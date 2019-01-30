Провал «Оплота»: украинский танк не доехал до США

Единственный экземпляр танка «Оплот», который Украина намеревалась поставить в США, так и затормозил в рамках чертежей и проектов. Как оказалось, построить его обещали еще семь лет назад, сообщает блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

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Согласно опубликованным данным, договор между ГП «Завод имени Малышева» и украинским госпредприятием «Спецэкспорт» на изготовление одного танка «Оплот» для поставки в интересах министерства обороны США был заключен 1 июня 2012 года. При этом завод обязался передать танк БМ «Оплот» стоимостью 30,576 млн гривен в собственность предприятия не позже 31 декабря 2012 года. Тогда же он получил 50% аванса.

Однако построить «Оплот» в срок не удалось:

до 2017 года завод просил дать отсрочку и каждый раз умудрялся ее получить. Более того, за эти годы стоимость танка возросла в четыре раза — до 118 млн грн, в связи с чем завод потребовал увеличить аванс. Тем не менее, спасти его уже ничего не могло — завод объявил себя банкротом.

Это стало основанием для расторжения договора между «Спецтехэкспортом» и заводом — стороны заключили мировое соглашение, согласно которому завод Малышева обязуется вернуть аванс в размере 16,5 млн грн до 2025 года.

Отмечается, что об удачном контракте с американской стороной на Украине объявили еще весной 2018 года. Тогда источник в оборонно-промышленном комплексе называл сделку перспективной, поскольку, по его мнению, американская сторона таким образом должна была изучить украинские технологии и возможности военно-технического сотрудничества с Киевом.

Российские эксперты изначально отнеслись к перспективе реализации планов скептически. В частности, военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что американцам нужен украинский танк для «краш-теста», сообщает ФАН. «Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах и так далее», — сказал Мураховский.

Особый интерес США к «Оплоту» был связан с тем, что украинский танк по своим характеристикам очень похож с российским Т-80. Именно это и заставляло минобороны США столько ждать, однако возможность опробовать его на деле им вряд ли представится в ближайшие несколько лет.

Тем не менее, «Оплоты» регулярно подвергаются критике — многие эксперты отмечают, что «новые» украинские танки создаются путем незначительных переделок старых советских танков. Недоработки украинских танков дали о себе знать летом 2018 года, когда командование армии США в Европе и командование Сухопутных войск армии ФРГ проводили в Германии соревнования танкистов Strong Europe Tank Challenge. В рамках этого конкурса Украина заняла последнее место.

Отмечается, что украинские военные выступали как раз на новейших танках Т-84 «Оплот» и ждали успеха, однако не смогли выполнить упражнение «Взвод в наступлении» из-за того, что у танка заклинило орудие. В связи с этим украинским военным не удалось выполнить задачу по стрельбе по мишеням, сообщает НСН.

«Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гиростопора не снялась, пришлось дозаряжать в ручную», — сказал участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев.

Другой участник украинской делегации также прокомментировал ситуацию с отказом техники.

«Пока присутствующие здесь представители завода-изготовителя (харьковский завод им. Малышева) решают, как получилось, что из танков на огневом рубеже вышли «трактора», я не буду здесь трясти своей «экспертной оценкой». Просто скажу — лажа есть лажа, и она случилась»,

— резко заявил украинец.

Полковник в запасе Виктор Мураховский, в свою очередь, объясняя причины провала «Оплотов», отметил, что Украина могла добиться больших успехов на соревновании, выступая на других танках. Его мнение приводит ФАН.

«Основная причина — неотработанность машин. Как «Булат», так и «Оплот» — это результат осуществленной в условиях современной Украины попытки модификации советских ОБТ. Причем попытки, сделанной, честно говоря, поперек всех действовавших в Советском Союзе нормативных документов по разработке и принятию на вооружение танков, а также другой боевой техники, — отметил Мураховский. — По сути, ни «Булат», ни «Оплот» не представляют собой законченные изделия, прошедшие все этапы положенных испытаний. Считаю, что на имеющихся у ВСУ советских Т-64Б и тех же «семьдесят вторых» украинские танкисты могли бы добиться во время проведения Strong Europe Tank Challenge куда лучших результатов».