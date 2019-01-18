Столкновение Су-34: пилотов ищут в проливе

Весь день 18 января в районе пролива между Хабаровским краем и Сахалином продолжается поисково-спасательная операция после столкновения двух Су-34. Члены экипажей успели катапультироваться. Ранее сообщалось, что два пилота были обнаружены и доставлены спасателями на аэродром Восточного военного округа.

Позже, правда, информацию об обнаружении второго пилота военное ведомство опровергло.

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», — отмечается в сообщении Минобороны.

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При этом информация о спасении одного летчика соответствует действительности. Как поясняли в Минобороны, самолет Ан-12 заметил индивидуальный спасательный плот летчика, а затем и самого пилота.

Его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчину эвакуировали в Хабаровск самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями.

Всего же ведутся поиски еще троих пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

Летчиков разыскивают пять судов, вертолет МИ-8, несколько самолетов, в том числе противолодочный самолет Ту-142, аппаратура которого позволяет обнаруживать объекты на поверхности воды даже при сложных погодных условиях. По данным Минобороны, в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. Поисково-спасательная операция осложняется тяжелыми метеорологическими условиями.

«Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла», — уточнили в Минобороны.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах также писали, что спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, предположительно, спасательного плота Су-34. До этого в том же квадрате наблюдали два оранжевых парашютных купола. Как рассказал источник РИА «Новости» в авиационной отрасли, пилоты истребительной авиации, в том числе экипажи Су-34, в специальном снаряжении и на надувном плоту имеют возможность находиться на воде после катапультирования до 8–12 часов в ожидании спасателей.

«Если они подготовились к полетам над акваторией, надели специальный морской многослойный костюм, при катапультировании надулась лодка, если все было правильно снаряжено, то в открытой воде катапультировавшийся летчик может находиться 8–12 часов», — пояснил источник.

По данным российского оборонного ведомства, касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО произошло 18 января в 8.07 (мск) при выполнении планового тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Самолеты отрабатывали маневрирование.

В ведомстве также отметили, что Су-34 выполняли полет без боекомплектов, а экипажи обоих самолетов смогли катапультироваться.

СМИ, однако, писали, что один из бомбардировщиков упал в море, а второй приземлился с отказавшим двигателем. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что «один из столкнувшихся самолетов на одном двигателе сел на базу в Хурбе». Агентство, ссылаясь на источник в силовых структурах региона, также сообщило, что предварительной причиной столкновения истребителей-бомбардировщиков названа ошибка пилотирования. Собеседник добавил, что самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировачный авиаполк) под Комсомольском-на-Амуре. Отказа техники не было, уточнил источник.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Рубен Есаян, комментируя инцидент, также предположил, что причиной инцидента могла стать ошибка пилота. Для истребителей-бомбардировщиков и для истребителей плотный строй во время выполнения боевых задач является нормальной практикой, пояснил он.

«В плотном строю шли [самолеты] и маневрировали очень близко друг от друга. Видно, допустили ошибку и произошло касание», — сказал специалист в беседе с «Известиями».

В свою очередь, в Следственном комитете России, изучив материалы, пришли к выводу, что в небе над Хабаровским краем столкнулись два самолета по причине нарушения правил полетов и подготовки к ним. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.