правительство от соседней КНДР. Япония была вначале оккупирована США, а затем стала ее главным военным союзником в регионе.

В настоящее время многие из этих причин уже утратили свое значение.

Американский контингент в Германии был значительно сокращен, однако в этой стране по-прежнему остаются 33 тыс. американских военных.

Известно, что Трамп ранее заявлял руководству Германии в лице Ангелы Меркель, что США могут убрать своих военных из-за того, что, как считает Вашингтон, Германия тратит недостаточно средств на коллективную оборону в рамках НАТО.

Тем не менее, руководство Сухопутных войск США говорило в 2018 году о возможности увеличить количество военных в Германии на 1500 человек. В Пентагоне же ранее отмечали, что оценивают стоимость и возможные последствия крупного вывода или перевода находящихся в Германии американских войск.

Известно, что президента США ранее поразил размер находящегося в Германии военного контингента. Он также пожаловался на то, что другие страны вкладывают меньшие средства в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону. В то же время советники американского президента пытались приводить ему аргументы в пользу необходимости военного присутствия в Германии. Одна из них — возможность быстро перебрасывать военных на Ближний Восток. Кроме того, именно в ФРГ находится американский военный госпиталь, наличие которого позволяет спасать жизни раненых на месте, а не отправлять их в США.

Не исключено, что план Трампа — часть стратегии давления на союзников в Европе, учитывая, что в случае вывода войск США из Германии интерес проявит соседняя Польша. В Варшаве много раз заявляли, что готовы разместить у себя американских военных.

Как возможное место размещения американской базы в Европе экспертами даже назывался город Ожиш, который находится всего в 140 км от Калининграда.

В пользу этого пункта постоянной дислокации говорит не только его близость к российской границе, но и наличие необходимой инфраструктуры, в частности полигона. Однако в этом случае это будет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. В нем стороны брали на себя обязательства не размещать близ границ друг друга «значительных» воинских контингентов.

Тактика давления Трампа на союзников уже принесла свои плоды в случае с Южной Кореей, которая недавно согласилась значительно увеличить выплаты на содержание американских военных. Сегодня на базе США, которая расположена в самом центре Сеула, находятся более 28 тыс. американских военных. Это, правда, значительно меньше, чем на пике «холодной войны», когда в Южной Корее были более 41 тыс. солдат и офицеров США.

Под давлением Вашингтона Сеул увеличил выплаты Вашингтону на 8,2%, до $925 млн. При этом соглашение было заключено ровно на год, что дает Белому дому возможность пересмотреть его уже в 2020-м году.

Известно, что Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, неоднократно жаловался на факт присутствия военных США в Южной Корее, считая это бессмысленным. «Все началось с негодования Трампа по поводу того, что

Соединенные Штаты, у которых годовой дефицит в торговле с Южной Кореей составлял $18 млрд, должны тратить $3,5 млрд в год на содержание своих военных в этой стране»,

— писал журналист Боб Вудворд в книге «Страх: Трамп в Белом доме».

Президент США даже подготовил указ о расторжении соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, а также выводе военных, который его помощники попросту утащили с его стола. Президент, как писали СМИ, впоследствии запамятовал об указе.

Что касается соседней с Южной Кореей Японии, то там находятся 54 тыс. американских военных. Как заявляют в Пентагоне, их базирование там необходимо для сдерживания как КНДР, так и Китая. Между тем в этой стране есть наиболее значительное движение против размещения американских баз.

На острове Окинава расположена крупнейшая авиабаза США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где размещается примерно половина всего контингента США в Японии.

Жители острова давно выражают недовольство американскими военными.

Они жалуются на шум низко летающих самолетов и опасность аварий на американских базах, а также на преступления, совершаемые на протяжении многих лет военнослужащими США. Военные в свою очередь утверждают, что уровень преступности среди их персонала ниже, чем среди населения Окинавы. Экологи в свою очередь говорят, что необходимые для строительства новой базы работы уничтожат коралловые рифы и повредят среду обитания ламантинов.

В конце февраля жители острова провели референдум о строительстве новой военной базы США. Результаты голосования, которое прошло при явке более 52%, показали, что 72,2% (434 273 голоса) избирателей выступают против строительства американской базы в Хеноко, на севере острова. Именно туда планировалось переместить уже имеющуюся базу.

Итоги референдума не имеют обязательной силы, однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки отметил их имеющие важное значение. Японский премьер-министр Синдзо Абэ сказал, что вопрос переноса базы «нельзя откладывать».

Многие военные не поддерживают идею президента США по увеличению платы за размещение американских войск,

отмечает The Washington Post,

Однако, как заявила изданию научный сотрудник либертарианского института Катона в Вашингтоне Эмма Ашфорд, хотя идея сокращения контингентов правильна по сути, требовать увеличить плату за присутствие американских военных нельзя, поскольку это представит их как «наемников».

Стоит отметить, что дискуссия об американских базах за рубежом возникла в преддверии 70-летия годовщины создания НАТО, которая будет отмечаться в апреле. Ранее Трамп неоднократно критиковал альянс за то, что большинство стран-членов не платят необходимые 2% средств на коллективную оборону. Он пригрозил, что если ситуация не измениться, то США снизят сумму своих вложений в альянс. В декабре вопрос увеличения финансирования общего бюджета будет вновь поднять на саммите НАТО в Лондоне.

К желанию Трампа вернуть военных домой читатели The Washington Post отнеслись по-разному. «Сейчас он будет выбивать деньги с союзников за защиту, как это делают мафиози», — пишет один из читателей. «Это еще одна сумасшедшая схема, которая поможет Китаю и России и нанесет вред нашим союзникам», — вторит ему другой.

Однако есть и те, кто находит идею весьма привлекательной. «Нам необходимо провести тщательный обзор всех военных баз как за рубежом, так и внутри страны. Эра больших сухопутных сил идет к закату. Россия не собирается вторгаться в Европу, которая является крупнейшим потребителем газа, а Китай не собирается вторгаться в Японию, которая является одним из ее крупнейших торговых партнеров», — пишет на сайте издания один из комментаторов.