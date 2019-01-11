«Москва продает старье»: в США раскрыли тайну С-500

Кремль практически ничего не рассказывает про новейшую зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-500 «Прометей» из коммерческих соображений – российские власти считают, что это может привести к огромному экспортному провалу С-400, пишет американское издание National Interest.

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«Потенциальные клиенты могут потерять интерес к С-400, если они подумают, что комплекс находится на грани морального износа. Стратегически жизненно важные клиенты России, такие как Турция и Индия, вполне могут быть недовольны тем, что они преодолели серьезные дипломатические барьеры США, но при этом купили дорогие системы С-400, которые к моменту поставки будут устаревшими», — указывают аналитики.

Как указывают американские эксперты, в дальнейшем Россия захочет распространить С-500 в своих Вооруженных силах, прежде чем предлагать его иностранным покупателям.

«Конкретные планы экспорта С-500 остаются далекими, экспорт новейших ЗРС невозможен, по меньшей мере, до 2021 года,

даже при самых лучших обстоятельствах. Поэтому Кремль рискует поставить под угрозу текущие сделки с С-400, но и сделать это без немедленной замены. Кремль выстрелил себе в ногу, сообщив про С-500 слишком рано, и теперь молчит, пока С-400 не достигнет завершения своего рыночного цикла», — уверены специалисты.

Известно, что китайские военнослужащие уже завершили программу испытаний купленных у России С-400. Специалисты КНР провели в декабре прошлого года вторые успешные стрельбы из С-400.

«Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 метров в секунду», — рассказали военные.

Цель была поражена на предельной дальности, как и во время первых испытаний. Мишень была поражена на дальности 250 километров, передает ФАН.

В ноябре прошлого года американский телеканал CNBC, что С-400 «Триумф» дешевле ряда аналогов, производимых в США, при этом превосходят их по ряду характеристик, передает ФАН.

По словам источников телеканала, стоимость С-400 составляет $500 млн, в то время как комплекс Patriot стоит около $1 млрд., а система THAAD — около $3 млрд. При этом в сравнении с американскими системами С-400 может противодействовать более широкому кругу целей, а также одновременно нескольким целям.

Отмечалось, что

более низкая стоимость российского ЗРК обусловлена тем, что при продаже с ним не поставляется техническая поддержка и обслуживание.

В том же месяце министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с госсекретарем США Майком Помпео подтвердил ЗРС С-400 «Триумф».

«Эта сделка — дело решенное. Я не могу ее отменить», — подчеркнул Чавушоглу, говоря о покупке С-400. При этом Турция намеревается покупать вооружения у своих союзников, добавил дипломат.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО и американскими ЗРК THAAD.

Тем не менее, ЗРС С-400 пользуется популярностью на мировом рынке вооружений. Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий мира — к примеру, в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку С-400. Таким образом, Индия стала уже третьим иностранным покупателем ЗРК. По словам начальника штаба сухопутных войск Бипин Равата, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции.

Чуть ранее лидер ЛДПР Владимир

Жириновский во время телевизионного эфира заявил, что у России уже имеются новые ЗРК С-600 и С-700.

По его словам, они могут закрыть всю планету так, что ни один военный самолет другой страны не поднимется в воздух. Когда ведущий попросил депутата не выдавать все секреты, например, о комплексе С-1500, парламентарий заявил, что после С-700 другие ЗРК станут ненужными. Жириновский заверил, что этот комплекс закроет взлет всех ракет в мире, передает НСН.

«Это бред сивой кобылы. Даже С-500 еще не принят на вооружение, Жириновский еще не владеет информацией, просто неизвестно, что несет. Ахинея какая-то. Можно что угодно чем угодно обозначить, хоть С-1000000. Сейчас создается С-500», — так прокомментировал слова депутата Госдумы член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.