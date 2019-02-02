Подайте за «оккупацию»: как Эстония требует деньги у России

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в очередной раз поднял вопрос о выплате компенсации со стороны России за нанесенный ущерб от так называемой «советской оккупации».

Реклама

«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», — приводит его слова местный портал Delfi.

Рейнсалу утверждает, что Россия будто бы нарушила Тартуский договор, по которому к Эстонии отходил ряд районов Печорского края.

«Также сегодня следует еще раз подтвердить, что во внешнеполитических интересах Эстонии безоговорочно руководствоваться при рассмотрении вопроса о границе действующей второй статьей Тартуского мира и действием правовой преемственности. Памятуя об обнаружившихся практических проблемах, мы должны официально заявить об этом России, мировой общественности и самим себе», — подчеркнул он.

2 февраля для Эстонии — особенный день. В этом году она отмечает 99 годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией. Это соглашение стало актом международного признания первого в истории эстонцев суверенного государства. По мнению эстонской стороны, Тартуский мир является основополагающим документом, который до сих пор определяет отношения двух стран.

Вопрос о выплате Россией компенсации за «советскую оккупацию» поднимается регулярно. 22 августа министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс единодушно заявили, что Россия «заплатит за годы советской оккупации».

Расначс и Рейнсалу уверены, что важно помнить «период советской оккупации». Рига и Таллин «уважают жертв оккупационных режимов» и ценят торжество «принципов демократии и верховенства закона». Они также с трепетом относятся к «совместной работе по толкованию исторического наследия» для обеспечения независимости двух государств. Вопрос о денежной компенсации Эстония и Латвия собираются решать на уровне ООН.

До этого правительство Эстонии поднимало вопрос выплаты компенсаций за годы «советской оккупации» в марте 2017 года.

«Для этого сформирована экспертная комиссия, которая должна систематизировать и обнародовать связанные с оценкой причиненного оккупацией ущерба информацию и материалы», — сообщил тогда глава Минюста. Как он отметил, в 2004 году правительство страны постановило, что «оккупация Эстонии привела к ущербу, возмещением которого должна заниматься исполнительная власть». По словам Рейнсалу, ни один последующий кабинет министров это решение не отменял.

Он также обратил внимание, что в вопросе возмещения причиненного оккупацией ущерба Эстония планирует тесно сотрудничать с Латвией и Литвой, чтобы три страны использовали одинаковую методическую базу при предъявлении требований.

В 2015 году Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, который, по их мнению, был причинен так называемой «советской оккупацией». Спецкомиссия при минюсте Эстонии оценила ущерб стране в €1,2 млрд.

Государственная пропаганда подразумевает под термином «советская оккупация» период пребывания прибалтийских республик в составе СССР. В школьных учебниках Латвии, Литвы и Эстонии указано, что красная Москва «проводила политику геноцида» в отношении прибалтов. Более того, построенная в период Советского Союза инфраструктура и городская среда преподносятся в этих учебниках как «символ оккупации», а не свидетельство роста благосостояния страны.

«Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности материального свойства», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия не согласна с термином «оккупация» по отношению к нахождению стран Прибалтики в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.

Посол России в Литве Александр Удальцов также заявил, что претензии стран Прибалтики к Российской Федерации в связи с «нанесенным в годы советской оккупации ущербом» несостоятельны и бессмысленны.

По его словам, никто из официальных российских лиц не будет всерьез обсуждать эту в корне бесперспективную проблему, особенно – в рамках дискурса «оккупации».