«Гарпуны» для Киева: в США рассказали о поддержке Украины

США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев, сообщил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

Реклама

«Уже через 2 — 3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум — двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И кроме санкций это будет военная помощь Украине», — пояснил аналитик.

Среди санкций Хербст назвал ограничение против крупнейшего российского банка или запрет на вход в американские порты российским судам. Он также указал точные наименования предметов вооружения, которые США могу передать украинской стороне, передает «Интерфакс».

«В США достаточно крылатых ракет «Гарпун», в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты», — детализировал экс-дипломат.

В заключение подчеркнул, что

поддержка Украины в американском конгрессе на данный момент очень сильна,

и она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится, передает ФАН.

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против 18 россиян и четырех российских информационных ресурсов — ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и usareally.com, сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

В пояснительной записке американская сторона снова обвинила Россию в «игнорировании международных норм», в частности — посредством якобы вмешательства россиян в выборы в США, а также кибератак на сервер Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Среди физических лиц, попавших под санкции, — предприниматель Виктор Бояркин, который якобы в интересах президента Объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски спонсировал политическую партию в Черногории.

Кроме того, под ограничительные меры подпали Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, обвиняемые Вашингтоном в кибератаках на WADA и ОЗХО в 2016 году. Двое последних названы сотрудниками ГРУ, как и указанный выше Бояркин. Также в списке — Александр Петров и Руслан Боширов, называемые рядом СМИ российскими военными с настоящими именами Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

На последних Запад возложил вину за отравление бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне США продлили санкции против Артема Чайки, который является сыном генерального прокурора России Юрия Чайки. Об этом говорится в письме членам конгресса США от президента страны Дональда Трампа. Речь идет о санкциях по «глобальному закону Магнитского».

Кроме того, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого сотрудники ФСБ РФ задержали украинские корабли и моряков, нарушивших российскую границу, передает НСН.

Тогда же сообщалось, что

США выделят Украине $10 млн для усиления военной мощи после инцидента в Керченском проливе,

когда сотрудники ФСБ РФ задержали украинские суда и моряков за незаконное пересечение российской госграницы. Об этом говорилось в коммюнике Госдепартамента США.

«В ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна возле Керченского пролива Госдепартамент, при условии одобрения Конгрессом, выделит дополнительно $10 млн в рамках программы Иностранного военного финансирования для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины», — говорилось в сообщении.

Также американское внешнеполитическое ведомство указало, что выделяет средства в знак солидарности с Литвой и Великобританией, а также планирует увеличить помощь Украине в области безопасности.

Член комитета Совета Федерации комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что с помощью этого транша Вашингтон просто «откупился» от Киева, и ждать другой помощи от США после конфликта в Азовском море Украине не стоит.

«Вступать в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств они не намерены. В то же время подталкивание Украины на различные провокации, несомненно, будет продолжено», — заявил сенатор.