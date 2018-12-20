Patriot и ЗРК C-400: что выберет Турция

В связи с закупкой Турции у США зенитной ракетной системы «Патриот» РАС-3 в отечественных СМИ появилось достаточно много неточностей и разночтений, связанных с поставками зенитного ракетного вооружения в целом и особенностей «Патриота» в частности.

Турция, к слову говоря, уже дважды «проехала» мимо «Патриота». Первый раз это произошло в 2013 году, когда вместо американской системы Анкара собралась уже было закупить китайскую ЗРС, но сделка с китайцами в итоге тогда так и не состоялась. А в 2017 году вместо РАС-3 турки решили приобрести С-400 «Триумф».

Первое, что следует уточнить в сфере закупок ЗРС, зенитное ракетное вооружение поставляется исключительно комплектно. Если хотя бы одна позиция в комплекте поставки пропущена, то это приведет к невозможности боевого применения зенитной ракетной системы в целом.

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К примеру, ЗРС С-400 «Триумф» инозаказчикам и в зенитные ракетные войска ВКС РФ поставляется в следующем виде (об этом ранее писала «Газета.Ru»): так называемыми полковыми комплектами, или, как его иногда сокращенно именуют в документах — 1/2, 1/4 или 1/6. То есть командный пункт системы (КПС или средства управления в составе пункта боевого управления 55К6Е, радиолокационного комплекса (РЛК) 91Н6Е) и несколько зенитных ракетных комплексов (максимум шесть) в составе многофункциональной РЛС 92Н6Е, до 12 транспортно-пусковых установок типа 5П85СЕ2, 5П85ТЕ2 с возможностью размещения на каждой четырех зенитных управляемых ракет типа 48Н6Е3, 48Н6Е2 (или 40Н6).

К примеру, сообщается, что Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Турции зенитных ракетных систем «Патриот», общая сумма сделки составит $3,5 млрд.

Комплект поставки ЗРС «Патриот» PAC-3 может выглядеть только следующим образом: командный пункт управления огнем AN/MSQ-104; многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-65; пусковые установки М903; зенитные управляемые ракеты МIМ-104 (различных модификаций, включая РАС-3MSE); источники энергоснабжения AN/MSQ-26; средства радиотехнической и инженерной маскировки; средства связи, технологическое оборудование.

Если обращаться к проверенной информации, то Турция намерена приобрести четыре командных пункта управления огнем, четыре многофункциональных РЛС с фазированной антенной решеткой, 20 пусковых установок и все остальное сопутствующее этому комплекту поставки оборудование, включая пять источников энергоснабжения AN/MSQ-26. То есть речь фактически идет о покупке четырех батарей «Патриот» РАС-3.

Что касается ракет MIM-104E и РАС-3MSE (Missile Segment Enhancement, последняя иногда именуется ERINT), то Турция намерена приобрести в США 80 первых и 60 вторых изделий. Возникает вопрос — много это или мало? Для справки, есть такая расчетно-снабженческая единица — боекомплект. К примеру, для зенитного ракетного комплекса С-75 он составлял 12 ракет, а в зенитном ракетном дивизионе должно быть два боевых комплекта. Итого в одном зрдн — 24 ракеты.

В зенитном ракетном полку обычно три-четыре дивизиона. Соответственно, ракет получается 72-96. Кроме того, еще два боевых комплекта хранятся в техническом дивизионе. Итого в полку — 144-192 ракеты. Но обычно изделий в полках по разным причинам бывало намного больше.

Так что турки собираются закупить у американцев ракет всего-навсего на один полк (или войсковую часть, ему равную). В общем-то, относительно немного.

Теперь о главном — откажется ли Реджеп Тайип Эрдоган от приобретения ЗРС С-400? Оснований предполагать это — нет.

Дело в том, что российская сторона никогда не делает тайн из программного обеспечения своих систем. И это очень важное преимущество Москвы как продавца оружия. То есть потенциальный иностранный покупатель твердо уверен, что в ходе ведения боевых действий ни российская радиолокационная станция, ни командный пункт, ни автоматизированная система управления внезапно не отключатся (как это уже неоднократно бывало в ходе войн с западным оборудованием).

Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что ЗРС С-400 способен поражать все типы целей без учета их государственной принадлежности.

Скажем, иорданский F-16 не может применить оружие по аналогичному истребителю F-16 ВВС Израиля. Просто таким образом отработано программное обеспечение в США. А ЗРС С-400 лишена этих недостатков. Она с равным успехом будет сбивать любые самолеты любого государства, если боевой расчет системы принял однозначное решение на поражение цели. Есть основания полагать, что в Турции об этом прекрасно осведомлены.

Тем не менее, записывать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в однозначного поклонника российского зенитного ракетного вооружения было бы явно преждевременно. Он, как и многие другие государственные лидеры, никогда не складывает все яйца в одну корзину и наверняка намерен проводить многовекторную политику в сфере военно-технического сотрудничества своего государства с иностранными партнерами.

К тому же контракт на поставку Турции группы зенитных ракетных дивизионов С-400 еще не выполнен. Вопрос будет окончательно закрыт только тогда, когда средства за «Триумф» поступят на счета соответствующих российских банков, турецкие военнослужащие пройдут обучение на территории РФ, выполнят начальные стрельбы, а вооружение и военная техника будут отгружены с предприятий-изготовителей и отправлены на места постоянной дислокации в Турции.

До этого времени возможны самые разные варианты.

И разного рода непредвиденные случаи в истории военно-технического сотрудничества России с иностранным государствами уже бывали. Иногда отмечался даже возврат уже полученных за оружие денег.

Если же сравнивать тактико-технические характеристики обеих систем — ЗРС С-400 и «Патриот» РАС-3, — то большинство показателей явно не в пользу американцев. Согласно официальным данным Минобороны РФ, ЗРС С-400 «Триумф» превосходит ЗРС «Патриот» РАС-3 практически по всем характеристикам. К примеру, дальность поражения баллистических целей у С-400 на 33% выше, чем у «Патриота», помимо этого, отечественная система способна уничтожать баллистические цели без помощи данных от спутниковой группировки. Время развертывания С-400 превосходит аналогичный американский показатель на 50%. Дальность поражения аэродинамических целей у С-400 в четыре раза больше, чем у «Патриота». По высоте уничтожения целей отечественная система превосходит американскую на 20%. Скорость поражаемых воздушных объектов у С-400 в 2,8 раза выше, чем у «Патриота».

Самое главное, цена отечественной системы ниже на 74%.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).