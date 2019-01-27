Один в поле не воин: как Израиль пробил русский «Панцирь»

Считается, что по репутации российских средств ПВО нанесен серьезный удар — оцениваемые как крайне эффективные ЗРК «Бук» и «Панцирь» были уничтожены в Сирии израильскими ракетами и БЛА. Причем в ходе боевых действий утрачена уже вторая боевая машина нашего современного ЗПРК «Панцирь» — системы, до самого последнего времени обладающей высоким экспортным потенциалом.

Недоброжелатели тут не преминули озвучить мнение, что этот ЗПРК не способен защитить даже сам себя.

Раздаются голоса, что Российская Федерация поставила Сирии неэффективные средства ПВО и они ничего не стоят в сравнении с воздушной мощью Израиля. Помимо всего прочего, высказываются мнения, что неверны и принципы, лежащие в основе построения противовоздушной обороны Сирии.

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В очередной раз на Ближнем Востоке репутации отечественного вооружения и военного искусства нанесен чувствительный удар.

Но так ли все на самом деле?

На данном этапе «Панцирь» совершенно не заслуживает подобной репутации.

Любую зенитную ракетную систему (или зенитно-пушечный ракетный комплекс применительно к «Панцирю») нельзя рассматривать как некое чудо-оружие или меч-кладенец, который способен разметать всех возможных противников, оставаясь при этом невидимым и неуязвимым. Это всего лишь образец оружия, причем как со своими достоинствами, так и недостатками.

Самое главное, что надо понять критикам «Панциря»: он представляет собой всего лишь небольшой элемент в очень сложной и грамотно выстроенной системе противовоздушной обороны, и этот ЗПРК сможет эффективно действовать лишь тогда, когда будет функционировать в рамках этой системы.

И нет ничего хуже для репутации этого зенитно-пушечного ракетного комплекса, если одна-две боевые машины «Панциря» будут поставлены в дуэльную ситуацию в ходе массированного ракетно-авиационного удара, когда плотность налета (количество целей в минуту) будет превышать боевые возможности «Панциря», а поставленные противником подавляющие радиоэлектронные помехи до предела усложнят оценку воздушной обстановки и условия выполнения боевой стрельбы.

Современная система противовоздушной обороны должна включать в своем составе не только систему зенитного ракетного прикрытия (созданную из комплексов разного типа и назначения), но и систему истребительного авиационного прикрытия, систему радиолокационной разведки, средства разведки (начиная от космической разведки и заканчивая радио- и радиотехнической разведкой), средства радиоэлектронной борьбы.

И все это должно быть увязано в рамках единой автоматизированной системы, управляться по единому замыслу и плану, находиться под единым командованием.

Более того, противовоздушная операция на театре военных действий носит исключительно общевойсковой характер.

Иными словами, к действиям по противовоздушной обороне важных объектов и группировок войск должны быть подключены все виды вооруженных сил и рода войск — дальняя, фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушно-космических сил, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск, ударные силы и средства Военно-Морского флота. И было бы очень большой ошибкой представлять противовоздушную оборону страны и вооруженных сил как действия исключительно зенитных ракетных войск.

Теперь рассмотрим, что собой представляют вооруженные силы Израиля. Это одна из самых боеспособных армий не только Ближнего Востока, но и европейского континента. Без всякого преувеличения, израильская армия входит в пятерку сильнейших армий мира. Она укомплектована высокопрофессиональным личным составом, мотивированным на успех в боях и сражениях. При ракетно-авиационных ударах по проиранским формированиям в Сирии Израиль отстаивает свои национальные интересы и, без особого преувеличения, право на собственное существование.

Вооруженные силы еврейского государства обладают огромным преимуществом в современных средствах ведения разведки, начиная с оптоэлектронной космической и заканчивая агентурной. Эти возможности даже сведущими военными экспертами сегодня недооцениваются.

Израильтяне всегда будут на два-три хода впереди Башара Асада.

Армия Израиля обладает подавляющим превосходством в средствах ведения радиоэлектронной борьбы. И технологически (тут отрыв ну просто гигантский), и в любых возможных количественных характеристиках. Об этом у нас обычно забывают, сбиваясь при анализе боевых и оперативных возможностей ПВО на подсчет типов ЗРК/ЗРС, целевых каналов, пусковых установок и артиллерийских стволов. Если в этих расчетах упускать из виду РЭБ, остальное уже можно и не подсчитывать. Нет смысла.

Чтобы эффективно противостоять подобной армии, гипотетически вооруженные силы Сирии надо доводить до подобного уровня боеспособности и боеготовности Армии обороны Израиля. Иными словами, создавать сирийскую армию чуть ли не с нуля. Тут для начала возникает масса технических вопросов: откуда взять столько современного вооружения, если та же российская армия еще не закончила собственного перевооружения на современные образцы вооружения и военной техники? Кто будет оплачивать эти необычайно масштабные поставки оружия? Самое главное — где взять личный состав, соответствующей по уровню подготовки бойцам и офицерам вооруженных сил Израиля, их мотивированности на успех в бою? Да и вообще — решаема ли подобная задача даже в принципе.

Но даже эти вопросы далеко не главные. А самое главное будет заключаться в следующем — каковы военно-политические цели подобных мероприятий? Россия собирается воевать с Израилем и в конечном счете сокрушить это государство? Очень трудно сформулировать ответ на этот вопрос.

Одно можно сказать точно — вооруженный конфликт с Израилем Москве абсолютно не нужен.

Положение Москвы в Сирии бывает иногда крайне двусмысленным. С одной стороны, группировка вооруженных сил России в этой арабской республике должна по идее защищать своего союзника. А с другой стороны, Москве нет никакой необходимости ввязываться в вооруженных конфликт с Израилем и в перспективе — с Соединенными Штатами.

Что касается Израиля, то он наносил, наносит и будет наносить удары по иранским формированиям на территории Сирии. А несистемная передача нашего вооружения в неумелые сирийские руки способна только дискредитировать наше зенитные ракетные системы и комплексы, нанести удар по репутации российского оружия. И с этим надо что-то делать.