«Новые угрозы»: Совфед ищет повод для ядерного удара

Совет Федерации выступил с предложением обновить «Основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в соответствии с новыми вызовами времени.

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Документ должен будет заново определить условия, при которых Россия готова применить ядерное вооружение, учитывая при этом возможность «ответных действий при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

Однако инициатива связана не только с появлением новых видов оружия, но и с растущей угрозой начала крупномасштабной войны с применением ядерных средств.

Соответствующее предложение было разработано сенаторами из комитета по обороне и безопасности при содействии представителей Министерства обороны, Генштаба и Совбеза.

«В настоящее время в военной доктрине России порядок применения ядерного оружия определен следующим образом: наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его мнению, этот основополагающий документ можно конкретизировать и включить в новый текст доктрины упоминание о гиперзвуковом и других видах неядерного стратегического оружия. Однако не за горами появление и новых видов вооружения, в том числе и тех, чья работа будет основана на иных физических принципах. «Как бы в этом случае не пришлось каждый раз уточнять текст доктрины с принятием на вооружение гипотетическими противниками тех или иных образцов вооружения и военной техники», — говорит эксперт.

«Разумеется, текст военной доктрины в плане применения ядерного оружия можно доработать»,

— полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Однако, по его словам, не в этом заключаются основные недостатки многих современных доктринальных российских документов.

Безусловно, после утверждения действующей военной доктрины произошли существенные изменения в направленности и содержании тенденций развития геополитической и военно-политической обстановки, характере угроз оборонной безопасности государства, уточнены задачи, стоящие перед Вооруженными Силами и другими войсками РФ.

Однако, как считает собеседник издания, в действующем варианте доктрины и по сей день слишком много отвлеченных теоретических положений, которые изложены в соответствующих словарях, учебниках и энциклопедиях. Все эти положения никого ни к чему не обязывают, и поэтому спросить с кого-то за их выполнение невозможно.

Об этом твердят и сенаторы. По их словам, положения некоторых федеральных законов носят декларативный характер, в которых нет четкого обозначения полномочий, прав, обязанностей и юридической ответственности для участвующих в обеспечении военной безопасности лиц.

Военная доктрина, образно говоря, представляет собой идейный стержень всей военно-политической деятельности государства (военной политики), напоминает Константин Макиенко. В целом всякая политика начинается с выработки собственной идеологии — исходных позиций, отправных идей, принципов.

Однако, как отмечает собеседник издания, практическая политика государства может опираться лишь на сильные национальные чувства.

Именно под этим углом стоит разрабатывать новые законы и уточнять действующие доктринальные документы, убежден Константин Макиенко.