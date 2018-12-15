Не дотянул до полосы: на Украине разбился Су-27

В Житомирской области разбился самолет Су-27 ВВС Украины, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Катастрофа произошла в субботу, 15 декабря, во время выполнения плановых полетов.

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«Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов (16:00 мск), в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — приводит ФАН сообщение ведомства. В данный момент выясняются обстоятельства и причины ЧП.

«Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница», — цитирует РИА «Новости» украинские СМИ.

Отмечается, что самолет потерпел крушение на расстоянии 1,5 километра от военного аэродрома в Озерном неподалеку от Житомира. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. Инцидент произошел во время плановых учений.

Это уже второе крушение Су-27 ВВС Украины за два месяца, напоминает НСН. 16 октября такой же истребитель разбился в Хмельницкой области во время учений «Чистое небо-2018».

Тогда погибли оба пилота. Один из них — военнослужащий ВВС США подполковник Сет Неринг. «Подполковник Неринг был направлен на Украину для поддержки совместных и многонациональных учений «Чисто небо – 2018», — говорится в сообщении на сайте губернатора Калифорнии Джерри Брауна.

Погибший пилот служил в 194-й истребительной эскадрилье Калифорнийской авиационной нацгвардии.

Вместе с ним погиб глава авиации воздушного командования «Восток» ВСУ полковник Иван Петренко. Эту информацию подтвердил командир по авиации Воздушного командования «Восток» Олег Струцинский.

«Это подготовленный пилот, маловероятно, что это могла быть ошибка пилота. Кроме того, перед вылетом Су-27 прошел техническую инспекцию, она бы не допустила к полетам неисправный самолет», — отметил он.

Впрочем, в генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что крушение истребителя и гибель пилотов не повлияют на дальнейший ход международных учений. После инцидента маневры продолжились.

По факту произошедшего военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» УК Украины. В ходе расследования правоохранители выяснили, что самолет был полностью исправен.

Но эту точку зрения разделяют далеко не все. По данным РИА «Новости», истребитель был непригоден для полетов с 2009 года. Там отметили, что самолет был построен в 1991 году, а в 2009 году его поставили на хранение из-за истечения ресурса. Несмотря на это летом 2014 года истребитель расконсервировали и снова ввели в строй 831-й бригады. При этом истребитель даже не прошел технического обслуживания.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что в этом случае подвела именно устаревшая техника.

Он отметил, что на вооружении у ВВС Украины насчитывается порядка 190 бортов известных марок самолетов Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Причем все эти самолеты, по его словам, были поставлены еще во времена СССР и с тех пор не заменялись, поэтому их техническое состояние и обслуживание на сегодняшний день «не самые лучшие».

«Одним из примеров ненадлежащего состояния авиационного парка Украины является то, что они попытались отремонтировать МиГ-29 болгарских ВВС, после чего летчики из Болгарии отказались летать на этих самолетах», — сказал эксперт RT.

Что касается катастрофы с Су-27, то по информации Леонкова, летчики не успели катапультироваться. «Это лишний раз подтверждает тот факт, что состояние техники у украинских ВВС не самое лучшее, потому что катапультные кресла летчиков всегда тщательно проверяют, и они должны быть исправны. Система, которая стоит на Су-27, позволяет катапультироваться даже с земли», — подчеркнул собеседник телеканала.

Впрочем, есть также вероятность, что причиной крушения могла также стать подготовка самих пилотов ВВС Украины, считает Леонков.

Эту точку зрения разделил военный эксперт Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что уровень подготовки украинских пилотов невероятно низок.

«Самолет — надежный. Украинские пилоты, извините, (непрофессионалы — «Газета.Ru»). Результат налицо: уровень деградации летного состава военно-воздушных сил Украины нам был наглядно продемонстрирован. До этого, напомню, [президент Украины Петр] Порошенко кричал, что Украина готова дать авиационный отпор «российской агрессии». Вот он и показал, как они «дают отпор» — гробят свой летный состав», — возмутился специалист в беседе с ФАН.

Коротченко уверен, что в целом крушение Су-27 произошло в результате системной коррупции, разложения и безразличия высшего военно-политического руководства Украины к нуждам собственной армии.

«Украинские ВВС представлены советскими самолетами, выпущенными в 80-х годах прошлого века. Тем не менее, это надежные боевые машины. А уровень квалификации украинских летчиков мы видим по результатам этой катастрофы», — заявил эксперт.