Из Парижа с гиперзвуком: Франция погналась за Россией

В «клуб» обладателей гиперзвукового оружия скоро вступит еще одна страна — Франция, пишет The National Interest. Париж приступает к реализации проекта под названием V-MaX (Experimental Maneuvering Vehicle), цель которого — создание планирующего боевого блока или гиперзвукового глайдера. Как сообщает NI, этот блок будет способен развивать скорость до 6 тыс. км/ч.

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«Гиперзвуковым оружием обзаводятся многие страны, и технологии для его создания у нас есть, — приводит издание слова министра обороны Франции Флоранс Парли. —

Мы больше не можем позволить себе ждать».

Несколько стран в мире уже приняли на вооружение или разрабатывают гиперзвуковое оружие, включая США, Россию и Китай. К примеру, российский планирующий боевой блок «Авангард» способен совершать полет в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях, превышающих 27 Мах. К тому же «Авангард» обладает огромными маневренными возможностями.

Что касается других стран, то, к примеру, Агентство перспективных оборонных разработок Министерства обороны США (DARPA) в настоящее время проводит испытания гиперзвуковых крылатых ракет, обладающих маршевой скоростью более 20 Мах. Помимо этого, в Соединенных Штатах работают над созданием противоракет, способных перехватывать гиперзвуковые планирующие боевые блоки.

Франция может стать первой западноевропейской страной, которая разработает свое собственное гиперзвуковое оружие.

Скорее всего, оно будет представлять собой гиперзвуковую крылатую ракету класса «воздух-земля», оснащенную специальной (термоядерной) боевой частью.

В проекте участвует компания Ariane Group — совместное предприятие Airbus и Safran. Основой для комплекса, как считается, послужит перспективная сверхзвуковая крылатая ракета ASN4G системы «воздух-земля». Исследования уже идут. ASN4G относится к ракетам воздушного базирования четвертого поколения.

Это изделие представляет собой дальнейшее развитие программы ASMP (Air-Sol-Moyenne-Portee — «ракета средней дальности класса «воздух-земля»). ASMP, следует особо подчеркнуть, в настоящее время единственная европейская ядерная ракета. Сегодня военно-воздушные силы Франции располагают самолетами Dassault Mirage 2000N и Rafale F3 с ядерными ракетами ASMP-A (air-sol moyenne portee-amelioree), которые базируются в Гасконе и Лафайете.

Новая французская ракета V-MaX, по всей видимости, по своим техническим характеристикам будет примерно соответствовать российскому авиационному ракетному комплексу Х-47М2 «Кинжал», носителем которой могут быть дальние бомбардировщики Tу-22M3 и истребители МиГ-31.

Помимо этого, Россия, по мнению NI, близка к развертыванию на кораблях своего ВМФ гиперзвуковых ракет «Циркон» с маршевыми скоростями полета 5-8 Мах. Эффективных средств борьбы с ракетами этого класса у объединенных ВМС НАТО пока нет.

В этой связи неудивительно стремление Франции иметь и свою роль в этой гиперзвуковой игре, которая будет, вероятно, иметь самое глубокое влияние на войны и конфликты XXI-го века, отмечает NI.

«Наша цель — достижение высокой маневренности ГЗКР», — отмечается в отчете французской Генеральной дирекции по вооружению (la Direction generale de l'armement, DGA), которая занимается обеспечением войск вооружением и военной техникой.

«Это — как раз то, что отличает планирующий гиперзвуковой блок от полета по баллистической траектории. Как только мы достигнем гиперзвуковой скорости, мы сможем совершать быстрые маневры по курсу и высоте, формируя полет по такой траектории, при которой боевой блок практически невозможно будет перехватить средствами ПРО», — подчеркивается в документе DGA.

Франция может привнести самые современные технологии в создание гиперзвукового оружия, пишет The National Interest.

Страна обладает передовой авиакосмической промышленностью, которая создала поистине легендарные образцы вооружения и военной техники — истребитель Mirage, противокорабельную ракету Exocet и истребитель Rafale, который является конкурентом многим современным самолетам, включая F-35.

Тем не менее, все же удивительно то, что министр обороны Франции Флоранс пообещала, что первый испытательный полет гиперзвуковой ракеты V-MaX произойдет уже к концу 2021 года, то есть всего через три года.

«Для Франции создание и развертывание гиперзвукового оружия создает огромные проблемы», — констатирует агентство Франс-Пресс. Генеральная дирекция по вооружению министерства обороны Франции признает, что у него «относительно мало опыта» в этой области.

По мнению NI, такие сроки для разработки оружия, которое «расширяет границы возможного в аэродинамике», кажутся весьма сжатыми. Во французском Генеральном секретариате обороны и национальной безопасности уже предупредили, что первые испытания ракеты состоятся только через несколько лет и будут «ограничены в плане боевого груза, времени полета и точности».

Тем не менее, поскольку администрация президента США Дональда Трампа, по всей видимости, желает освободиться от обязательств по обороне Европы, европейцам приходится думать о том, как обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

И ультрасовременные технологии будут здесь ключевыми. Европа не может позволить себе так просто выбыть из гиперзвуковой игры, пишет NI.

«В создании французского гиперзвукового оружия пока больше вопросов, чем однозначных ответов и слишком мало информации для каких-либо конкретных заключений», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Как считает собеседник издания, планирующие боевые блоки как оружие создаются во Франции исключительно для вооруженного противоборства с Россией и отчасти с Китаем. Вполне возможно, что они задумаются как боевые части двойного базирования — для французских баллистических ракет подводных лодок и как оружие класса «воздух-земля».

Что касается последнего, то тут есть определенные трудности, полагает специалист.

Французский самолет Rafale, который является носителем ядерного оружия во Франции, может и не поднять гиперзвуковой планирующий боевой блок.

У этого истребителя просто может не хватить грузоподъемности, и к тому же у самолета Rafale небольшие по размерам (высоте) основные стойки шасси. Изделие больших геометрических размеров (а гиперзвуковой блок вряд ли получится на выходе миниатюрным) может попросту не вписаться в просвет между фюзеляжем самолета и взлетно-посадочной полосой.

К тому же неизвестно, на какую дальность полетит Rafale с такой нагрузкой. Как носитель, французский самолет весьма далек от показателей МиГ-31. Да и к тому же истребитель Rafale не сможет разогнаться до такой скорости, которую развивает МиГ-31 — носитель «Кинжала».

«Вполне возможно, что носителем французской гиперзвуковой ракеты в будущем станет перспективный истребитель совместной франко-германской разработки, к созданию которого в настоящее время подключаются и другие европейские страны», — полагает Андрей Фролов.