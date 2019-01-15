Ужас в Нигерии: ИГ захватывает города

Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

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По данным источников агентства в сфере безопасности, правительственные силы во время атаки ИГ сбежали из города вместе с местными жителями.

«Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши люди отступают»,

— сказал собеседник Reuters. В городе в том числе находится лагерь беженцев, в котором располагается около 35 тыс. нигерийцев, вынужденных покинуть свои дома из-за действий боевиков.

«Террористы начали поджигать укрытия вынужденных переселенцев в лагере. Данных о жертвах на данный момент нет», — передает слова сотрудника гуманитарной миссии местное издание The Punch. По его словам, беженцы, которым удалось сбежать во время нападения, направились к границе с Камеруном.

Точных данных о жертвах штурма города в то же время на данный момент нет.

Атака на Ранн — не является беспрецедентной. Даже в прошлом месяце боевики ИГ предпринимали серию нападенийк, в результате которых был захвачен город Бага. Тогда из города были вынуждены бежать более 30 тыс. человек. Однако в январе нигерийским властям удалось освободить его при помощи контрнаступления.

К слову, «Исламское государство», боевики которого захватили нигерийский город, лишь формально связано с ИГ, действующим в Сирии.

В Нигерии орудует Исламское государство Западной Африки» (ИГЗА) — отколовшаяся пару лет назад от «Боко Харам» (организация запрещена в РФ) группировка.

Боевики «Боко Харам» присягнули на верность «Исламскому государству» в момент его расцвета, в 2015 году. Однако год спустя это стало причиной раскола: в 2016 году руководство ИГ «уволило» лидера «Боко Харам» Абубакара Шекау. Он не признал смену власти и обвинил соратников в заговоре. Те же боевики, кто подчинился решению «партии» и сформировали ИГЗА.

Впрочем, для граждан Нигерии разницы в причинах раскола и пользы от него нет. Боевики обеих группировок считаются одними из самых жестоких в мире. Согласно докладу о тенденциях мирового терроризма, который опубликовала австралийская некоммерческая организация «Институт экономики и мира», боевики «Боко Харам» в 2015 году взяли на себя ответственность за 5478 убийств.

В январе 2016 года террористы напали на нигерийскую деревню Далори и расположенные неподалеку два лагеря беженцев и сожгли там более 80 человек живьем.

Боевики орудуют на северо-востоке Нигерии на протяжении почти десяти лет, добиваясь введения шариата на всей территории страны и искоренения западного образа жизни.

По последним данным, с 2009 года они уничтожили 27 тыс. человек. Более 2,5 млн нигерийцев были вынуждены покинуть свои дома, более 10 млн из-за действия боевиков находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Деятельность террористов стала причиной для жесткого обращения с мусульманами со стороны властей Нигерии. Впрочем, есть целый ряд примеров того, что нигерийские власти используют экстремизм как предлог для проведения карательных операций, призванных ограничить политические влияние исламских политиков.

В Африке столкновения между мусульманами, христианами и представителями традиционных верований, в том числе шаманизма, тесно связаны с борьбой этнических групп за зоны влияния, а также региональными политическими конфликтами. Борьба властей Нигерии с мусульманскими племенами на севере страны как раз является яркой иллюстрацией религиозных противоречий на континенте. Баланс христианского и мусульманского населения здесь составляет примерно 50 на 50.

Однако, как и другие страны, где процветает терроризм, Нигерия богата не только на религиозные конфликты, но и на нефтяные месторождения.

Кстати, у происходящего есть и политическая подоплека. В феврале в Нигерии состоятся президентские выборы. Действующий глава государства Мухаммаду Бухари планирует снова баллотироваться на этот пост.

Проблема заключается в том, что обещание победить ИГЗА и «Боко Харам» было главным пунктом предвыборной программы Бухари в 2015 году. Как отмечает Reuters, отдав боевикам накануне выборов целый город, президент Нигерии ощутимо снизил свои перспективы на переизбрание.