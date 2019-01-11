Гражданские самолеты: Россия сможет сбивать по закону

Минобороны РФ предлагает разрешить сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту. Речь идет о тех суднах, которые нарушат воздушную границу России. В ведомстве разработан проект постановления, в котором сообщается, что если самолет несет реальную угрозу для граждан страны, то по судну можно открыть огонь.

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Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Уточняется, что речь идет о случаях предотвращения преднамеренного крушения самолета, которое может повлечь за собой экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов.

В настоящее время проект находится в статусе согласования. Согласно тексту документа, при обнаружении неизвестного самолета, подлетевшего к границе на 50 км, воздушно-космические силы РФ должны быть приведены в полную боевую готовность. При этом в Восточном военном округе недопустимое расстояние увеличено до 100 км. На море самолет не должен приближаться к границе на расстоянии 150 км. Впрочем, сначала нарушителю будут посылаться предупреждения. Затем ВКС должны постараться исключить самолет из российской воздушной территории или же отправить на посадку.

В случае если нарушитель игнорирует требования ВКС, военные предупредят его о применении крайних мер, после чего будет произведен предупредительный огонь. Если и это оказалось недействительным, то по нарушителю разрешено открыть огонь на поражение.

В проекте ведомства отмечается, что сбивать самолет-нарушитель нужно только при существовании реальной массовой угрозы человеческим жизням, экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты.

В России действует закон «О противодействии терроризму», согласно которому гражданское судно, нарушающее воздушную границу РФ и не соблюдающее установленные правила или требования военных, может быть сбито. Речь идет о самолетах, которые захвачены террористами. В то же время существует постановление правительства от 1994 года, которое запрещает открывать огонь по самолету с пассажирами.

Разработанный Минобороны проект должен отрегулировать подобные противоречия.

Однако бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов считает, что подобная инициатива нецелесообразна.

«Уже имеются правовые документы, которые позволяют действовать соответствующим образом, если воздушное судно грубо нарушает воздушное пространство. Существуют документы и международные, и национальные. Есть испытанный способ — надо посадить самолет на территории России. Военная авиация умеет это делает, тренируется этому и вынуждает самолет сесть на ближайшем аэродроме, чтобы не повредить ни самолет, ни пассажиров. Что касается дальнейших действий в случае подобных явлений, это определяется на высшем уровне документом, который подписан наивысшим должностным лицом», — сказал он в разговоре с НСН.

Впрочем, напряженности на российских границах и так достаточно. В декабре начальник радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан рассказал о полетах самолетов НАТО у российских границ.

«Напряженность боевому дежурству придает в первую очередь повышение интенсивности воздушного движения в границах ответственности радиотехнических войск. Ежесуточно дежурные силы обнаруживают и сопровождают более 5 тыс. воздушных объектов, из них около 2,5 тыс. — иностранные самолеты. В готовность №1 приводится около 20 подразделений», — сказал военный.

При этом он заверил, что российские войска готовы к подобному виду разведки со стороны иностранных самолетов.

«В 2018 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тысяч воздушных объектов.

Из них около трех тысяч боевых иностранных самолетов, в том числе более тысячи — самолетов-разведчиков. При этом дежурные силы приводились в готовность №1 более четырех тысяч раз. Это наглядное доказательство высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках, к которому мы привыкли и к которому готовы», — сказал генерал.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что эти маневры не были направлены против какой-то конкретной страны.

Однако они посылают сигнал о том, что «НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы».