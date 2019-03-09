«Это не наш Богдан!»: бойца ВСУ не узнали в гробу

Во Львове во время отпевания погибшего 21-летнего украинского бойца Операции Объединенных сил (ООС) Богдана Слободы его родители заявили, что в гробу находится тело незнакомого мужчины, сообщил украинский интернет-портал «Варта1». Присутствующий на похоронах корреспондент снял видео, на котором родственники погибшего кричат, что человек в гробу — не тот, с кем они пришли проститься. «Это не наш Богдан, мама!» — слышно на записи.

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«По скулам, темные волосы, это совсем другой человек... Нет сходства», — приводит ТСН слова одноклассницы бойца Вероники Семчишин.

Несмотря на пребывающих в состоянии шока близких Богдана Слободы, священник продолжил похоронный обряд, объяснив это тем, что отпевание покойного — его христианский долг. При этом матери погибшего стало плохо, и в церковь вызвали скорую.

Вместе с тем боевые товарищи Слободы уверяют, что в гробу лежал именно он. «Конечно, были такие моменты, когда родители не узнавали своих детей – побратимы узнают его, родители не узнают», — цитирует ТСН настоятеля гарнизонного храма св. Петра и Павла в. Степана Суса.

Для установления личности покойника тело отвезли в морг, где взяли образцы ДНК. Тогда по родинкам мать погибшего все же узнала сына.

Впрочем, по данным УНИАН, на церемонии прощания были и другие нестыковки. Родственники погибшего уверяют, что на погребальном кресте умершего были правильно указаны фамилия и имя Богдана, но неверное отчество.

Как отмечает агентство, офицер 128-й горно-штурмовой бригады, выпускник Академии сухопутных войск Богдан Слобода ушел на фронт в прошлом году. Он получил несколько пулевых ранений в ходе операции в Донбассе. Врачи боролись за его жизнь, но 6 марта он скончался. Богдан был единственным сыном в семье.

Это не первый скандал на похоронах бойца ВСУ. Еще один громкий инцидент произошел 26 августа прошлого года также во Львове. Как сообщало издание ZAXID.NET, сотни мужчин в черных футболках пытались нарушить похоронную церемонию по христианским традициям убитого в Донбассе военного.

В тот день на одном из местных кладбищ прошли похороны Марьяна Найды, добровольца батальона «Донбасс», который погиб 23 августа.

О происшествии написал в своем фейсбуке бывший директор «Лычаковского кладбища» Игорь Гавришкевич, который стал очевидцем происшествия. По его словам, группа мужчин, представившихся товарищами убитого, требовали захоронить его по языческим традициям.

«В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом», — написал Гавришкевич.

Когда отец Степан Сус просил их не препятствовать захоронению, мужчины в черных футболках начали нецензурно выражаться и угрожали ему.

«За 88 похорон, которые мы проводили для наших воинов АТО [антитеррористической операции], никто меня в церкви, тем более у гроба усопшего не посылал матом. Меня послали сегодня эти ребята», — передает ZAXID.NET слова отца Степана Суса.

Священнослужитель также напомнил, что обряд захоронения могут определить только ближайшие родственники, а мать погибшего приняла решение похоронить сына по христианским обычаям. Впрочем, из-за разгоревшегося конфликта женщина все же согласилась, чтобы в гроб погибшему положили топор.

«Один «черномайечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», — сказал Гавришкевич.

Также есть информация, что в ходе похорон между военными и группой мужчин-«язычников» произошла драка. Очевидцы обратили внимание, что некоторые из провокаторов были одеты в футболки с надписью Sons Of Odin Valhalla (Сыновья Одина Вальгалла — песонажи древнегерманской мифологии).

Марьян Найда ушел добровольцем в батальон «Донбасс» в 18 лет. С августа 2015 году до сентября 2016 он находился на военной службе в Национальной гвардии Украины, а с феврале 2017 года служил по контракту в Вооруженных силах Украины. Погиб в 21 год вблизи села Крымское в Луганской области.