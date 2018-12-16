«Если не будет вторжения»: Порошенко гарантировал выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в десяти регионах страны будет снято в случае, если не будет «широкомасштабной российской агрессии». Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНН.

«Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет»,

— пообещал Порошенко.

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В случае, если обойдется без эксцессов, военное положение будет снято по истечении 30-дневного срока. После этого Порошенко намеревается начать подготовку к президентским выборам, назначенным на 31 марта 2019 года.

«Моя принципиальная позиция — никакое военное положение не станет препятствием для проведения выборов», — отметил он.

Порошенко добавил, что у границ Украины «осталась львиная доля» российских войск, и отведено «лишь менее 10%». Он отметил, что сокращение срока военного положения с 60 дней до 30-ти стало возможным благодаря переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским границам, что позволило «укрепить рубежи для отпора агрессии».

Несколькими днями ранее Петр Порошенко провозгласил «войну с Россией», говоря об инциденте в Керченском проливе. В интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины по-английски и с сильным акцентом обратился к «мистеру Путину», заявив, что этот международный кризис – «не кризис, не шутка и не инцидент», а «агрессия и война». Порошенко также призвал запретить российским судам входить в европейские и американские порты.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Вскоре после этого подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ) и бронетехника ВСУ были передислоцированы на границу с Россией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав в своем твиттере поздравление с годовщиной создания ВСУ.

«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной Стратегическим планом применения ВСУ. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды», – заявил украинский президент.

28 декабря президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей и, возможного, самого президента Украины Петра Порошенко перед выборами в 2019 года, сообщает ФАН.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — подчеркнул он, выступая на форуме «Россия зовет!». Глава государства напомнил, что рейтинг Порошенко сейчас крайне низкий и его шансы пройти даже во второй тур очень малы.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что все выступления Порошенко по поводу Керченского пролива нужно рассматривать с точки зрения подготовки к выборам, передает НСН.

«Понятное дело, что, сказав «А», введя военное положение, он не может не сказать «Б», что на самом деле это все несерьезно.

Не только заявление Порошенко, но и любое другое заявление и действия украинских политиков ближайшие 3-4 месяца надо расценивать исключительно сквозь призму президентских выборов и попыток нарастить рейтинг», — отметил политолог.