Ту-22М3 потерпел крушение. ОНЛАЙН

Покойный главком ВВС Петр Дайнекин так характеризовал дальний бомбардировщик Ту-22М3 в интервью «Газете.Ru»: «История этой машины довольно глубокая. Вначале был очень страшный трехместный самолет Ту-22 с одним пилотом, штурманом и оператором, который в СССР был первой тяжелой сверхзвуковой машиной. На смену ему после очень тяжелых потерь в авиации Военно-морского флота и ВВС пришла машина Ту-22М. Была нулевая серия, первая, и наконец, появилась «двойка» — Ту-22М2».

Как отмечал экс-главком, «машина стала революцией в авиации, у этого самолета была изменяемая геометрия крыла, форсажный режим работы двигателей, комбинированная зарядка бомб и ракет — это был настоящий прорыв в боевом применении сверхзвуковых самолетов».