Посла Франции вызывали? Захарову развеселил эстонский МИД

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Александра Петрова из-за инцидента в Керченском проливе. Ведомство также призывало Москву освободить задержанные украинские корабли и их экипажи, передает НСН.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на этот вызов отреагировала с иронией и предложила МИД Эстонии вызвать еще трех послов.

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Захарова предложила Эстонии для повышения собственной популярности и узнаваемости вызвать посла Франции в связи с погромами в Париже. Хотя, как отмечает официальный представитель МИД РФ, этот вариант слишком логичный.

К тому же Захарова посоветовала Таллину вызвать посла Сирии в связи с бомбежками международной коалиции во главе с Вашингтоном и применением хлора на территории республики.

Она также предложила «беспроигрышный» вариант — вызов помощника президента США Дональда Трампа Иванки Трамп. Ее Захарова посоветовала пригласить «на чай» в связи с тем, что она использовала официальную почту в личных целях.

Ранее министерства иностранных дел Польши, Эстонии, Дании и Румынии осудили «агрессивные» действия России в Керченском проливе по защите своих территориальных вод и задержанию украинских судов.

«Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины, это сознательный акт по усилению напряженности», — приводят слова главы МИД Эстонии Свена Миксера в пресс-службе ведомства в твиттере.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал данное заявление, сравнив его с мнением Финляндии в этом вопросе.

«В отличие от Эстонии, которая пытается поднять градус реакции Запада на законные действия России в Азовском море, Финляндия «не боится России», — подчеркнул Пушков.

По его словам, финский премьер-министр Юха Сипиля отметил, что Финляндия привыкла жить вместе с Россией, «как соседи». «Эстонии пора начинать учиться тому же», — заявил Пушков.

25 ноября в Керченском проливе украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» два раза нарушили границу России, заявили в российском ФСБ. Там отметили, что первый раз это произошло утром, а второй — в 19:00. При этом, по данным ведомства, украинские моряки совершали опасное маневрирование.

В ФСБ подчеркнули, что украинские суда проигнорировали законные требования немедленно остановиться, которые исходили от сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. Из-за этого российским службам пришлось применить оружие, чтобы остановить вторгшиеся на территорию России корабли. В результате трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, после чего им оказали помощь.

Российские пограничники сообщили, что задержали украинские суда и намерены доставить их в порт Керчи.

В ФСБ напомнили, что украинским ВМС известен установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу. К тому же корабли Украины ранее уже использовали этот порядок для совершения мирного прохода.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. В целях безопасности в воскресенье Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.

Украинский МИД обвинил в инциденте в районе Керченского пролива Россию. Там заявили, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — указали в украинском МИД.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Керченском проливе провокацией со стороны Киева.

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она на своей странице в фейсбуке.