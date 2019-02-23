«Акты насилия»: Мадуро отправил войска на границу

Мадуро распорядился развернуть войска у границы с Колумбией, сообщило Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы в своем твиттере.

Реклама

«Выполняя распоряжения нашего главнокомандующего Николаса Мадуро, глава Стратегического оперативного командования ВС Ремихио Себальос приказал развернуть войска на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы гарантировать мир и безопасность граждан после закрытия границы», — подчеркнули в сообщении.

Незадолго до этого венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила о решении властей страны временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию.

«Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз правительства Колумбии в отношении Ла-Паса и суверенитета Венесуэлы принято решение о временном полном закрытии мостов Симона Боливара, Сантандера и Уньона» — написала она в свое твиттере, уточнив, что мосты откроют, когда прекратятся «грубые акты насилия» против Венесуэлы.

К данному моменту государство уже закрыло наземную границу с Бразилией и морскую — с Малыми Антильскими островами. Также решается вопрос о закрытии границы с Колумбией.

Это связано, в частности, с тем, что в этот день, 23 февраля, на колумбийско-венесуэльскую границу должен прибыть конвой с гуманитарной помощью по большей части от США. Правительство избранного президента Николаса Мадуро намерено не допустить ее ввоза в страну.

По его словам, американская помощь — это «фальшивое шоу», которое США демонстрируют параллельно с тем, что Вашингтон заблокировал активы государственной нефтяной компании PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу не менее $10 млрд. Ситуация осложняется еще тем, что Банк Англии отказывается выдавать Каракасу его золотой запас.

Венесуэльская оппозиция, в свою очередь, настаивает на пропуске в страну гуманитарной помощи. Более того, на границу прибыл провозгласивший себя президентом страны спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо, нарушив таким образом постановление суда о запрете для него выезда из страны.

Это не первая гуманитарная помощь США, за которую оппозиция борется с избранной властью Венесуэлы. Первая партия для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии еще 10 февраля, сообщили в твиттере Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии первой партии гуманитарных грузов для народа Венесуэлы в Кукуту в Колумбии. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами, чтобы помочь венесуэльцам в беде», — подчеркнули в сообщении.

По данным Reuters, американская сторона направила венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу, о чем просил сам Гуайдо.

Но Николас Мадуро не допустил провозить груз на территорию страны и приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики не смогли ее пересечь. Он объяснил телеканалу Euronews, что американская гуманитарная помощь отравлена и непригодна к употреблению.

По словам венесуэльского лидера, об испорченности и заражении груза сообщили его источники в Колумбии. «Продукты полны канцерогенных химических элементов, они не прошли необходимый контроль, что привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии», — отметил президент.

Он уверен, что Вашингтон и оппозиция Венесуэлы снабжают население гуманитарной помощью, чтобы унизить страну. Но основная причина запрета груза — вероятность отравления. Мадуро уверяет, что его страна не нуждается в помощи других государств и может сама о себе позаботиться.

Между тем ситуация на границе с Колумбией продолжает ухудшаться день ото дня. Как передает агентство Reuters, 23 февраля группа венесуэльцев предприняла попытку прорваться через границу в Колумбию, но их остановили пограничники, применившие слезоточивый газ. По информации агентства, нереализовавшиеся мигранты сами начали закидывать бутылками и камнями охраняющих границу бойцов нацгвардии Венесуэлы, после чего те применили силу.

Впрочем, покинуть родину мечтают и сами силовики. Незадолго до этого в Колумбию сбежали четверо офицеров Национальной гвардии, которые впоследствии сдались сотрудникам местной полиции.

По данным The World Bank, на территории Колумбии на сегодняшний день находятся как минимум 1,2 млн граждан Венесуэлы, большинство из которых уехали из страны из-за дефицита лекарств и еды.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января после массовых протестов населения и самопровозглашения Хуана Гуайдо временным президентом страны. Некоторые государства, включая США, многие страны ЕС и большинство латиноамериканских, признали легитимность его власти. Россия и Китай объявили о поддержке Мадуро.