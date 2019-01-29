Без шума и пыли: как США собираются победить Мадуро

Никаких трудностей спланировать и осуществить операцию по вторжению в Венесуэлу (воздушно-морскую десантную) для вооруженных сил США не существует по определению. Для этого им могут даже не потребоваться военные базы, которыми Пентагон располагает в Латинской Америке, — Сото-Кано в Гондурасе, Гуантанамо на Кубе и Сан-Хуан в Пуэрто-Рико.

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Венесуэла находится всего в 2000 км от побережья Соединенных Штатов, и это расстояния не является в настоящее время каким-то непреодолимым препятствием для эффективных действий всех видов вооруженных сил и родов войск США.

Хотя, скорее всего, часть тактической и армейской авиации все же придется перебрасывать на аэродромы военных баз в Карибском бассейне.

«Газета.Ru»

Для вторжения в Венесуэлу ВС США располагают всем необходимым — воздушно-десантными и воздушно-штурмовыми войсками, морскими десантными силами, всеми типами высадочных средств, многочисленными и прекрасно подготовленными силами специальных операций, мощными военно-воздушными силами и более чем достаточным числом военно-транспортных самолетов, а все необходимые материальные средства могут быть легко переброшены судами Командования морских перевозок.

Спланировать подобную операцию хорошо подготовленные офицеры-операторы в штабах США могут менее чем за сутки, и всего лишь несколько дней при мобильности американской армии и сил флота понадобиться американцам, чтобы осуществить необходимые переброски войск и создание соответствующих ударных группировок.

При проведении операции по вторжению в Венесуэлу вооруженным силам Соединенных Штатов потребуется от силы неделя, чтобы разгромить под ноль армию Боливарианской республики.

Никакое мужество и героизм бойцам президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом случае не поможет. В действие просто вступит основной закон — ход и исход войны зависит от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством (коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

Иными словами, шансы вооруженных сил Венесуэлы оказать какое-либо действенное вооруженное сопротивление сильнейшей армии мира, если и не равны нулю, то стремительно приближаются к этой величине.

К тому же Вашингтон уже располагает опытом проведения подобных операций в странах Карибского бассейна.

Достаточно вспомнить «Urgent Fury» — операцию по вторжению на Гренаду 1983 года, предпринятую с целью защиты американских граждан и восстановления стабильности в стране по просьбе Организации американских государств. Основу сил вторжения составляли тогда подразделения рейнджеров и морской пехоты, а их усиление должна была осуществлять 82-я воздушно-десантная дивизия США. Боевые действия завершились полной победой войск США. Целью операции была ликвидация последствий произошедшего ранее вооруженного переворота, в результате которого было свергнуто правительство страны и казнен его руководитель Морис Бишоп.

Или же можно припомнить вторжение США в Панаму, начавшееся 20 декабря 1989 года. Боевые действия были завершены уже утром 25 декабря. США официально мотивировали вторжение защитой жизни 35 тыс. американских граждан и «восстановлением демократии» в Панаме.

Наконец, не стоит забывать и об операции «Power Pack» — вторжении ВС США в Доминиканскую Республику в 1965 году, которая была предпринята для свержения пришедшего к власти в результате гражданской войны левого правительства Франсиско Кааманьо.

То есть прецеденты по «привнесению демократии» Соединенными Штатами в те или иные страны Карибского региона на практике уже были неоднократно.

США не повторятся

Вместе с тем на этот раз прямого вооруженного вторжения вооруженных сил США в Венесуэлу, скорее всего, не будет. Вряд ли в небе этой страны появятся многочисленные купола парашютов 82-й воздушно-десантной и вертолеты 101-й воздушно-штурмовой дивизий, а на пляжи Боливарианской республики высадятся батальоны экспедиционных дивизий морской пехоты ВС США.

Подобный классический («гренадский») вариант начала военных действий маловероятен.

Во-первых, он может привести к самым нежелательным последствиям для США — сплочению населения Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Во-вторых, международный резонанс будет для США крайне нежелателен.

В-третьих, сама территория Венесуэлы представляет собой пространство, на котором очень трудно вести боевые действия — джунгли нельзя оккупировать, и американцы это хорошо знают по опыту Вьетнама. Кроме того, от конфликта к конфликту Пентагон не повторяется, и никогда не действуют по уже отработанной ранее схеме. В отношении Венесуэлы будут приняты все необходимые меры воздействия, но, скорее всего, без бомбардировок и ракетно-авиационных обстрелов.

Однако все же нельзя исключать и реализацию на практике части югославского сценария, когда ракетные удары наносились по чувствительным объектам инфраструктуры, а население с целью минимизации потерь заранее об этом предупреждалось.

Есть все основания полагать, что для свержения режима Николаса Мадуро со стороны ВС США будут применены самые современные технологии, и в первую очередь информационные. Для этого в полной мере будут задействованы возможности кибернетического командования и сил психологических операций США, которые располагают очень большими возможностями для достижения требуемых результатов.

И есть основания предполагать, что эта работа будет проводиться по двум основным направлениям:

— полная парализация государственного и военного управления режима Николаса Мадура, окончательная дискредитация органов власти Боливарианской республики;

— всемерная поддержка оппозиционных движений — информационная, организационная, финансовая.

Одно из самых главных направлений деятельности США в Венесуэле — нейтрализация и переход на сторону оппозиции высшего офицерского состава вооруженных сил Венесуэлы. Для этого работа будет проводиться по «иракскому» варианту с учетом местной специфики.

Здесь события, скорее всего, будут развиваться исключительно в соответствии со сценами, описанными еще Александром Пушкиным в повести «Капитанская дочка». Вкратце напомним дебаты на военном совете в осажденном пугачевцами Оренбурге:

«…Теперь, господа, — продолжал комендант крепости Оренбург, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: наступательно или оборонительно?»

И один из участников военного совета предложил коменданту следующий вариант действий: «…Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно — двигайтесь подкупательно».

Надо полагать, что генералам и адмиралам вооруженных сил Венесуэлы уже сделаны соответствующие предложения.

Наконец, нет сомнений, что для действий в экстренных, не требующих никакого отлагательства ситуациях, со стороны США на территории Венесуэлы будут задействованы силы специальных операций — рейнджеры, зеленые береты, морские котики, крылья специальных операций ВВС США и другие. Причем вплоть до физической ликвидации отдельных лидеров Боливарианской республики, договориться с которыми по тем или иным причинам так и не удалось.

Вполне возможно, что США удастся сформировать некое подобие коалиции латиноамериканских государств, направленной на противоборство с Николасом Мадуро. Главные кандидаты тут —

Колумбия и Бразилия. Эти две страны вполне могут взять на себя функции организации контроля над пограничными переходами и частичной морской блокады Венесуэлы с целью не допустить в порты республики судов с гуманитарной помощью.

По всей видимости, задача, которая поставлена перед вооруженными силами США, заключается отнюдь не в нанесении массированных ракетно-бомбовых ударов по несговорчивому президенту Мадуро. Американцы, надо думать, планируют добиться своих целей изящно, без лишней стрельбы, бомбометания и шума. Насколько это получится у США, покажет самое ближайшее время.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).