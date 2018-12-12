По-английски с акцентом: Порошенко объявил войну с Россией

Инцидент в Керченском проливе является не инцидентом или кризисом, а войной с Россией. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Ваши военные корабли под российским флагом атаковали украинское военное судно в нейтральных водах», — заявил Порошенко на английском языке с сильным акцентом.

Он добавил, что Украине необходимо присутствие НАТО в Черном море — чтобы «не позволить войскам РФ оккупировать регион». Порошенко также заявил, что российские власти блокируют свободное судоходство в украинских территориальных водах.

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«Нужно запретить российским судам входить в европейские и американские порты», – потребовал также украинский глава.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул в разговоре с ФАН, что процедура объявления войны заключается в том, что посол страны, которая начинает военные действия против другой, передает министру иностранных дел враждебного государства соответствующую ноту.

«Украинский посол ничего не передавал главе МИД России Сергею Лаврову. То есть официально Киев не объявлял войну России. И это хорошо. Мы не хотим войны.

Но тот факт, что верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, первое лицо страны делает такое заявление, наводит на мысль, что можно ожидать наступления Киева. Собственно, представитель ДНР Эдуард Басурин пару дней назад об этом говорил в своем видеообращении», — отметил депутат.

Как передает НСН, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в свою очередь заявил, что подобное заявление вполне вписывается в избирательную кампанию Порошенко.

«Он же всю кампанию намерен построить на конфликте с Россией. Поэтому меня это не удивляет, это не последняя попытка убедить украинское общество в том, что Украина находится на грани глобальной войны с РФ», — заметил бывший украинский парламентарий.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе страна ждет от Запада конкретных действий. Об этом политик сказал в интервью агентству Bloomberg. По его словам, сделанные западными странами в связи с произошедшим заявления являются «мощной поддержкой» украинской стороны.

«Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин — действует», — сказал Порошенко. Он добавил, что возможно введение новых антироссийских «азовских санкций», а также наращивание присутствия НАТО в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам «сложно возразить» на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации. Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение. Глава РФ рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Путин отметил, что это подтверждают показания моряков.

Вскоре после этого подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ) и бронетехника ВСУ были передислоцированы на границу с Россией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав в своем твиттере поздравление с годовщиной создания ВСУ.

«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной Стратегическим планом применения ВСУ. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды», – заявил украинский лидер.