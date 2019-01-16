20 лет без России: как наказали украинского шпиона

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области задержали и выдворили из России украинца, который по заданию СБУ собирал данные о военных объектах и передвижении техники в Крыму, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму.

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Отмечается, что гражданин Украины Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок. Украинские спецслужбы завербовали его, когда он проходил пограничный контроль в пункте пропуска «Каланчак» (Украина), сообщили в ФСБ. Там добавили, что именно тогда он получил псевдоним «Рыжий».

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск», — указали в сообщении.

Действия гражданина Украины содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, но в связи с тем, что агент не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось.

«После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун Л.И. выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», — подчеркнули в сообщении.

В то же время в СБУ опровергают информацию о задержании в России своего человека. Как заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская «Громадському», вся информация ФСБ является фейком, а среди сотрудников службы безопасности нет человека по имени Леонид Каплун.

Это не первое задержание гражданина Украины в Крыму по подозрению в шпионаже. Аналогичная ситуация произошла в феврале прошлого года. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужб задержали в Симферополе украинца Константина Давыденко. Там отметили, что он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии. Также он собирал информацию о сотрудниках ФСБ. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбудили дело по статье «шпионаж».

На допросе задержанный признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины. Он также уточнил, что информацию ему передавал некий Виталий. В отношении Давыденко возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

В конце прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, обвиняемого в госизмене.

Гособвинитель просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы. При этом защита ходатайствовала о полном оправдании подсудимого. Адвокат Пархоменко Каспар Килафян заявил о намерении обжаловать приговор.

Пархоменко был задержан и арестован по подозрению в шпионаже в пользу Украины в ноябре 2016 года. Он уволился из Черноморского флота в 2005 году, до этого служил на штабных должностях.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, капитан второго ранга в запасе Пархоменко передавал украинской спецслужбе данные о Черноморском флоте, которые составляют гостайну. В октябре дело экс-офицера суд начал рассматривать по существу в закрытом режиме.

Как сообщили следователи, с декабря 2003 года по декабрь 2005 года Пархоменко проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, занимая должность помощника начальника группы войсковой части. В этот период он обладал допуском к сведениям, составляющим государственную тайну. В пресс-службе суда уточнили, что его привлекли к конфиденциальному сотрудничеству (завербовали) службы иностранного государства. За денежное вознаграждение он выдавал представителям этой страны секретные сведения.

На судебном заседании Пархоменко не признал себя виновным в госизмене и отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства гостайны.

В сентябре 2017 года сотрудники российских спецслужб задержали в Крыму двух россиян, которых заподозрили в шпионаже в пользу Украины и госизмене.

По данным ФСБ, ими являются Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов — военнослужащий ВС России, его часть дислоцируется в Крыму.

Как утверждают силовики, Сухоносова и Долгополов собирали и передавали украинским спецслужбам «составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

Примерно за полгода до этого сотрудники ФСБ по Самарской области задержали 27-летнего украинца. По версии следствия, он принадлежал к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

На допросе задержанный признался, что в интересах ГУР МОУ проводил «визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в Самарской и Ростовской областях. Он рассказал, что изучал места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, расположение видеокамер, пропускных пунктов на всех входах и выходах. Шпиона выдворили из страны. В течение 10 лет он не сможет въезжать на территорию России.