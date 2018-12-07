Крылья войны: как ракета разрушила ДРСМД

Крылатая ракета наземного базирования типа 9М729 находится в центре американских озабоченностей с 2014 года. Именно тогда администрация президента США Барака Обамы сообщила об испытаниях этой ракеты, которая якобы нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. Как известно, документ запрещает американские и российские ракеты средней дальности наземного базирования.

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Администрация Обамы стремилась убедить Москву отказаться от «нарушения» ДРСМД и оставить ракету в стадии испытаний. Вместо этого, согласно американским данным, в России продолжили развертывание этой системы. По версии Вашингтона, ракета 9М729 уже поступает на оснащение строевых частей Ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Иными словами, Москва приступила к серийному производству и развертыванию в составе ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М» дозвуковой крылатой ракеты большой дальности 9М729.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. ОТРК «Искандер» создан в результате работы кооперации соисполнителей группы НИИ, КБ и заводов под руководством КБ машиностроения (КБМ, Коломна). Пусковая установка разработана ЦКБ «Титан» (Волгоград), система самонаведения — ЦНИИ автоматики и гидравлики (Москва).

«Искандер-М» обычно оснащается парой баллистических ракет 9М723-1. Кроме того, он способен использовать крылатые противокорабельные ракеты средней дальности, известные как 9М728 или Р-500.

Изделие Р-500 было создано с использованием наработок по темам РК-55 «Рельеф», 3М-54 «Калибр», Х-55 и Х-101/102. Она способна поразить цель на дальности до 500 км. Первый испытательный запуск ракеты комплекса «Искандер-К» состоялся в конце мая 2007 года.

Ракета Р-500/9М728 оснащена инерциальной навигационной системой, сопряженной с приемником сигналов GPS/ГЛОНАСС. Она несет 500 кг боевой нагрузки, в качестве которой может использоваться ядерный боезаряд мощностью от 10 до 50 кт. По известным данным, развертывание ракет Р-500 в ядерном исполнении началось в конце прошлого года. Ракета способна поражать движущиеся цели, а ее КВО составляет всего 5 м.

Противокорабельная модификация «Искандера» предназначается для борьбы с крейсерами и эсминцами НАТО и призвана сокращать превосходство противника на море. Для повышения боевой эффективности на заключительном участке полета ракета развивает скорость до М — 3 и снижается до высоты 5-10 м над уровнем моря.

Однако поступление на оснащение ОТРК «Искандер-М» ракеты 9М729 переводит эту систему в совершенно новое качество.

По американским данным, ракета 9М729 является сухопутным вариантом ракеты 3М-14 ракетного комплекса «Калибр-НК» и разработана ОКБ «Новатор» (Екатеринбург).

По информации разведки США, испытания ракеты 9М729 ведутся с 2008 года. По данным Пентагона, государственные испытания этого изделия завершены в 2014 году. Характерно, что наименование ракеты 9М729 изначально взято из зарубежных источников.

9М729 выполнена по нормальной аэродинамической схеме. В транспортном положении, когда ракета находится в транспортно-пусковом контейнере, крылья изделия складываются в корпус изделия. Ракета комплектуется стартовым двухрежимным твердотопливным двигателем, который отстыковывается от ракеты по завершению работы и набора скорости, требуемой для запуска маршевого двигателя изделия.

Предположительно, на крылатой ракете 9М729 установлена инерциальная система управления с допплеровскими датчиками угла сноса с коррекцией по данным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. На конечном этапе наведения используется активная помехозащищенная радиолокационная головка самонаведения.

Есть основания считать, что маршевый двигатель ракеты 9М729 аналогичен двигателю крылатой ракеты 3М-14 ракетного комплекса «Калибр-НК» и представляет собой невыдвигаемый малогабаритный малоресурсный ТРДД Р-95-300/РДК-300 разработки КБ «Союз».

По данным западных источников, полет ракет 9М729, как и изделия 3М-14, проходит по заранее заложенному маршруту, в соответствии с данными разведки относительно положения цели и наличия средств противовоздушной обороны. Ракеты способны преодолевать зоны развитой системы ПВО противника, что обеспечивается предельно малыми высотами полета (с огибанием рельефа местности) и автономностью наведения в режиме молчания на основном участке.

Как можно судить, конструктивно 9М729 представляет аналог 9М728, причем длина изделия увеличена приблизительно с 6,7 до 8,1 м. За счет этого значительно увеличен объем топливного бака (и, соответственно, дальность полета ракеты). Но из-за увеличенной длины изделия вместо типовой самоходной пусковой установки ОТРК «Искандер-М» 9П78-1 (разработки ЦКБ «Титан», Волгоград) пришлось создать новую пусковую установку (предположительный индекс 9П701) и, соответственно, новую транспортно-заряжающую машину 9Т256. Обе выполнены на том же многоосном шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930.

В целом, по версии западных источников, тактико-технические характеристики ракеты 9М729 выглядят следующим образом: стартовая масса — около 2500 кг, диаметр — 533 мм, высота-полета — 50-150 м, маршевая скорость — 180-240 м/сек, радиус действия — 500-5500 км (именно этот пункт вызывает претензии США), масса боевой части — 500 кг, тип боевой части — обычная или ядерная. В случае обычного снаряжения, как утверждают в США, изделие может комплектоваться осколочно-фугасной боевой частью с опцией воздушного подрыва, аналогично изделию 3М-14.

Москва неоднократно заявляла, что характеристики ракеты 9М729 полностью соответствуют договору РСМД. Российская Федерация не нарушала, не нарушает и привержена своим обязательствам по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это в очередной раз подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о требовании Госдепа США к России отказаться от ракеты 9М729.

При этом по всем технологическим нюансам представитель Кремля рекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел России или Минобороны.