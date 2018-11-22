Поработал над составом: задержан бывший начальник ЦСКА

Правоохранители задержали бывшего начальника управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева.

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Военного подозревают в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем ранее стало известно, что бывший командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб.

По версии следствия, хищения осуществлялись в рамках госконтракта на оказание специальных технических услуг, заключенного между Военной академией Генштаба и научно-производственным объединением «РусБИТех» (Русские базовые информационные технологии).

Сумма контракта составила порядка 400 млн руб. Генерал Чварков, утверждает следствие, отправил в «РусБИТех» несколько сотрудников для работы над контрактом, но их имена оказались фиктивными. В итоге

зарплату «мертвых душ» за три года получал Чварков, будучи замглавой Военной академии.

Месяц назад Генеральная прокуратура на своем сайте сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения 188 млн рублей, которые были выделены на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в ходе расследования было установлено, что ООО «Радиострой» получило авансы от института на общую сумму в 188 млн рублей в 2012-2013 годах. Обязательства, взятые по производству работ для института, выполнены не были, однако платеж после этого ООО «Радиострой» не вернуло.

В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники института не приняли каких-либо мер по возврату авансов по банковским гарантиям, сделав невозможным их взыскание. Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

В феврале нынешнего года в Москве был задержан с поличным чиновник Министерства обороны, подозреваемый в получении взятки в размере 5 млн рублей, передает НСН.

«Задержанные — начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России Андрей Нежигай и посредник, участвовавший в передаче взятки», — сообщал тогда источник.

Нежигай подозревается в попытке реализовать имущество ведомства коммерческой организации на льготных условиях. В сентябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов раскрыли крупную схему хищения денежных средств Министерства обороны России.

Средства выделялись на программу закупок оборудования двойного назначения, которое критически необходимо для военных целей. В рамках возбужденного уголовного дела были задержаны основатель и директор аэроклуба «Аэроград Коломна» Роман Леднев. Его подозревают в хищениях по договорам, которые были заключены с ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ).

В том же месяце СМИ узнали о самой крупной взятке в истории Минобороны. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (особо крупное мошенничество и получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено в отношении начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Министерства обороны России Александра Вакулина.

Его заподозрили в получении 368 млн руб. за помощь в заключении контрактов, повлекших хищения, а также за оказание «общего покровительства»

заплатившим ему персонам. Контракты заключались на приобретение пекарен, кухонь, цистерн и прочей спецтехники для нужд Минобороны.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что операция по поимке взяточника была проведена полицией и СКР еще весной 2017 года. Тогда появились данные о многомиллионных хищениях в рамках контракта между Минобороны и петербургской фирмой ООО «Профбизнес», заключенного еще в 2015 году.

Используя как прикрытие контракт под номером и литерой 99/ЭА/2015/ДГЗ/3, мошенники похитили около 20 млн рублей, поставив Минобороны «машины ненадлежащего качества».

Тогда были задержаны несколько человек, в их числе один из директоров «Профбизнеса» Алексей Калитин. Другие 11 контрактов на общую сумму в 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», вызвали интерес у управления УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольная служба заметила следы «картельного сговора».

В апреле 2016 года глава филиала ОАО «Славянка» Владимир Кордас был арестован в Москве. Глава столичного филиала ОАО отвечал за строительные проекты Минобороны на территории всего московского региона, а именно жилого фонда для военных и их семей. Его обвинили в причастности к вымогательству у владельцев компании, которая должна была устанавливать лифты в новых домах. В мае 2017 года суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, передает ФАН.