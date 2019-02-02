«Будет намного лучше»: Трамп рассказал об альтернативе ДРСМД

США намерены заключить новое международное соглашение вместо прежнего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — приводит ФАН слова американского лидера.

Накануне Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, а также объявил, что Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на якобы нарушения Россией своих обязательств по соглашению.

«Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения», — указал глава Белого дома.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, указав, что Вашингтон даже не пытался наладить с Россией диалог перед принятием решения о приостановке действия ДРСМД.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что если Россия в течение шести месяцев не вернется к соблюдению условий этого соглашения, оно будет расторгнуто.

«Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут», — отметил дипломат. При этом

председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси указала, что решение администрации Трампа о приостановке выполнения ДРСМД «создает неприемлемые риски».

По мнению политика, решение Белого дома подрывает международную безопасность и стабильность, а также создает риски начала новой гонки вооружений.

«Неприкрытое несоблюдение Россией этого договора вызывает глубокую озабоченность, но отказ от ключевой основы нашей системы безопасности в области нераспространения создает неприемлемые риски», — сказала Пелоси.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после этого выразил надежду на то, что Россия и США используют предстоящие шесть месяцев, чтобы сохранить ДРСМД, передает НСН.

Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Токио считает необходимым привлечь Пекин к новому ДРСМД в случае прекращения действия предыдущего. По словам дипломата, договор имел большое значение. При этом японская сторона с пониманием относится к тому, что США приостановили выполнение своих обязательств по договору.

«Тем не менее прекращение его действия крайне нежелательно для всего мира», — сказал руководитель японского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что, если ДРСМД прекратит свое действие, японская сторона собирается внести свой вклад в создание интернациональной структуры по разоружению. К ней также должны быть привлечены Соединенные Штаты, Китай и Россия.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что сожалеет о решении США выйти из ДРСМД. По ее словам, подписание данного договора в 1987 году ознаменовало начало большой «оттепели» в отношениях США и России.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства также добавила, что Москве и Вашингтону необходимо «приложить усилия» для сохранения ДРСМД. Дипломат подчеркнула, что заявление США дает повод для беспокойства о начале новой гонки ядерных вооружений. В целом,

страны Евросоюза призвали сохранить ДРСМД

— об этом рассказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам неформальных переговоров глав МИД стран ЕС в Бухаресте. По ее словам, в поддержку договора высказались 28 стран ЕС, также эти государства заявили о намерении опубликовать совместное заявление по ДРСМД.

ДРСМД — соглашение между СССР и США, подписанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.