Курсы валют$ 65.90 (-0.105) 75.31 (-0.158)
Москва: -1°C
Провал «Оплота»: украинский танк не доехал до США

Украина не смогла построить для США один танк за семь лет

Украина не смогла продать США единственный экземпляр танка, который должна была построить еще семь лет назад. Отмечается, что теперь завод-производитель должен будет вернуть заказчику внушительную сумму аванса, а Вашингтон так и не получит долгожданный танк, по всем характеристикам схожий с российским Т-80.

Единственный экземпляр танка «Оплот», который Украина намеревалась поставить в США, так и затормозил в рамках чертежей и проектов. Как оказалось, построить его обещали еще семь лет назад, сообщает блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Реклама

Согласно опубликованным данным, договор между ГП «Завод имени Малышева» и украинским госпредприятием «Спецэкспорт» на изготовление одного танка «Оплот» для поставки в интересах министерства обороны США был заключен 1 июня 2012 года. При этом завод обязался передать танк БМ «Оплот» стоимостью 30,576 млн гривен в собственность предприятия не позже 31 декабря 2012 года. Тогда же он получил 50% аванса.

Однако построить «Оплот» в срок не удалось:

до 2017 года завод просил дать отсрочку и каждый раз умудрялся ее получить. Более того, за эти годы стоимость танка возросла в четыре раза — до 118 млн грн, в связи с чем завод потребовал увеличить аванс. Тем не менее, спасти его уже ничего не могло — завод объявил себя банкротом.

Это стало основанием для расторжения договора между «Спецтехэкспортом» и заводом — стороны заключили мировое соглашение, согласно которому завод Малышева обязуется вернуть аванс в размере 16,5 млн грн до 2025 года.

Отмечается, что об удачном контракте с американской стороной на Украине объявили еще весной 2018 года. Тогда источник в оборонно-промышленном комплексе называл сделку перспективной, поскольку, по его мнению, американская сторона таким образом должна была изучить украинские технологии и возможности военно-технического сотрудничества с Киевом.

Российские эксперты изначально отнеслись к перспективе реализации планов скептически. В частности, военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что американцам нужен украинский танк для «краш-теста», сообщает ФАН. «Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах и так далее», — сказал Мураховский.

Особый интерес США к «Оплоту» был связан с тем, что украинский танк по своим характеристикам очень похож с российским Т-80. Именно это и заставляло минобороны США столько ждать, однако возможность опробовать его на деле им вряд ли представится в ближайшие несколько лет.

Тем не менее, «Оплоты» регулярно подвергаются критике — многие эксперты отмечают, что «новые» украинские танки создаются путем незначительных переделок старых советских танков. Недоработки украинских танков дали о себе знать летом 2018 года, когда командование армии США в Европе и командование Сухопутных войск армии ФРГ проводили в Германии соревнования танкистов Strong Europe Tank Challenge. В рамках этого конкурса Украина заняла последнее место.

Отмечается, что украинские военные выступали как раз на новейших танках Т-84 «Оплот» и ждали успеха, однако не смогли выполнить упражнение «Взвод в наступлении» из-за того, что у танка заклинило орудие. В связи с этим украинским военным не удалось выполнить задачу по стрельбе по мишеням, сообщает НСН.

«Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гиростопора не снялась, пришлось дозаряжать в ручную», — сказал участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев.

Другой участник украинской делегации также прокомментировал ситуацию с отказом техники.

«Пока присутствующие здесь представители завода-изготовителя (харьковский завод им. Малышева) решают, как получилось, что из танков на огневом рубеже вышли «трактора», я не буду здесь трясти своей «экспертной оценкой». Просто скажу — лажа есть лажа, и она случилась»,

— резко заявил украинец.

Полковник в запасе Виктор Мураховский, в свою очередь, объясняя причины провала «Оплотов», отметил, что Украина могла добиться больших успехов на соревновании, выступая на других танках. Его мнение приводит ФАН.

«Основная причина — неотработанность машин. Как «Булат», так и «Оплот» — это результат осуществленной в условиях современной Украины попытки модификации советских ОБТ. Причем попытки, сделанной, честно говоря, поперек всех действовавших в Советском Союзе нормативных документов по разработке и принятию на вооружение танков, а также другой боевой техники, — отметил Мураховский. — По сути, ни «Булат», ни «Оплот» не представляют собой законченные изделия, прошедшие все этапы положенных испытаний. Считаю, что на имеющихся у ВСУ советских Т-64Б и тех же «семьдесят вторых» украинские танкисты могли бы добиться во время проведения Strong Europe Tank Challenge куда лучших результатов».