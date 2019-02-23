Мадуро потерял контроль над границей. LIVE

Впрочем, ситуация развивается достаточно негативно для Мадуро не только на бразильском направлении. Сегодня днем венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией.

«Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернутся на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», — говорится в сообщении.