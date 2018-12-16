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«Если не будет вторжения»: Порошенко гарантировал выборы

Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения

Военное положение на Украине не будет продлено, если «не произойдет вторжения российских войск», заявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, «никакое военное положение» не будет препятствием для проведения президентских выборов на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в десяти регионах страны будет снято в случае, если не будет «широкомасштабной российской агрессии». Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНН.

«Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет»,

— пообещал Порошенко.

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В случае, если обойдется без эксцессов, военное положение будет снято по истечении 30-дневного срока. После этого Порошенко намеревается начать подготовку к президентским выборам, назначенным на 31 марта 2019 года.

«Моя принципиальная позиция — никакое военное положение не станет препятствием для проведения выборов», — отметил он.

Порошенко добавил, что у границ Украины «осталась львиная доля» российских войск, и отведено «лишь менее 10%». Он отметил, что сокращение срока военного положения с 60 дней до 30-ти стало возможным благодаря переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским границам, что позволило «укрепить рубежи для отпора агрессии».

Несколькими днями ранее Петр Порошенко провозгласил «войну с Россией», говоря об инциденте в Керченском проливе. В интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины по-английски и с сильным акцентом обратился к «мистеру Путину», заявив, что этот международный кризис – «не кризис, не шутка и не инцидент», а «агрессия и война». Порошенко также призвал запретить российским судам входить в европейские и американские порты.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Вскоре после этого подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ) и бронетехника ВСУ были передислоцированы на границу с Россией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав в своем твиттере поздравление с годовщиной создания ВСУ.

«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной Стратегическим планом применения ВСУ. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды», – заявил украинский президент.

28 декабря президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей и, возможного, самого президента Украины Петра Порошенко перед выборами в 2019 года, сообщает ФАН.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — подчеркнул он, выступая на форуме «Россия зовет!». Глава государства напомнил, что рейтинг Порошенко сейчас крайне низкий и его шансы пройти даже во второй тур очень малы.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что все выступления Порошенко по поводу Керченского пролива нужно рассматривать с точки зрения подготовки к выборам, передает НСН.

«Понятное дело, что, сказав «А», введя военное положение, он не может не сказать «Б», что на самом деле это все несерьезно.

Не только заявление Порошенко, но и любое другое заявление и действия украинских политиков ближайшие 3-4 месяца надо расценивать исключительно сквозь призму президентских выборов и попыток нарастить рейтинг», — отметил политолог.