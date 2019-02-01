Сирию не бросят: конгрессмены отберут войска у Трампа

В конце 2018 года военная риторика США начала смягчаться благодаря заявлениям Трампа о выводе американских войск из Сирии. Мировые лидеры еще не успели понять, как следует реагировать на это обещание, как президент США заговорил и о прекращении операции в Афганистане, которая длится с 2001 года. 31 января Дональд Трамп сообщил, что готов вывести войска, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.

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«Впервые они (талибы) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые», — сказал Трамп журналистам.

Первыми на заявления Трампа отреагировали конгрессмены США, приготовив пакет законопроектов, ограничивающих права президента распоряжаться американскими войсками. В палату представителей тут же поступило сразу несколько проектов, авторами которых стали не только демократы, но и республиканцы.

Один из законопроектов носит название «Ответственный вывод войск из Сирии». Он поступил в палату представителей еще до заявления Трампа о выводе войск из Афганистана. Текст документа опубликован в базе данных конгресса еще 22 января. Судя по всему, намерение президента США свернуть операцию в Сирии стало поводом для объединения представителей двух партий. The Hill сообщала, что над разработкой этой инициативы трудились и демократы, и республиканцы.

Согласно тексту законопроекта, Белый дом не сможет самостоятельно сократить присутствие военных в Сирии до менее чем 1,5 тыс. А конгресс получит право заблокировать финансирование вывода американской армии из ближневосточной республики.

«Министерство обороны США не может использовать средства в 2019 финансовом году для вывода войск, пока госсекретарь, глава Пентагона и директор Национальной разведки не ответят на вопросы законодателей», — отмечается в тексте документа.

Список вопросов перечислен в законопроекте, все они касаются будущего расклада сил на территории САР. Так, например, конгрессмены хотят услышать о военном потенциале действующего в Сирии «Исламского государства» (организация запрещена в России) (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Также Белому дому, по мнению авторов законопроекта, необходимо будет рассказать, не подвергнутся ли жители республики опасности после вывода американских войск.

Аналогичная инициатива поступила и касаемо вывода военных из Южной Кореи. Пока что от Трампа не поступало заявлений о вероятности такого шага. Однако в прошлом году в прессе появлялись некоторые слухи, подогреваемые признаниями президента, что он хотел бы, чтобы войска США вернулись из Кореи.

«Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится», — заявлял Трамп в интервью Fox News. Он также отмечал, что Южная Корея не полностью компенсирует расходы, которые США тратит на содержание войск, находящихся на Корейском полуострове.

Кроме того, в конце 2018 года подошел к концу срок действия соглашения между Вашингтоном и Сеулом, в котором было обозначено финансирование контингента ВС США. Чем ближе подходил срок окончания соглашения, тем громче Трамп намекал на повышение расходов со стороны Южной Кореи. В итоге Белый дом потребовал повысить финансирование на содержание американского контингента на 41%, о чем сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. Соответственно, сумма, которую платит Сеул, может вырасти до $1,2 млрд.

Переговоры уже затянулись, что, возможно, и послужило поводом для переживаний конгрессменов. А услышав о выводе войск из Сирии, они решили перестраховаться от развития подобного сценария с Южной Кореей.

Согласно законопроекту, численность американских военных должна составлять не менее 22 тыс. человек. Как и в случае с инициативой «Ответственный вывод войск из Сирии», Белый дом должен отчитаться перед конгрессом о состояния безопасности Южной Кореи, если пожелает сократить контингент.

На сегодняшний день там находятся 28,5 тыс. американских военных в качестве меры предостережения от войны с Пхеньяном. Правда, глава Белого дома все же неоднократно подчеркивал, что вывод или даже сокращение войск — это недопустимая мера, несмотря на его желание.

Когда Трамп заявил о положительной динамике переговорного процесса в Афганистане, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл внес инициативу о блокировке «стремительного вывода» контингента США из ряда стран, в частности из Сирии и Афганистана.

Сенатор обосновал подобный шаг тем, что оснований для сворачивания операций пока нет.

«США оказались в Сирии и Афганистане по одной простой причине — наши враги там, — заявил Макконнелл. — Угроза нам и союзникам все еще остается, мы должны остаться в этих странах, чтобы противостоять им».

Сенатор подчеркнул, что ИГ и «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (также запрещенная на территории РФ террористичсекая организация) все еще действуют на территории Ближнего Востока и представляют опасность для США и других стран.

Дональд Трамп, кстати, в конце 2018 года признался, что Вашингтон зачастую выступает в роли мирового жандарма. Впрочем, лидер республиканцев в сенате, похоже, не совсем согласен с подобной точкой зрения.

«И хотя весьма заманчиво замкнуться в комфорте и безопасности собственных границ, у нас еще остается немало работы… Америка не мировой жандарм, но мы лидеры свободного мира», — заявил Макконнелл.

Сенат, контролируемый республиканцами, поддержал инициативу Макконелла. Правда, поправка носит все же рекомендательный характер. Согласно тексту документа, прогресс в борьбе против террористов заметен, однако этого, с точки зрения конгрессменов, недостаточно для «поспешного вывода войск». Подобная мера может привести к обострению конфликта в регионах и изменить расклад политических сил, говорится в документе.

Процедурное голосование о прекращении дебатов означает, что поправку внесут в законопроект по проблемам безопасности на Ближнем Востоке, который, скорее всего, будет представлен на итоговое голосование в сенате на следующей неделе.

Авторы инициативы призывают, чтобы Белый дом сперва окончательно убедился в «окончательной победе» над террористами, прежде чем выводить войска.

Существуют еще два законопроекта, которые могут ограничить полномочия американского президента в военной сфере. Обе инициативы касаются права Трампа нажимать на «красную кнопку».

Первое предложение поступило от сенатора и претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и главы комитета палаты представителей по вооруженным делам Адама Смита.

Законопроектом предлагается сделать отказ от применения ядерного оружия официальной политикой США. «Наша нынешняя политика опасна, а законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере», — говорится в заявлении авторов.

Второе ограничение захотели ввести сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки, которые представили конгрессу документ, запрещающий Трампу наносить ядерный удар без разрешения конгресса.

Говорить о возникновении нового конфликта в США пока еще рано, так как ничего конкретного глава Белого дома не обещал. Он неоднократно подчеркивал недовольство внешней политикой Вашингтона и занимал в своих заявлениях пацифистскую позицию, говоря, что некоторые американские партнеры просто используют США как щит, в то время как платить за эти услуги вынуждены налогоплательщики.

В конце декабря, выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке, Трамп заявил: «Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят». Впрочем, кто теперь будет решать эти вопросы, уже непонятно.