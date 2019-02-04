Деньги на ветер: зачем России новая база в Киргизии

Россия готова обсудить с властями Киргизии вопрос открытия второй российской военной базы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов заявил, что Бишкек не исключает возможности строительства второй (помимо уже существующей авиабазы Кант) российской военной базы на юге страны. По его словам, этот шаг мог бы купировать угрозы безопасности, в том числе со стороны Афганистана, обстановка в котором может осложниться после вывода войск США.

«Это не наша инициатива. Поэтому мы впервые о ней услышали.

Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности»,

— прокомментировал это заявление Лавров, выступая в Киргизско-Российском Славянском университете.

Как известно, Россия заключила договор на 15 лет с Киргизией о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в сентябре 2003 года. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года. В 2009 году срок действия соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на двадцатипятилетние периоды.

29 января 2017 года в Киргизии появилась уже Объединенная российская военная база. В этот день вступило в силу соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, согласно которому российские военные объекты, уже находившиеся на территории республики, были объединены в единое юридическое лицо. Этот документ не предусматривает каких-либо качественных или количественных изменений.

Четыре российских военных объекта — авиабаза, испытательная база на озере Иссык-Куль, сейсмостанция и узел дальней связи ВМФ РФ — остаются на прежних местах.

Напомним, авиабаза Кант — военный аэродром, расположенный в Чуйской области Киргизии, находится в долине реки Чу в 20 км к востоку от Бишкека, в 2 км южнее города Кант. На аэродроме развернута 999-я авиабаза (войсковая часть 20022), входящая в состав 14-й Армии ВВС и ПВО. Численность личного состава составляет 250 российских офицеров и прапорщиков и 150 солдат срочной службы. На аэродроме базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Кант — аэродром 2-го класса, способный принимать военно-транспортные самолеты Ил-76 с неполной загрузкой. Основная взлетно-посадочная полоса имеет следующие размеры: длина — 2700 метров, ширина — 60 метров. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

В советские времена на территории Киргизской ССР не было значительных по своему боевому и численному составу контингентов ВС СССР. Территориально Киргизия относилась к Средне-Азиатскому военному округу со штабом в Алма-Ате.

В столице республики были расквартированы штаб 17-го армейского корпуса и 8-й гвардейская мотострелковая дивизия (Режицкая ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия имени И. В. Панфилова). Вторая дивизия 17-го армейского корпуса — 68-я мотострелковая — располагалась уже в селе Сарыозек на территории Казахстана. В городе Ош на юго-востоке республики дислоцировался 860-й отдельный мотострелковый полк. На прикрытии города Фрунзе располагалась 486-я зенитная ракетная бригада Войск ПВО. Из частей Военно-воздушных сил на территории Киргизии в Канте находился 322-й учебный авиационный полк на самолетах Миг-21бис. Кроме того, в Канте располагались 5-е Центральные ордена Красной Звезды курсы по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров. Под этим названием скрывалось учебное заведение, готовившее летный состав для ВВС дружественных стран.

После распада СССР многое из перечисленного было расформировано, переименовано и принято в состав вооруженных сил Республики Киргизия.

Теперь о том, что касается возможности строительства второй (помимо уже существующей авиабазы Кант) российской военной базы. Как подчеркивает руководство Киргизии, этот шаг мог бы купировать угрозы безопасности, в том числе со стороны Афганистана, обстановка в котором может осложниться после вывода войск США.

Для начала напомним о том, что Киргизия даже не граничит с Афганистаном. Соседи республики — Узбекистан, Казахстан, Китай и Таджикистан.

Теперь о том, контингенты каких видов Вооруженных сил России могут быть дополнительно переброшены на территорию этого государства. Сложный рельеф Киргизии отнюдь не предполагает развертывания новых авиационных частей. Их просто негде дислоцировать, за исключением аэродрома Манас в самой столице республики (где, собственно, и располагалась в свое время авиационная база США). Даже в изобильные советские времена на территории Киргизии был только один военный аэродром — в Канте.

Если говорить о строительстве «российской военной базы на юге страны» (по словам Аликбека Джекшенкулова), то, скорее всего, имеется в виду развертывание на территории Киргизии дополнительного контингента Сухопутных войск ВС РФ.

Наиболее вероятное место для дислокации подобного объекта — город Ош, где ранее располагался 860-й отдельный мотострелковый полк ВС СССР.

Но и это тоже далеко не самое удобное место для купирования угроз со стороны Афганистана. В этом плане достаточно только вспомнить, как в декабре 1979 году 860-й отдельный мотострелковый полк (омсп) выдвигался на таджико-афганскую границу. Дороги в этой части Киргизии и Таджикистана по своему профилю просто неимоверно сложные, и полк в ходе марша к границе Афганистана был вынужден преодолеть десять высокогорных перевалов, причем один из них — Ак-Байтал располагается на высоте 4655 метров. Это самый высокогорный перевал на территории бывшего СССР, по высоте он находится на шестом месте в мире.

Остается только представить, какого труда личному составу 860-го полка стоило протащить бронетехнику и артиллерию по этим перевалам, из которых семь располагаются на высоте более четырех тысяч метров.

Затем полк в исключительно трудных условиях совершил марш из города Ишкашим на территории Таджикистана в афганский город Файзабад в провинции Бадахшан.

Эта передислокация не обошлась без потерь. До конечного пункта маршрута не удалось довести танковый батальон на машинах Т-55 (он так и остался на территории СССР) и артиллерийский дивизион полка. Орудия затем перебрасывали в Файзабад на транспортных вертолетах. Танками потом с 860-м полком поделилась 201-я мотострелковая дивизия в Кундузе, боевые машины прибыли в Файзабад по совсем другому маршруту.

В 1989 году, к моменту окончания войны в Афганистане, вывести 860-й полк из Файзабада на территорию СССР по прежнему маршруту так и не удалось. Моджахеды взорвали дорогу на узких горных участках, по которой в 1979 году полк входил в Афганистан. 860-й омсп пришлось выводить кружным путем через Кундуз-Хайратон-Термез.

В качестве выводов можно сказать следующее.

Других мест в Киргизии, где можно развернуть сколь-нибудь значительный по численности воинский контингент сухопутных войск для парирования афганских угроз, кроме города Ош, нет.

Чтобы прийти к этому заключению, достаточно одного взгляда на карту республики. Насколько удобно это место для последующих маневров и маршей, можно судить по истории 860-го омсп.

Что касается гипотетической дислокации контингента российских Воздушно-космических сил на базе международного аэропорта города Ош (размеры ВПП 2814 на 45 метров), то принципиально это возможно. Другое дело, что совместное базирование хотя бы одного полка ВКС с гражданскими эксплуатантами создаст большие трудности как для одних, так и для других. И опять — сооружение объектов для базирования хотя бы одного бомбардировочного (штурмового) авиаполка — складов с материальными средствами, горючим, авиационными средствами поражения — требует вложения немалых бюджетных средств. В советские времена никакого совместного базирования боевой авиации на аэродроме Ош не было. Ближайший истребительный авиационный полк — 9-й гвардейский — базировался в узбекском Андижане.

Инфраструктуру же для развертывания новой части (соединения) Сухопутных войск в случае положительного решения по второй военной базе в Киргизии придется создавать с нуля. На вопрос, откуда взять средства (и причем весьма немалые) на капитальное строительство и последующее содержание еще одного российского объекта на территории республики, киргизские руководители ясного ответа пока не дают.