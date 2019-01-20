Очередной инцидент с участием «зеленого змия» произошел на линии разграничения сторон в Донбассе. Солдат Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, случайно забрел на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает НСН со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию. Боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ»,

— подчеркнул представитель ополченцев.

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Пленный рассказал о недовольстве властями Украины в рядах ВСУ, особенно – действиями президента страны Петром Порошенко. Личные данные пленного украинского солдата, равно как и сведения о подразделении, в котором он служил, не сообщаются. ВСУ пока не прокомментировали эту информацию.

В начале 2019 года ополченцы ДНР устроили экскурсию по Донецку другому пленному украинскому солдату, сообщает ФАН.

Штурмовик 128-й украинской бригады Андрей Качинский был брошен своими боевыми товарищами во время поспешного отступления под Мариуполем. Он признался, что ожидал увидеть дымящиеся руины на месте Донецка, однако он оказался обычным городом, живущим своей жизнью — правда, под обстрелами ВСУ. Украинскому солдату показали памятники Ленину и Шевченко, главную новогоднюю елку и даже сводили его в японский ресторан.

«Я прозрел. Сказали: Донецк разбит, разрушен. А тут — люди ходят, елку видел. Только одно надо — добиваться мира. Тут мы все одинаковые, что я, что вы. Что на украинском разговариваете, что на русском. Я вас понимаю, вы меня», – заявил пленный.

Пьянство стало настоящим бичом для украинских силовиков, участвующих в Операции объединенных сил в Донбассе. Очередной инцидент произошел на линии разграничения в Донбассе в конце декабря.

Боец ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погиб на минном поле. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Военнослужащий бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки, допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — заявил он.

В апреле этого года Андрей Марочко сообщил, что боец ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады был пьян и не заметил растяжку, установленную своими сослуживцами. В результате дезертир лишился ног. Спустя два месяца представитель ополчения ЛНР заявил, что два военнослужащих ВСУ погибли при взрыве ручной гранаты — они также были пьяны.

«Мы продолжаем фиксировать происшествия и преступления в зоне проведения операции карательных сил с участием военнослужащих вооруженных сил Украины, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», — заявил подполковник ЛНР.

Еще месяц спустя в ЛНР снова заявили, что пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате. Кроме того, представитель ЛНР добавил, что за день до случившегося военнослужащий из состава 53-й механизированной бригады ВСУ поступил в 61-й военно-медицинский госпиталь. Ему был поставлен диагноз «абстинентный синдром», якобы вызванный систематическим употреблением наркотических веществ.

В конце июля еще один украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил своего сослуживца из автомата. При этом командир бригады не стал докладывать о случившемся вышестоящему командованию, чтобы обвинить в гибели украинского солдата ополченцев Луганской народной республики, добавил Марочко.

Тем не менее, власти Украины признают, что пьянство в рядах ВСУ является серьезной проблемой. Именно злоупотребление спиртными напитками могло стать причиной пожаров на украинских арсеналах в 2016-2018 годах. В марте этого года сильнейший пожар вспыхнул на складе боеприпасов в Балаклее, взорвалось столько снарядов, сколько было выпущено за годы военного конфликта в Донбассе.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что причиной пожара стала халатность и пьянство сотрудников охраны арсенала, а отнюдь не «российские беспилотники», как заявляли вскоре после взрыва.

В конце прошлого года солдаты ВСУ разгромили пансионат в Херсонской области, куда они были направлены в рамках военного положения. Военные, прибыв в пансионат, представились как бойцы одной из бригад ВСУ и заселились в номерах.

Спустя пару дней директор пансионата обнаружил пропажу ценных вещей, в том числе плазменных телевизоров. Кроме того, было разбито витражное окно в холле, номера были разгромлены и завалены пустыми бутылками из-под спиртного.