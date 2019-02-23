Мадуро потерял контроль над границей. LIVE

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«Гуманитарная помощь» — это предлог для масштабной провокации на колумбийско-венесуэльской границе, заявлял ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Находясь в некотором провокационно угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую несомненную провокацию <…>, назначенную на 23 февраля, слишком учлеклись заявлял он.
Мадуро отказался принимать гуманитарную помощь от США, поскольку опасается провокаций со стороны Вашингтона. При этом Мадуро согласился на поставку в страну гуманитарных грузов из Евросоюза.
Впрочем, ситуация развивается достаточно негативно для Мадуро не только на бразильском направлении. Сегодня днем венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией.
«Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернутся на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», — говорится в сообщении.
Позже факт прохождения грузовика подтвердил Гуайдо.
«Внимание, Венесуэла! Объявляем, что уже проехал перовый груз гуманитарной помощи через нашу границу с Бразилией. Это большое достижение», — написал политик в твиттере.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Противостояние в Венесуэле между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером местного парламента Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства, вошло в новое обострение.
Назначенная Гуайдо послом Бразилии Мария Тереса Беландрия заявила, что первый грузовик с гуманитарной помощью проехал в субботу через границу Бразилии в Венесуэлу. По сути, это означает, что Мдуро потерял контроль над границами, поскольку ранее он приказал закрыть именно этот участок границы.
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