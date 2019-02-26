Обмен ядерными ударами: страшные сценарии войны

Согласно заявлениям индийских официальных лиц, во вторник утром ВВС Индии нанесли удар по лагерям террористов и полностью их уничтожили. Исламабад подтвердил факт удара ВВС Индии. На перехват индийских самолетов были подняты дежурные звенья пакистанских военно-воздушных сил, но к тому времени индийские пилоты уже покинули воздушное пространство Пакистана.

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После ударов ВВС Индии по объектам на территории Пакистана вполне возможна дальнейшая эскалация вооруженного противоборства — причем весьма масштабная — между этими государствами, отношения которых продолжают оставаться весьма напряженными. Несомненно, Исламабад не оставит без ответа действия ВВС Индии и дальнейшие события в этом регионе мира могут начать развертываться по самому непредсказуемому варианту.

Дело в том, что Индия и Пакистан обладают существенными запасами тактического, оперативного и оперативно-стратегического ядерного оружия. И в ходе вооруженного противоборства и та, и другая сторона могут обменяться ракетно-ядерными ударами.

А это чревато самыми катастрофическими последствиями не только для обоих государств, но всех стран Центрально-Азиатского региона.

Точное количество специальных боеприпасов, имеющееся в распоряжении обеих сторон неизвестно. Однако, согласно данным ежегодника СИПРИ за 2017 год, Индия располагает арсеналом в 120-130 ядерных боеприпасов, и страна постепенно наращивает свои запасы ядерного оружия. Пакистан по состоянию на 2017 год обладал 140 ядерными боеприпасами и, оценкам специалистов, Исламабад интенсивно увеличивает производство всей номенклатуры ЯБП.

Оба государства имеют самые разнообразные средства доставки ЯБП — от тактических самолетов, баллистических ракет средней дальности и до баллистических ракет подводных лодок (Индия).

Ядерное оружие Индии

Индия для доставки ядерных бомб свободного падения располагает самолетами Mirage 2000H (32 единицы) и Jaguar IS (16 единиц). Каждый самолет может взять на борт одну ядерную бомбу (мощность точно не установлена, но, по всей видимости, в пределах 10 кт). Кроме того, среди носителей ЯО в ВВС Индии называют и российский Су-30МКИ.

Нью-Дели располагает значительным числом баллистических ракет наземного базирования. Количество развернутых пусковых установок, по данным на январь 2017 года, составляет 68 единиц.

Дальность стрельбы индийских БРСД составляет от 2500 до 3500 км, и они оснащены моноблочными боевыми частями с ориентировочной мощностью головной части в 12 кт. По другим оценкам, она может быть существенно выше.

В августе 2016 года в Индии была официально введена в строй первая атомная подводная лодка INS Arihant, которая оснащена 12 баллистическими ракетами подводного базирования. Идет строительство и второй атомной подводной лодки класса Arihant — INS Aridman. Более того, по некоторым данным, началось строительство третьего ракетного подводного крейсера стратегического назначения. Пока индийские лодки имеют на вооружении ракету типа К-15 с дальностью стрельбы 700 км. Но уже для субмарин ВМС Индии концерном DRDO разрабатывается ракета типа К-4 с дальностью стрельбы 3500 км и уже 7 марта 2016 года состоялся ее первый успешный запуск с погруженной платформы в Бенгальском заливе.

Наконец, Индия с 2004 года ведет разработку дозвуковой крылатой ракеты со специальной боевой частью. Ракета имеет имя Nirbhay, дальность стрельбы этого изделия может достигать 700-1000 км. По оценкам экспертов, она существует в вариантах наземного, морского и воздушного базирования.

Ядерное оружие Пакистана

Скорее всего, в тактической авиации Пакистана носителями ядерного оружия являются боевые самолеты Mirage III/IV (12 единиц). В этих же целях могут использоваться 24 самолета F-16 A/B ВВС Пакистана. По некоторым оценкам, оба типа этих самолетов обладают 24 ядерными боеприпасами.

Пакистан располагает весьма значительным типажом баллистических ракет малой и средней дальности (92 развернутых пусковые установок). К ним относятся ракеты Abdali (дальность стрельбы — 180 км), Ghaznavi (дальность стрельбы — 290 км), Shaheen I, IA, II, III (дальность стрельбы от 750 до 2750 км), Ghauri (1250 км), Nasr (60 км), Ababeel (2200 км).

Практически все пакистанские ракеты оснащены моноблочной боевой частью с ориентировочной мощность в 12 кт и лишь ракета Ababeel обладает разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения.

Также Исламабад имеет в своем арсенале крылатые ракеты наземного базирования Babur и Babur-2 (с дальностью стрельбы от 350 до 700 км), крылатые ракеты морского базирования Babur-3 (дальность стрельбы 450 км) и крылатую ракету воздушного базирования Hatf-8 (с дальностью стрельбы в 350 км). Мощность боевой части всех КР оценивается в 12 кт (вполне возможно, что она выше, просто точными данными никто не располагает).

Варианты развития обстановки

Дальнейшее развитие военно-политической обстановки с учетом кашмирского инцидента в этом регионе мира будет осуществляться, скорее всего, по следующим направлениям.

ВВС Пакистана нанесут удар по военным объектам на территории Индии примерно тем же нарядом сил и средств, который был задействован со стороны Нью-Дели в налете 26 февраля.

То есть произойдет равноценный обмен ударами с последующими переговорами по нейтрализации возникших противоречий. Это наиболее вероятный вариант развития событий.

Однако вполне возможно (при анализе обстановки и оперативно-стратегических расчетах этого исключать никак нельзя), что начнется расширение этого по сути приграничного конфликта до уровня локальной, а затем и крупномасштабной войны с применением только обычных средств поражения. Если стороны при этом удержатся от применения ядерного оружия, то это будет первый случай в истории открытого вооруженного столкновения между ядерными державами, которые воздержались от ударов с использованием ядерных боеприпасов. Нечто аналогичное по содержанию было в годы Второй мировой войны, когда государства-участники конфликта не применяли друг против друга химического оружия.

Что касается применения ядерного оружия, то можно не сомневаться, что у обеих стран — Индии и Пакистана — имеется план операции стратегических ядерных сил (или план стратегической операции ядерных сил, название этого документа в принципе может быть любым).

План операции стратегических ядерных сил (СЯС) представляет собой совокупность согласованных и взаимоувязанных по цели, задачам и времени боевых действий соединений и частей ВВС, ВМС и Сухопутных войск (как Индии, так и Пакистана), обладающих ядерным оружием, объединенных единым замыслом и проводимых под руководством Верховного главного командования обеих стран. Задачи и объекты поражения между компонентами ядерных сил при этом распределяются с учетом их боевых возможностей и максимальной эффективности действий.

Иными словами, Индия и Пакистан возможные удары своими ядерными силами давно спланировали, объекты поражения распределили, полетные задания для носителей не только разработали, но и ввели в соответствующие системы, и главная беда может состоять в том, что они введут свой план СЯС в действие в полном объеме.

В частности, объектами поражения сторон могут стать крупные города. К примеру, тот же индийский город Мумбаи с населением более 20 млн человек относится к числу самых густонаселенных мегаполисов мира. Счет жертв в случае ядерного удара по нему пойдет на десятки миллионов людей. Аналогичные объекты есть на территории и Пакистана. Кроме того, в результате наземных ядерных взрывов в воздух будут подняты тысячи и тысячи тонн радиоактивных продуктов ядерного распада, которые ветрами будут разнесены по всему Центрально-Азиатскому региону.

В этом случае благом может показаться (как бы это кощунственно не звучало), если стороны конфликта в целях достижения своих военно-политических целей ограничатся только демонстрационными ядерными ударами по пустынным районам обоих государств. К примеру, Индия нанесет удар по юго-восточной части обширной пустыни Тар, а Пакистан по ее юго-восточной части. Затем стороны, убедившись в наличии самых решительных намерений друг у друга, перейдут к переговорам.

Однако события в регионе теоретически могут развиваться столь стремительно, что любые прогнозы (даже самые смелые) будут намного отставать от непредсказуемого хода событий.