Ту-22М3 потерпел крушение. ОНЛАЙН

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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
В Минобороны также отмечают, что самолет был без боекомплекта.
Снежный заряд, из-за столкновения с которым, по данным Минобороны, произошло крушение, — это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Как правило, такие явления наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается почти до нуля.
Всего было произведено 250 машин. Самолет был принят на вооружение в середине 1980-х.
Покойный главком ВВС Петр Дайнекин так характеризовал дальний бомбардировщик Ту-22М3 в интервью «Газете.Ru»: «История этой машины довольно глубокая. Вначале был очень страшный трехместный самолет Ту-22 с одним пилотом, штурманом и оператором, который в СССР был первой тяжелой сверхзвуковой машиной. На смену ему после очень тяжелых потерь в авиации Военно-морского флота и ВВС пришла машина Ту-22М. Была нулевая серия, первая, и наконец, появилась «двойка» — Ту-22М2».
Как отмечал экс-главком, «машина стала революцией в авиации, у этого самолета была изменяемая геометрия крыла, форсажный режим работы двигателей, комбинированная зарядка бомб и ракет — это был настоящий прорыв в боевом применении сверхзвуковых самолетов».
Авария произошла в результате попадания самолёта в снежный заряд при выполнении планового полёта, сообщает Минобороны РФ.
Авиабаза «Оленья», где на посадку заходил бомбардировщик, расположена на Кольском полуострове — в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы Ту-22М3.
Экипаж самолета Ту-22М3 состоит из четырех человек — командир, его помощник, штурман и оператор, пишет ТАСС.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что, по предварительным данным, из четырех членов экипажа выжили только командир и штурман.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманской области). Авиапроисшествие случилось около 13.40 мск», — сообщил источник.
В Мурманской области при заходе на посадку на военный аэродром потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
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