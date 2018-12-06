Хитрый план Варшавы: где разместится база США

В непосредственной близости от Калининградской области может возникнуть американская военная база, сообщили «Известиям» источники в польских дипломатических кругах. Окончательного решения на этот счет еще не принято, хотя, как утверждается, место для размещения форпоста уже предварительно выбрано.

Это город Ожиш, который находится всего лишь в 140 км от Калининграда. В пользу этого пункта постоянной дислокации говорит не только его близость к российской границе, но и наличие необходимой инфраструктуры, в частности, полигона.

Еще одним плюсом Ожиша, по мнению авторов идеи, является расположение этого места в ключевом месте Польши с точки зрения возможного ведения как оборонительной, так и наступательной операции. Заблаговременно дислоцированные здесь войска, по мнению польских экспертов, смогут усилить оборону не только северо-восточных регионов страны, но и стран Балтии. Однако последнее утверждение вызывает сомнения — как это может быть осуществлено на практике в отношении Литвы, Латвии и тем более Эстонии — детально инициаторы не поясняют.

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Помимо этого, присутствие вооруженных сил США в этом регионе на постоянной основе, по мнению польских специалистов, сможет обеспечить лучшую защиту Польши в целом.

В чем слабость этой идеи

Для начала следует отметить, что значительных по боевому и численному составу контингентов вооруженных сил на одной военной базе не разместить.

В лучшем случае речь может пойти о бригаде, самое большее — о дивизии.

Между тем, гипотетическая война с Россией по размаху наверняка приобретет характер мировой войны, по составу привлекаемых сил и средств явно будет коалиционной, а по времени — уже точно затяжной.

К общим чертам этого гипотетического крупномасштабного конфликта можно будет отнести массированное применение всех видов оружия, ведение военных действий с наибольшей интенсивностью и напряжением и — это надо отметить особо — постоянной угрозой перехода к применению ядерного оружия, а впоследствии и неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия.

Поэтому какие-либо значимые задачи в войне подобного размаха и интенсивности силами одной бригады/дивизии решить невозможно.

Рассматривать подобный малочисленный контингент и место его дислокации в качестве какого-либо плацдарма для нападения на Российскую Федерацию тоже неуместно. Тут надо создавать качественно иные группировки войск (сил), причем не на тактическом, а оперативном и оперативно-стратегическом уровне, и, в первую очередь, создавать необходимую аэродромную сеть для возможного перелета на эти площадки частей и соединений тактической авиации.

Поэтому если Варшаве так уж необходимо готовиться к отражению агрессии, то для начала нужно приступать к подготовке театра военных действий и внутренних районов Польши страны к ведению войны в целом.

Варшаве в этом случае нужно создавать необходимые по численности и боевому составу группировки войск и продумывать их целесообразное размещение на стратегических направлениях, и одной базой тут не обойтись.

Иными словами, Варшаве надо без упрощений и послаблений готовить к масштабной войне всю страну и ее вооруженные силы. Однако подобных приготовлений, даже на словах, в Польше пока не отмечается.

Что касается размещения одной бригады или дивизии в восточных районах Польши, то этот чисто декоративный шаг в плане подготовки страны к обороне серьезно возможности не усилит, а на практике приведет только к одному — дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Никаких других важных военно-политических последствий польские замыслы иметь не будут.

Скорее всего, польские фобии относительно гипотетического вторжения вооруженных сил Российской Федерации можно объяснить и с несколько другой стороны. В истории Польши уже неоднократно бывали случаи, когда западные союзники были готовы оказать помощь Польше разве что на словах. Так было, к примеру, в сентябре 1939 года, когда ни Великобритания, ни Франция не сделали ничего значимого, чтобы оказать Варшаве помощь в отражении агрессии нацистской Германии.

Поэтому размещение иностранных войск на территории Польши, по замыслам руководства этой страны, в конечном итоге сможет привести к желаемому результату — в случае начала военных действий воинские контингенты НАТО и, в первую очередь, США так или иначе будут втянуты в вооруженный конфликт.

Причем в Варшаве подобные идеи политики и военные вынашивают уже давно. Еще в сентябре этого года польские власти выступили с предложением разместить на территории страны американскую базу, почти сразу получившую неофициальное название «Форт Трамп». И в настоящее время уже идут переговоры о целесообразности размещения американских военных в Польше на постоянной основе. На данный момент на ротационной основе в стране находится около 3 тыс. американских военнослужащих. Размещение контингентов США на постоянной основе позволит лучше обеспечить безопасность в регионе, считают в правящих кругах Варшавы.

Россия не раз заявляла, что в случае появления на территории Польши военной базы США будут предприняты ответные меры.

В частности, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков говорил, что Россия не допустит «нарушения паритета».

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).