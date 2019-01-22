Ракеты раздора: как США и Россия нарушают договор

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США был заключен в 1987 году.

Под запрет попали не только баллистические, но и любые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км и менее 5500 км.

С недавнего времени и Москва, и Вашингтон стали обвинять друг друга в нарушении положений ДРСМД.

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В чем Россия обвиняет США

Во-первых, Соединенные Штаты развернули в 2016 году в Румынии и завершают сооружение в Польше системы ПРО Aegis Ashore. Она является наземной версией системы вооружения «Иджис» (Aegis), с которой демонтировано специальное оборудование, используемое на море. Весящая 900 тонн четырехэтажная конструкция — аналог соответствующего оборудования на крейсере УРО ВМС США типа «Тикондерога» и представляет собой сочетание радиолокационной станции AN/SPY-1 и 24 противоракет типа SM-3 Block IB. Эта система, по замыслу разработчиков, будет обеспечивать оборону европейской территории НАТО от ракетных угроз с Ближнего Востока.

Максимальная дальность стрельбы SM-3 Block IB составляет 700 км, скорость противоракеты — 3 км/с. При этом находящаяся на стадии испытаний SM-3 Block IIА имеет намного лучшие ТТХ — 2,5 тыс. км и 4,5 км/с соответственно.

Эта версия противоракеты обладает новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой сенсорной аппаратурой с более высокими возможностями по распознаванию ложных целей, что в ближайшей перспективе значительно усилит ПРО государств-участников НАТО.

Американская зенитная управляемая ракета (противоракета) Standard Missile 3 (SM-3) является одним из самых эффективных в мире средств поражения высокоскоростных баллистических боевых блоков и центральным элементом новой ПВО-стратегии США в Европе и иных регионах мира.

Эффективность данной ракеты подтверждается испытаниями, которые начались еще в 2003 году, когда с крейсера ВМС США Lake Erie была поражена цель на высоте 137 км при общей скорости сближения 3,7 км/с, при этом вся операция от обнаружения до перехвата заняла четыре минуты.

Особенно же ярко ТТХ данного оружия проявились в ходе учений 2008 года, когда запущенная с Lake Erie SM-3 через три минуты после старта уничтожила аварийный разведывательный спутник USA-193 на высоте 247 км, причем скорость космического аппарата составляла 7 580 м/с.

Еще один успешный перехват баллистической цели с помощью SM-3 был произведен в феврале 2013 года. В качестве мишени был выбран имитатор баллистической ракеты средней дальности. Примечательно, что в качестве РЛС обнаружения на тех учениях выступил спутник SSST-D, передавший данные на крейсер Lake Erie, который с помощью системы «Иджис» произвел экстраполяцию траектории цели и осуществил успешный перехват.

Однако с точки зрения Москвы все дело заключается в том, что система ПРО Aegis Ashore оснащена установками вертикального пуска (УВП) Мк41. Эта унифицированная УВП применяется на кораблях ВМС США и других стран для запуска ракет «Стандарт» SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, «Си Спарроу», ESSM и «Томагавк».

И, поскольку Мк41 — вещь абсолютно стандартная и унифицированная, незаметно заменить противоракеты типа SM-3 на объектах Aegis Ashore на крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» не составляет никакого труда.

И, таким образом, системы ПРО Aegis Ashore из оборонительного элемента легко превращаются в средство первого удара, что является очевидным нарушением ДРСМД, поскольку дальность стрельбы КРБД «Томагавк» (разных модификаций) составляет от 1600 до 2500 км.

Во-вторых, американцы систематически проводят испытания своих систем противоракетной обороны. Это осуществляется следующим образом. С испытательного комплекса противоракетной обороны сухопутных войск им. Рональда Рейгана» (атолл Кваджалейн, Маршалловы острова) производится запуск ракет-мишеней (РМ) для испытаний противоракет GBI. По мере приближения РМ к континентальной части США и входе ее в зону поражения системы ПРО с испытательного ракетного полигона (авиабаза Ванденберг, штат Калифорния) осуществляется запуск противоракеты типа GBI.

Однако еще в мае 2018 года начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национальный Центр по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков обращал внимание на то, что Соединенные Штаты для испытаний своей ПРО продолжают производство ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Речь идет о ракетах-мишенях, которые имитируют широкий спектр баллистических систем средней и меньшей дальности: Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и другие.

Такие средства по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полета, относятся к классу ракет меньшей и средней дальности. Начальник центра отмечал, что упомянутые системы являются универсальными ускорительными средствами: «в зависимости от комплектации установленных на них головных частей их можно использовать как боевые баллистические ракеты».

В-третьих, на оснащении вооруженных сил США имеются тяжелые беспилотные летательные аппараты, которые, как считают в Москве, размывают положения ДРСМД.

Более того, США планируют оснастить БЛА этого типа ядерными боевыми частями.

В чем США обвиняют Россию

Во-первых, в 2006 году на оснащение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС РФ поступил первый дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Он представлял собой радикально модернизированный вариант уничтоженного по ДРСМД оперативно-тактического комплекса «Ока» (ОТР-23 по ДРСМД). Первые образцы «Искандера» ничем не нарушали положений Договора, поскольку обладали дальностью стрельбы менее 500 км.

Однако теперь американцы обвиняют российскую сторону в том, что на оснащение оперативно-тактического комплекса «Искандер» поступила крылатая ракета большой дальности 9М729, что, с позиции Вашингтона, самым непосредственным образом нарушает ДРСМД.

По западным данным, это изделие является сухопутным вариантом ракеты 3М-14 ракетного комплекса «Калибр-НК» и разработана ОКБ «Новатор» (Екатеринбург). Создание и испытания подобной ракеты в наземном варианте признается западными наблюдателями очевидным нарушением Договора о сокращении РСМД. Москва подобные обвинения отвергает.

Также некоторыми аналитиками США высказывалось предположение, что изделие 9М729 является наземным вариантом крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования Х-101 с дальностью полета более 5500 км. По некоторым данным, испытания этой ракеты велись с 2008 года, и в 2014 году они были успешно завершены.

Таким образом, западными специалистами дальность стрельбы ракеты 9М729 оценивается в диапазоне от 2000-2500 км и до 5500 км, что является, по их мнению, безусловным нарушением ДРСМД.

Во-вторых, как считает Вашингтон, положения ДРСМД нарушает российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж».

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» представляет собой дальнейшее развитие проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке военных экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2-6 тыс. км, что, как утверждают в США, и является нарушением ДРСМД. ПГРК «Рубеж» был принят на вооружение в конце 2016 года.

«В более спокойные годы в российско-американских отношениях взаимные претензии были бы легко сняты в рамках работы согласительной комиссии», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Но, по словам специалиста, в настоящее время Соединенными Штатами взят курс на полный демонтаж решительно всех договоренностей в сфере ограничения и контроля над вооружениями. Так что выход США из ДРСМД — дело для Вашингтона давно решенное, считает эксперт.