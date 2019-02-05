От ракет не защититься: почему Курилы не спасут Японию

Японское издание Japan Business Press назвало четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Токио, идеальным местом для размещения американских ракет. Так, по мнению авторов статьи, наиболее подходящим местом для развертывания ракет США является остров Итуруп, который также можно будет интегрировать в систему ПРО, защищающую Европу от Ирана.

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Автор текста в японском СМИ признает, что

размещение противоракет также позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток. А это даст возможность значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

Japan Business Press также подчеркивает, что Россия вряд ли захочет передавать острова Японии, поскольку Южные Курилы представляют для нее слишком большую военную ценность.

«Чисто с военно-технической точки зрения этот текст написан исключительно непрофессионально и безграмотно», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

«Хотелось бы уточнить, каким образом размещение на Курилах систем противоракетной обороны укрепит оборону США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи? — продолжает военачальник. —

Достаточно взглянуть на карту региона, чтобы понять, что Курилы находятся, если можно так выразиться, в далеком тылу японского архипелага. И даже если разместить на Итурупе несколько батарей системы THAAD, то зоны поражения этой системы будут разве что слегка касаться острова Хоккайдо. То есть Японию никак не защищать.

К тому же боевые блоки северокорейских баллистических ракет уже упадут на территорию Японии, пока дойдет дело до стрельбы из ПРК, дислоцированных на островах Курильской гряды».

По словам генерала, если уж думать об укреплении противоракетной обороны японских островов от баллистических ракет КНДР, то противоракетные комплексы типа THAAD должны располагаться непосредственно на прикрытии важнейших объектов на территории островов Хоккайдо, Хонсю, Кюсю. Кроме THAAD, возможно размещение и других средств ПРО, к примеру, берегового «Иджиса», считает военачальник.

По этому пути и идет Япония, которая решила не приобретать систему ПРО THAAD, а закупить в США береговой «Иджис». Как ранее писала «Газета.Ru», в Токио считают, что «Иджис Эшор» по своим боевым возможностям превосходит THAAD и развертывание этой системы обойдется существенно дешевле закупки ЗРС THAAD.

Газета «Асахи Симбун» ранее сообщала, что в северной части Японии в качестве позиционных районов для размещения системы рассматриваются база Сил самообороны Камо в Ога, префектура Акита (северная часть острова Хонсю) и база Садо, префектура Ниигата (центральная Япония). В южной части Японии развертывание элементов системы ПРО предполагается на базе Унисима (остров Цусима) и базе Фукудзима в Гото, обе в префектуре Нагасаки.

Предполагаемые для развертывания системы ПРО базы являются частью функционирующей в настоящее время системы радиолокационной разведки Воздушных сил самообороны Японии. На их оснащении стоят радиолокаторы J/FPS-3, J/FPS-5 производства фирмы «Mitsubishi Electric Corporation» и другие более старые РЛС.

Радиолокатор J/FPS-5, например, представляет собой псевдо-треугольную призму высотой 34 м. На двух из трех боковых граней размещены антенные полотна — одно диаметром 18 м, второе — 12 м. Утверждается, что большое полотно предназначено для обнаружения и сопровождения баллистических ракет в полете, малое — для слежения за самолетами.

Источники «Асахи Симбун» ранее утверждали, что Япония планирует иметь свою национальную систему ПРО «Иджис Эшор» в готовности к боевому применению к 2023 году. Однако эти планы не отражены в статье JBP.

Позиционные районы береговых «Иджисов» в Японии в первую очередь выбираются из соображений нейтрализации ракетных угроз именно со стороны Северной Кореи. Об этом говорит планируемое размещение средств ПРО в непосредственной близости от Корейского полуострова — на острове Цусима и в префектуре Нагасаки.

Вполне возможно, что противоракетные комплексы, развернутые в этих позиционных районах, смогут поражать корейские ракеты даже на активных (восходящих) участках траектории.

«Совершенно смехотворным выглядит тезис в JPB о том, что противоракетный комплекс США, развернутый на острове Итуруп, можно будет интегрировать в систему ПВО, защищающую Европу от Ирана», — полагает генерал Запаренко.

По его словам, надо очень сильно не дружить с географией и не знать элементарные законы баллистики, чтобы озвучивать подобные идеи. «Это из серии «он шел на Одессу, а вышел в Херсон», — добавил военачальник.

По словам собеседника издания, безграмотным выглядит и утверждение японского журналиста о том, что размещение противоракет также позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток.

«Во-первых, морская блокада достигается применением совершенно иных средств вооруженной борьбы на море, с помощью противоракет ее не решить даже при самом большом воображении. Во-вторых, да, навигация в порту Владивосток круглогодичная. Но с конца декабря до начала апреля пролив Босфор-Восточный, а также все бухты, вдающиеся в берега порта, исключая бухту Золотой Рог, покрываются льдом. Восточная часть пролива не замерзает из-за постоянного судоходства зимой, таким образом, навигация в бухте осуществляется без ледоколов. Но в сильные морозы бывают проблемы. Даже и тут японский журналист до конца не разобрался», — констатирует Валерий Запаренко.

Вот что в издании JPB отмечено верно, так это то, что

размещение радиолокационных средств ПРО на Курильских островах позволит «значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря», отмечает военачальник.

«Более того, в Охотском море располагаются районы несения боевой службы ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота. И противоракетные комплексы, развернутые на Курильских островах, смогли бы поражать баллистические ракеты подводных лодок на восходящих участках траекторий. То есть наши возможности по ответному и ответно-встречному ракетно-ядерному удару будут существенно ограничены», — подчеркивает генерал Запаренко.

«Безусловно, точка зрения, изложенная в JPB, не более чем частное мнение отдельно взятого журналиста, не отражающее при этом позицию японского руководства», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Но, как считает собеседник издания, после таких публикаций в японских СМИ россияне тем более приходят ко мнению, что Курильские острова отдавать Токио нельзя. Этот архипелаг является первым оборонительным рубежом российского государства на Дальнем Востоке, имеет важнейшее стратегическое значение, что и нашло свое отражение в современных планах применения Вооруженных сил.