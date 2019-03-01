Угроза России: Польша потратит $50 млрд на войну

Варшава намерена вложить почти $50 млрд в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий документ был опубликован 28 февраля на сайте правительства. Финансовые вливания в оборону страны названы в нем «рекордными».

Реклама

«Безопасность была, есть и будет для нас приоритетом. Минуту назад я подписал один из важнейших документов — План технической модернизации до 2026 года. План предусматривает модернизацию на сумму 185 млрд злотых ($48,8 млрд — «Газета.Ru»), что на 45 млрд злотых больше, чем в предыдущем плане. Это рекордный план, если говорить о затратах на национальную оборону. Это, безусловно, большой вызов, но также и шанс на развитие боевых и оперативных возможностей польской армии», — заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак 28 февраля на встрече с руководящим составом вооруженных сил Польши в Генеральном штабе в Варшаве.

Глава военного ведомства Польши пообещал «решительно и эффективно» изменить облик польской армии, оснастить ее современной техникой и даже увеличить численность личного состава.

Министр также подчеркнул, что включенные в документ программы перевооружения, подписанные им 28 февраля, отражают проблемы, стоящие перед польской армией и министерством национальной обороны. Одна из них — укрепление восточного фланга и, таким образом, формирование новой, четвертой дивизии польской армии.

«Я создал новое соединение, расположенное к востоку от Вислы. Как правило, современное вооружение и военная техника будут направляться именно туда. Укрепление восточного фланга является мерой, направленной на укрепление потенциала польской армии, но также является значительным укреплением всего восточного фланга НАТО,»

— подчеркнул министр.

До 2026 года на укрепление восточных рубежей альянса Варшава направит 185 млрд злотых, но, признает Блащак, «потребности польской армии намного больше». При этом парламент и президент Польши уже одобрили расширение горизонта планирования до 15 лет, то есть до 2034 года.

«Достижением правительства Польши является принятие закона в 2017 году, который увеличивает расходы на оборону до 2,5% в 2030 году, поэтому они будут расти с каждым следующим годом», — подчеркнул министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в конце своего выступления.

На что потратят деньги?

В 2018 году польское министерство национальной обороны подготовило «Подробные направления реконструкции и технической модернизации вооруженных сил на 2017-2026 годы», которые были приняты Советом министров Польши. Затем глава Минобороны подписал распоряжение о введении «Программы развития вооруженных сил». План технической модернизации является еще одним стратегическим документом, принятым министерством национальной обороны Польши.

В этом документе обозначены следующие программы перевооружения польской армии:

HARPIA — приобретение 32-х многоцелевых самолетов 5-го поколения. Считается самой важной программой в Плане технической модернизации;

NAREW — приобретение зенитных батарей ракетных комплексов малой дальности для борьбы, в частности, с беспилотными летательными аппаратами, а также для уничтожения ракет. В рамках этой программы поляки ожидают передачи технологий от союзников по НАТО;

KRUK — приобретение современных ударных вертолетов для авиации сухопутных войск;

CYBER.MIL — приобретение инструментов и программного обеспечения, которые позволят Варшаве выполнять эффективные операции в киберпространстве и использовать новейшие польские криптографические технологии. На реализацию этой программы планируется выделить 3 млрд злотых;

WISLA — противовоздушная и противоракетная оборона страны с помощью зенитных ракетных систем средней дальности.

Эта программа станет одним из основных элементов формирования национальной системы противовоздушной обороны;

GRYF — приобретение беспилотных летательных аппаратов тактического класса средней дальности;

WAZKA — приобретение беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для использования в основном в урбанизированных районах. Предполагается, что эти БЛА будут оснащены оптоэлектронными средствами, позволяющие им вести разведку днем и ночью;

PLOMYKOWKA — приобретение комплексных разведывательных самолетов;

MIECZNIK — приобретение кораблей прибрежной зоны, которые заменят суда, выводимые из эксплуатации, и повысят возможности взаимодействия в союзных и коалиционных оперативных группах;

ORKA — приобретение подводной лодки нового типа. Этот корабль, по идее авторов, повысит способность эффективно использовать ударный потенциал в области борьбы с надводными, подводными и наземными целями, а также уничтожения находящихся в воздухе противолодочных сил;

REGINA — приобретение дивизионной артиллерии калибра 155 мм и самоходных минометов калибра 120 мм;

HOMAR — приобретение ракетно-артиллерийских систем, способных поражать цели на удалении 70-300 км;

HUST — приобретение современных противотанковых ракетных комплексов;

BORSUK — принятие на вооружение новой бронированной боевой машины на базе универсального модульного гусеничного шасси, разработанного и изготовленного польской оборонной промышленностью для оснащения вооруженных сил Польши;

MUSTANG — приобретение грузовиков повышенной проходимости и легковых автомобилей.

Как будут тратить деньги?

Средства по годам в министерстве национальной обороны Польши планируется распределить следующим образом: 2019 год — около 11 млрд злотых ($2,9 млрд); 2020-й — около 14 млрд злотых (около $3,7 млрд); 2021-й — около 17,6 млрд злотых (около $4,6 млрд); 2022-й — около 19,2 млрд злотых (чуть больше $5 млрд); 2023-й — около 20,3 млрд злотых ($5,35 млрд); 2024-й — около 25 млрд злотых (почти $6,6 млрд); 2025-й — около 25,9 млрд злотых ($6,83 млрд). Часть из выделяемых денег уже была потрачена в 2017 и 2018 годах.

«Какие бы усилия не предпринимали поляки по совершенствованию национальных вооруженных сил, их армия все равно останется всего лишь одной из составных частей Объединенных вооруженных сил военного блока НАТО, причем еще далеко не самой главной их частью,

и играть какую-либо самостоятельную роль в конфликтах XXI века Войско Польское не сможет по определению», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, современной армией сегодня может считаться только та, которая обладает всеми типами ядерного и высокоточного оружия большой дальности, гиперзвуком, атомным ракетоносным флотом, военным космосом, собственной глобальной системой позиционирования. Все остальные вооруженные силы, по его мнению, могут лишь в какой-то степени усиливать военный союз, возглавляемый первостепенной в военном отношении державой. Или же на равных вести боевые действия исключительно между собой. Шансов на победу с государством, обладающим всеми перечисленными признаками современной армии, у вооруженных сил стран второго-третьего плана нет никаких, подчеркивает генерал Запаренко.