Догнать Россию: США отправят противоракеты в космос

Пентагон опубликовал новый обзорный доклад по стратегии США в области противоракетной обороны (ПРО), в котором содержатся планы по совершенствованию американской системы. Перед тем как доклад был обнародован, в американском минобороны выступил президент США Дональд Трамп, который рассказал об основных положениях новой стратегии Соединенных Штатов.

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Он заявил о намерении Вашингтона создать программу противоракетной обороны, способную защитить каждый город на территории страны. «Мы никогда не откажемся от своего права на это», — подчеркнул глава Белого дома.

К тому же он заметил, что расходы на ПРО должны разделить с Вашингтоном союзники Соединенных Штатов.

«Мы не можем быть дураками для других. Не можем. И не хотим, чтобы нас так называли. Но вот что я скажу: это именно то, что на протяжении многих лет о нас говорили за спиной. Но это изменится», — заверил глава государства.

Трамп подчеркнул еще одну важную особенность новой стратегии: одним из приоритетов Пентагона должна стать продажа американских систем ПРО и связанных с ними технологий за рубеж.

Согласно опубликованному документу, Пентагон намерен вновь рассмотреть возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе.

«В бюджете на предстоящий финансовый год будут учитываться инвестиции в космический уровень противоракетной обороны. Это новая технология. В конечном счете, это будет очень, очень большая часть нашей обороны», — обратил внимание американский лидер.

В докладе отметили, что в ближайшее время минобороны США заново изучит концепции и технологии обороны с размещением в космосе, чтобы оценить технологический и операционный потенциал таких действий в изменяющейся среде безопасности. В Пентагоне считают, что размещение систем обнаружения в космосе позволит противодействовать гиперзвуковым ракетам.

Военное ведомство также оценит сроки и стоимость потенциального создания группы спутников для уничтожения ракет на стадии их запуска, подчеркнули в документе. Как отметил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, в этой доктрине изложен «всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника» благодаря комбинированию активных и пассивных [мер] противоракетной обороны, а также наступательных операций.

Помимо этого, Вашингтон намерен разрабатывать новые системы перехвата ракет на всех стадиях полета. Как указано в докладе, системы ПРО США должны объединять и оборонные, и наступательные возможности для сдерживания угроз. Помимо активной возможности, то есть перехвата ракет на всех фазах полета после запуска, они также должны осуществлять пассивную оборону для смягчения последствий ракетного удара.

Еще одна задумка оборонного ведомства — модернизация существующего оружия. Американский самолет пятого поколения F-35 Lightning в будущем хотят приспособить для перехвата баллистических ракет на начальной стадии.

В докладе не упустили возможность уточнить, от кого именно может исходить гипотетическая угроза. Там подчеркнули, что разработка Россией и Китаем гиперзвукового оружия представляет для Соединенных Штатов вызов и угрозу, на которую и должна отвечать американская политика в области ПРО.

«Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые и гиперзвуковые ракеты, способные достигать исключительной скорости и летать по непредсказуемым траекториям, что бросает вызов существующим оборонительным системам», — обратили внимание в докладе.

Там также заявили, что Россия развертывает ракетные технологии с беспрецедентными характеристиками. «Москва разворачивает все более продвинутые и разнообразные региональные наступательные ракетные комплексы, способные нести ядерный боезаряд, в том числе ракеты с беспрецедентными характеристиками высоты, скорости и дальности полета», — отметили в документе. В ведомстве также напомнили, что Россия с 2015 года демонстрировала передовые возможности своих крылатых ракет в Сирии.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров объяснил РИА «Новости», что США подталкивают Россию к гонке вооружений, но у Москвы есть новейшее оружие, способное дать ответ. По его словам, заявлениями о «беспрецедентном вооружении» Вашингтон пытается оправдать свой выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Обвинения в адрес России не последний важный пункт американского доклада. Согласно документу, объекты ПРО США в Румынии и Польше получат новую модификацию зенитной управляемой ракеты S-3.

Ракеты уже стоят на вооружении в Польше и Румынии, уточнили в документе. «Эти объекты системы Aegis Ashore скоро будут оборудованы модификацией SM-3 Blk IIA, что значительно усилит защиту территории НАТО, которую они предоставляют», — отметили авторы доклада.

Эту же ракету Пентагон планирует испытать в 2020 году для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили в докладе.

«Этот перехватчик обладает возможностями для повышения оборонительного потенциала, что позволит уменьшить нагрузку с системы перехватчиков наземного базирования (GBI) и обеспечит продолжительную защиту для США от ракет дальнего радиуса действия государств-изгоев (имеются в виду, в первую очередь, КНДР и Иран. — «Газета.Ru»)», — уточнили составители документа.

Одному из пунктов договора российские СМИ уделили особое внимание.

Речь идет о намерении США разместить на Аляске 20 новых установок по перехвату «Иджис». На данный момент там уже находятся 44 такие системы. Начало расширения ПРО в этом регионе запланировано на 2023 год, отметили в документе. Средства обнаружения также будут усовершенствованы.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, заявление о намерении США разместить новые станции перехвата ракет на Аляске — это ответ на якобы угрозу со стороны России. По его словам, Вашингтон видит военную стратегию и новые разработки российской стороны и пытается как-то на это отвечать. Впрочем, он сомневается, что в таких действиях есть необходимость.

Депутат считает, что такие заявления США «не стоит связывать с ситуацией вокруг ДРСМД». «Он [договор] касается больше Европы, а Аляска находится довольно далеко от целей, которые они могут стараться поразить. Также не стоит забывать, что Трамп лоббирует интересы своих друзей, которые представляют военно-промышленный комплекс США», — сказал Морозов RT.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА «Новости», что

принятые США решения — это всего лишь позднее оправдание собственных стратегических просчетов.

«Некогда США посчитали, что могут грубо сломать стратегическую стабильность в свою пользу. И во имя этого растоптали многие договоренности, обеспечивающие эту стабильность. Разумеется, это не осталось без ответа», — подчеркнул сенатор.

Когда же стратегия военного превосходства США натолкнулась на ответ России и не только, американцам пришлось выбрать догоняющую стратегию, пояснил он.

«Наш выбор: договариваться. Отказ от поиска односторонних преимуществ. Но мы одновременно научились асимметричным ответам. Если нас к этому принуждают, мы показали возможности опережающего военно-технологического роста. Это и есть наш четкий ответ», — отметил Морозов.

«Звездные войны» снова в действии

Идея создать ядерный щит, который мог бы перехватывать ракеты на всей траектории полета, которая требовала вывод оружия в космос, не нова. Президент США Рональд Рейган 35 лет назад уже говорил об этом же, когда презентовал «Стратегическую оборонную инициативу» (СОИ), которая в народе получила более простое название — «Звездные войны».

На многих американцев речь президента произвела большое впечатление, хотя о разработках нового оружия говорилось лишь в общих чертах. Советский ученый, руководитель Института космических исследований Роальд Сагдеев рассказывал в интервью «Газете.Ru», что в тот момент никто не предполагал, что Рейган выступит с идеей СОИ.

«Мы встречались с группой ученых в американской академии наук. Наш разговор было конструктивным, ничто, казалось, не предвещало того, что у них возникнет идея СОИ. Мы узнали о ней на пути домой. Когда садились в самолет, мы договорились, что первое, что мы сделаем по прилету, — проведем ее анализ и напишем свои заключения для правительства», — вспоминает Сагдеев.

Многие американские эксперты хотя и знали в общих чертах о программе, не слишком верили в нее. Как пишет в своей недавней книге «Мое путешествие по грани ядерной войны» бывший министр обороны США Вильям Перри, его планы Рейгана не очень впечатлили.

В статье, опубликованной в The Washington Post, он выступил с резкой критикой планов СОИ. Перри понимал, что для разработки планов Рейгана потребуется более 20 лет, а за это время СССР выработает «контрмеры» для противодействия. Система станет дорогостоящей и неэффективной, писал Перри, и может «привести к новой гонке вооружений».

Но если именно новая гонка вооружений пугала такого профессионала, как Перри, для Рейгана это и была конечная цель.

В его администрации хорошо понимали, что система по выводу оружия в космос вряд ли будет создана в ближайшее время, однако она может заставить СССР тратить больше на военные цели.

Советский Союз в то время находился не в самом лучшем положении: относительное благополучие ранних брежневских времен закончилось, третий год шла изнурительная война в Афганистане, а уровень жизни населения стремительно ухудшался. И пока блистательные ученые умы думали о новых образцах вооружения для защиты страны, в стране люди стояли в очередях за импортными ботинками.

Аналитик GlobalSecurity.org в Вашингтоне Джон Пайк в беседе с «Газетой.Ru» называет план Трампа «бледной копией» программы Рональда Рейгана: «Нет реальной последовательности в анализе угроз или требований к производительности системы, все это мошенничество, просто чтобы напугать людей», — говорит эксперт, который называет выступление Трампа «боеприпасами к заявлениям Путина».