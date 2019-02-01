$1,5 трлн на ветер: Пентагон признал дефекты F-35

Пентагон сообщил о критических проблемах американского истребителя пятого поколения F-35, передает издание Defense News со ссылкой на доклад ведомства.

Реклама

В ходе испытаний самолета военные пришли к выводу, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой может прослужить только 2,1 тыс. летных часов, то есть примерно четверть ожидаемого срока службы в восемь тыс. часов. Следовательно, часть самолетов, стоимость каждого из которых оценивается почти в $100 млн, спишут уже в 2026 году.

По мнению экспертов, точность встроенного пулемета F-35A неприемлема и не соответствует прописанным в контракте техническим стандартам.

На серьезные программные ошибки воздушного судна обратил внимание генерал-майор ВВС США в отставке и директор по эксплуатационным испытаниям Роберт Бехлер. «Автономная логистическая информационная система (ALIS), разработанная компанией Lockheed Martin и предназначенная для повышения эффективности технического обслуживания и летных операций, все еще не работает должным образом», — подчеркнул он.

В отделе по эксплуатационным испытаниям и оценке министерства обороны США отметили, что предоставляемые ALIS данные зачастую неполные или совершенно неверные. Исправление данных отнимает много времени и ведет к переносу начала полета или вовсе его отмене. Специалисты обращают внимание, что «в стрессовых условиях» это может отрицательно сказаться на способности быстро реагировать на противника. К тому же, эксперты подчеркнули неудобства в эксплуатации системы: нередко автоматизированные функции требуют ручного ввода.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, способный нести ядерные боеголовки, был спроектирован по технологии снижения заметности. Помимо США в проекте по его производству участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия: Вашингтон потратил на нее почти $1,5 трлн. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, при этом истребитель ввели в строй на семь лет позже предполагаемого срока.

В конце октября прошлого года Пентагон приостановил полеты примерно 20 истребителей F-35, у которых возникли проблемы с топливной системой. За месяц до этого американское военное ведомство также приостанавливало полеты самолетов этого типа для исследования возможных неполадок после крушения F-35 в Южной Каролине.

Эти истребители регулярно критикуют, причем в достаточно жестких формах. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан даже употреблял нецензурную лексику по отношению к этим самолетам. Он отмечал, что в корпорации Lockheed Martin не знают, как осуществить программу создания истребителя пятого поколения.

В конце августа прошлого года эксперты некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO) заявили, что комиссия Пентагона по оценке проекта создания F-35 без видимых причин переквалифицировала некоторые недоработки истребителя из критичных во второстепенные. Соответствующий доклад опубликован на сайте POGO.

Составители доклада напомнили, что в июне главное контрольно-бюджетное управление (GAO) сообщило о 966 «явных недоработках» в нынешнем проекте F-35. 110 из них были отнесены к первой категории сложности (могут привести к гибели, тяжелой травме, профессиональным заболеваниям), а 855 — ко второй (неисправность отдельных элементов конструкции и бортовых систем). Такие недочеты в конструкции самолета способны «повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации, отметили в докладе.

Один из критических недостатков, которые отказался исправлять Пентагон, — неисправность аварийной системы, сообщили в отчете.

При катапультировании пилота комплекс радиолокационного опознавания не отправляет автоматический сигнал на радар наземного контроля, следовательно, диспетчеры не получают информацию о ЧП. Американские военные также проигнорировали проблему с одноразовым хвостовым крючком, выпускающимся в случае отказа тормозной системы.

Наиболее серьезный дефект обнаружился в системе управления вооружением: пилоты истребителя не могут подтвердить координаты наземной цели. Эксперты подчеркнули, что подобная проблема уменьшает эффективность и точность бомбометания, то есть в реальных боевых условиях это может привести к удару по своим войскам или мирному населению.

Составители доклада пришли к выводу, что таким образом руководители проекта пытаются скрыть критические недочеты перед принятием решения о серийном производстве истребителя — это должно произойти в октябре 2019 года.